La IA pronostica que la compra de vivienda se encarecerá en Alicante un 3,2 % en el tercer trimestre

La inteligencia artificial (IA) prevé que Alicante, con un 3,2 %, lidere el incremento de precios de compraventa de vivienda en la Comunidad Valenciana en el tercer trimestre del año, frente al 1,3 % de Castellón de la Plana y el estancamiento de Valencia. Estas son las principales estimaciones del índice predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, que permite adelantarse al comportamiento del mercado y prever la evolución de los precios de la vivienda de compra a nivel trimestral. Esa misma herramienta, que utiliza tecnologías como la IA y el Big Data, sitúa a la ciudad alicantina en el puesto 11 del ranking de capitales de provincia donde más subirán los precios.

"La Comunidad Valenciana mostrará un comportamiento equilibrado, con Alicante liderando las subidas dentro de esta autonomía, Castellón de la Plana manteniendo una evolución positiva y Valencia capital estabilizando sus precios durante el tercer trimestre", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Capitales de provincia en las que más subirá el precio de la vivienda. / Fotocasa

A nivel nacional, la IA anticipa un comportamiento mayoritariamente alcista de los precios de la vivienda de compraventa entre las capitales de provincia españolas. La previsión de la herramienta apunta a incrementos trimestrales en 43 capitales, mientras que siete registrarán descensos y una mantendrá sus precios sin variación. Las subidas más intensas previstas para el tercer trimestre de 2026 (es decir, comparando la evolución estimada entre 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026) se localizan principalmente en Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León, aunque las subidas se extienden por buena parte del territorio nacional.

Concretamente, las principales estimaciones indican que Las Palmas de Gran Canaria liderará el crecimiento trimestral previsto con un incremento del 8,1 %, seguida de Guadalajara, con un 6,3 %, y A Coruña, con un 6 %. Tras ellas, se sitúan Ávila, con una subida estimada del 5,5 %, Girona (4,8 %), Jaén (4,5 %), Teruel (4,0 %), Ourense (3,6 %), Almería (3,5 %), León (3,2 %) y Alicante, también con un incremento previsto del 3,2%.

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Bajadas

Aunque la previsión general es de crecimiento de los precios de compraventa, el Índice Predictivo anticipa descensos trimestrales en siete capitales de provincia. La mayor corrección prevista corresponde a Huesca, con una caída estimada del 6,9%, situándose a gran distancia del resto de capitales con descensos. Tras ella se encuentran Santander, con un ajuste del 1,2%, y Palma, donde los precios retrocederían un 0,9% durante el tercer trimestre. Las previsiones también apuntan a ligeras bajadas en San Sebastián, con un descenso del 0,6%, así como en Málaga, Segovia y Santa Cruz de Tenerife, que compartirían una variación negativa del 0,5%.