Carmencita crece hasta los 119 millones de facturación y completa un ciclo de cuatro años de crecimiento

El plan estratégico de Carmencita hacia la innovación y enganchar con nuevo público están dando los resultados esperados o quizás mejores. La compañía de Novelda ha cerrado 2025 con un dato récord de 119 millones de euros de facturación. Con este dato, la empresa de la familia Navarro consolida, por cuarto año consecutivo, su posición de liderazgo en el mercado español en el segmento de especias y maneja ya "tres de cada cinco referencias que se consumen en España", según subrayan fuentes de la firma. Junto a la apertura, Carmencita explica su crecimiento gracias, en parte, a su alianza con Mercadona que le sitúa en los lineales de la mayor cadena de supermercados del país y con presencia también Portugal.

En la presentación de resultados, la compañía eleva ventas en 11 millones de euros respecto a 2024, es decir, por encima del 10 %. La mejora ha sido todavía más significativa en términos de rentabilidad. El beneficio antes de impuestos ha crecido un 56 % hasta superar los ocho millones.

Estos resultados responden, además, a una apuesta basada en la reinversión de los beneficios y en el fortalecimiento constante de su estructura productiva. En los últimos años, Carmencita ha destinado más de 30 millones a nuevas infraestructuras y logística para ganar eficiencia. Solo durante 2025, la inversión ha superado los cuatro millones de euros, frente a los 3,1 millones del ejercicio anterior.

Nave de Carmencita. / INFORMACIÓN

Desde la empresa, han destacado que se alcanza una cuota del 60 % del mercado de especias en volumen. En la categoría de edulcorantes, su cuota se sitúa en el 50 %, lo que supone que uno de cada dos productos comercializados en España procede de sus instalaciones.

Más capacidad y flexibilidad

Dentro de este proceso, la compañía ha estrenado un nuevo centro logístico en Torrellano. La apuesta por una ubicación estratégica en la población ilicitana que le permitirá disponer de un mayor control sobre sus operaciones, ganar independencia y mejorar la flexibilidad tanto en el almacenamiento como en el servicio a proveedores. Las magnitudes del espacio ayudan a dimensionar el crecimiento. Así, las instalaciones cuentan con 10.500 metros cuadrados construidos, diez muelles de carga y descarga y capacidad para almacenar alrededor de 13.000 palets. La nueva plataforma representa un paso importante dentro del plan de modernización y ampliación de las infraestructuras de Carmencita.

La internacionalización es otro de los motores. A pesar del momento convulso geopolítico, las exportaciones representan ya el 30 % de las ventas y la firma noveldense está presente en más de 70 países. En el mercado nacional, la marca está presente en la mayoría de las principales cadenas de distribución. Una de sus prioridades de crecimiento se encuentra ahora en el canal Horeca -hostelería, restauración y cafeterías-, donde continúa ampliando su presencia y desarrollando soluciones adaptadas al ámbito profesional.

Estand de Carmencita con los nuevos productos en la feria Alicante Gastronómica. / INFORMACIÓN

En esta línea, Carmencita mantiene su relación con McDonald’s para el desarrollo de productos específicos y, sobre todo, con el reto que generar acuerdos con marcas que les ayuden a enganchar con un comprador joven. Desde la empresa, se ha reconocido en varios momentos que el envejecimiento de su clientela les ponía en jaque y una de las alternativas ha estado en este tipo de acuerdos, donde además, "influencers" han dado a la empresa una visibilidad impagable y les han permitido colarse en salones que hasta ahora parecían impensables. La compañía también ha alcanzado un relevante acuerdo de colaboración con Starbucks en el ámbito de las especias para café.

Otra de las cuestiones importantes es el empleo asociado a la empresa. Carmencita cuenta con una plantilla de 460 personas, frente a las 446 del ejercicio anterior, lo que supone la incorporación de 14 nuevos profesionales. La empresa mantiene desde 2011 un plan de igualdad, que se encuentra ya en su quinta edición. Además, toda la plantilla dispone de una jornada laboral reducida de 37,5 horas semanales, una medida que refuerza el compromiso de la compañía con la conciliación y el bienestar de las personas que forman parte del proyecto.

Por otra parte, los resultados del ejercicio cerrado pivotan sobre la innovación y la entrada en la producción para el segmento de "cocinar y listo". La gama se ha ampliado y se trabaja de manera continuada.

La empresa mantiene una estrecha vinculación con la formación gastronómica. En este ámbito, colabora con la Universidad de Alicante y participa en algunos de los principales centros de formación culinaria del país. El compromiso de la empresa se extiende también al ámbito social. Carmencita colabora de forma activa y económica con diferentes asociaciones y proyectos solidarios, entre los que destaca Alicante Gastronómica Solidaria.