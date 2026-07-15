Transportes licita la iluminación del acceso sur de Alicante incluido en la conservación de carreteras

Con una diferencia de tan solo un mes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado el siguiente paso en restaurar la iluminación de la entrada sur de Alicante por la autovía A-31. Si en junio, el Consejo de Ministros dio luz verde al presupuesto, ahora el departamento de Óscar Puente ha sacado a licitación los contratos de mantenimiento de carreteras en los que se incluye esta actuación tan demandada por los vecinos.

En las propuestas que se han llevado a concurso, el Ejecutivo central ha incluido tres lotes: dos que corresponden a la provincia de Alicante - y una parte a Albacete - y un tercero para Castellón. El total se eleva a los 50,13 millones que forman parte del plan de explotación de Red de Carreteras del Estado (RCE). Se acometerán obras en un trazado de 354 kilómetros de carreteras estatales, 160 de ellos de autovías, de la Comunidad Valenciana. En concreto, en la provincia de Alicante, se han licitado dos lotes para un total de 170,2 kilómetros de carreteras, de los cuales 160,8 km corresponden a autovías.

Así, en el primer bloque es donde está incluida la recuperación de la iluminación en el tramo desde los ramales del enlace de la A-31, de acceso al puerto de Alicante, con la glorieta de México, entre los km 238,5 y 239, que son los finales de esta vía ya plenamente integrada en el casco urbano -barrios de Babel y Gran Vía Sur. Para el primer lote, Transportes destina 24,4 millones, que tiene por objeto la conservación del sector 1 de carreteras en la provincia, incluyendo la autovía A-31 entre los km 235 y 240, la A-7 (entre los km 526 y 553), la A-70 (entre los km 5 y 35), la A-77 (entre los km 3 y 7), la A-77A (hasta el kilómetro 3), y la N-330 (entre los km 406 y 408); así como distintos enlaces y vías de servicio. El Ministerio también ejecutará una reordenación del enlace de la A-7 con la AP-7 y la CV-875 (estación de Crevillent), en la autovía A-7, en el kilómetro 526,5.

Alicante, con un acceso a oscuras desde hace más de 15 años / Pilar Cortés

Conectividad del interior

Además, se ha licitado otro lote, con una inversión de 14,9 millones de euros, para la conservación del sector 2 de carreteras en esta provincia, incluyendo la Nacional que une por el interior Almería con Valencia (N-344 entre los km 118 y 126), la A-33 entre los km 78 y 89, y la A-31 entre los km 165 y 235, que ya se sitúa en las proximidades de la localidad albaceteña de La Roda; así como los ramales de enlace de la autovía del interior que enlaza Alicante con la Font de la Figuera (A-33) con la de Madrid (A-31). Se ejecutarán también carriles de cambio de velocidad en el margen derecho, pero ya a la altura de la provincia de Albacete (entre los km 224 y 226), y carril de trenzado margen izquierda (del km 233,9 al 234,7) de la autovía A-31.Por su parte, en Castellón se ha licitado un lote, por 10.7 millones de euros, que tiene como objeto la conservación de 164,8 km del sector 2 de carreteras en esta provincia.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

En cuanto a las características, el modelo de contratos mixtos (servicios y obra) incorpora medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato.