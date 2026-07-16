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ELECCIONES CEOE

La CEV respalda por unanimidad la candidatura de Garamendi a la presidencia de CEOE

La organización empresarial valenciana gobernada por Vicente Lafuente, que es vicepresidente de la patronal estatal, sigue los pasos de las grandes entidades territoriales

Antonio Garamendi y Vicente Lafuente, en una reciente evento en València

Antonio Garamendi y Vicente Lafuente, en una reciente evento en València / JM LOPEZ / LEV

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José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

La patronal autonómica valenciana sigue el paso de las grandes organizaciones empresariales de España al apoyar a Antonio Garamendi para su próxima reelección como presidente de la CEOE. Así, los órganos de gobierno de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han acordado respaldar por unanimidad la candidatura de Garamendi a la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en las elecciones convocadas para el próximo 1 de octubre. La decisión ha sido adoptada esta mañana por el comité ejecutivo y la junta directiva, reunidos en Castelló.

El presidente de la CEV y vicepresidente de CEOE, Vicente Lafuente, ha destacado que “la unidad del empresariado constituye hoy uno de nuestros principales activos. Ante un contexto económico, regulatorio e internacional especialmente exigente, las empresas necesitan una organización cohesionada que defienda sus intereses ante las administraciones con rigor, eficacia y firmeza”. “No es momento de fragmentar el mensaje del empresariado español, sino de reforzarlo”, ha agregado.

El presidente de la CEOE se enfrentaba al riesgo de ruptura en la importante filial de la Comunitat Valenciana en el supuesto de que Salvador Navarro se mantuviera como presidente de la CEV, del que cesó tras la falta de apoyos para su reelección.

Participación activa

La CEV mantendrá, en todo caso, una participación activa en CEOE, a través de sus comisiones de trabajo y órganos de gobierno, "con el doble objetivo de contribuir a su fortalecimiento y garantizar que las prioridades y necesidades del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana estén siempre presentes en la agenda de la confederación nacional", aseguran fuentes de la entidad valenciana.

En otros territorios

Garamendi cuenta con un respaldo masivo y prácticamente unánime de las principales organizaciones sectoriales y territoriales de la CEOE para afrontar su carrera hacia un tercer mandato consecutivo. Las organizaciones clave que han formalizado públicamente su apoyo a su candidatura con CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), que ha oficializado su respaldo destacando la necesidad de mantener una "voz empresarial unida" ante el actual contexto económico.

Valencia. Hotel Las Arenas. Fórum Europa Tribuna Mediterránea con Vicente Lafuente Martínez, Presidente de la CEV presentado por Antonio Garamendi, Presidente de CEOE Con la presencia entre otros de la delegada del gobierno Pilar Bernabé y la alcaldesa María José Catalá VLC

Fórum Europa Tribuna Mediterránea con Vicente Lafuente Martínez, Presidente de la CEV presentado por Antonio Garamendi, Presidente de CEOE Con la presencia entre otros de la delegada del gobierno Pilar Bernabé y la alcaldesa María José Catalá / JM LOPEZ / LEV

Además, Foment del Treball aprobó por unanimidad apoyar al presidente vasco, un movimiento de gran relevancia simbólica dado que desde esta patronal surgió la oposición en las elecciones previas. Confebask (País Vasco), la patronal de su comunidad autónoma de origen, ha cerrado filas en torno a su liderazgo. Además, FADE (Federación Asturiana de Empresarios) se suma a la lista de apoyos territoriales explícitos para los próximos comicios.

Apoyo sectorial

Entre las principales organizaciones sectoriales y de autónomos apoyan a Garamendi la Cepyme, la confederación de pymes, uno de los pilares con más peso interno en la CEOE; así como ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos). Su junta directiva acordó por unanimidad respaldar a Garamendi, aportando la fuerza de sus 30 vocalías con derecho a voto en la Asamblea.

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Por otro lado, Confemetal, la patronal de la industria metalúrgica también ha ratificado su total apoyo. Así como Ceaje (Confederación Española de Jóvenes Empresarios), que se ha alineado de forma unificada junto al resto de organizaciones para que el dirigente repita en el cargo. Con este entramado de alianzas, Garamendi ha consolidado el control de las organizaciones con mayor número de delegados de la patronal española.

Fuente: Levante - EMV

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