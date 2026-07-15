La venta de viviendas encadena seis meses a la baja en Alicante

La venta de viviendas encadena ya seis meses de caídas en la provincia de Alicante, un fenómeno que está teniendo mucho que ver con la falta de oferta y los elevados precios. Desde el inicio del año se han formalizado 1.803 operaciones menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone el peor arranque de ejercicio desde 2022. Y lo peor es que la tendencia, lejos de dar señales de recuperación, tiende a agudizarse.

Fue el pasado mes de diciembre cuando se registró el primer retroceso, en una dinámica que se ha venido manteniendo también en la primera parte de este 2026. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) no dejan margen a la duda: la venta de viviendas en la provincia de Alicante está en caída libre. Y es que las 21.133 operaciones formalizadas entre enero y mayo representan casi un 8 % menos que el ejercicio pasado.

Una vivienda en construcción en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Y el descenso se ha registrado en todas las categorías. En este tiempo se han vendido 20.339 viviendas de renta libre frente a las 21.991 del mismo periodo del ejercicio anterior; 17.128 viviendas usadas frente a 18.421; 4.005 nuevas frente a 4.515: y 794 viviendas protegidas frente a 975.

Lo peor es que esta tendencia, lejos de ralentizarse, va al alza. Y es que si en el mes de abril el retroceso en las operaciones fue de 156, en mayo, el último del que se han publicado datos, la caída fue de 549. En conjunto, la provincia de Alicante está asistiendo al peor arranque de ejercicio de los últimos cuatro años, desde que la demanda empezó a recuperarse tras los estragos que causó la pandemia.

Falta de stock

Tal y como se ha venido destacando desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, esta tendencia a la baja guarda una relación directa con la imparable subida de precios generada por la falta de oferta, ante el agotamiento del stock de segunda mano disponible y la escasez de viviendas de obra nueva en una cantidad suficiente.

A esta tormenta perfecta se le suma el hecho de que se está registrando una ralentización de la demanda internacional, con retrocesos, aún ligeros, en buena parte de los mercados tradicionales de la Costa Blanca.