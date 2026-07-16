Jamie Dimon (JP Morgan), sobre Claude Mythos: "Es como darle un misil balístico a un individuo"

El máximo dirigente del mayor banco del mundo tiene claro lo que viene con Claude Mythos, el nuevo modelo de IA desarrollado por Anthropic. "Es como darle un misil balístico a un individuo". Este es el símil con el que Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JP Morgan Chase, ha definido la revolución que llegará cuando el nuevo producto del laboratorio estadounidense llegue a manos del público.

Dimon afirmó el pasado jueves en la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania, organizada por el senador republicano Dave McCormick, que los riesgos que presentan las capacidades de Mythos, del que se dice que es capaz de detectar brechas de ciberseguridad imperceptibles para el ser humano, son "un problema real", llegando a justificar que la Casa Blanca decidiese intervenir para retrasar el lanzamiento generalizado del modelo.

Conocimiento de causa

Lo cierto es que Dimon ha de conocer de primera mano las capacidades de Mythos, porque el banco que dirige pertenece al selecto grupo que tiene acceso al modelo. Anthropic, teniendo en cuenta el terremoto que provocaría el lanzamiento súbito de Mythos al público general, decidió crear una iniciativa llamada 'Proyecto Glasswing'. Por medio de este sistema, el laboratorio con sede en San Francisco ofreció a 40 empresas punteras de EEUU probar el modelo, con el fin principal de poder desarrollar sistemas de protección ante el mismo. Apple, Google, JPMorganChase, Microsoft o NVIDIA son algunas de ellas.

Gracias a las extraordinarias habilidades de Mythos, considerado el modelo de IA más avanzado del mundo hasta el momento, estas 40 empresas, además de algunas administraciones estadounidenses —y posteriormente otras europeas— han podido detectar y cerrar brechas digitales que los ciberdelincuentes podrían haber aprovechado para adentrarse en sus sistemas, poniendo en peligro los datos, y fondos, en caso de los bancos, de miles de clientes, entre otros archivos sensibles.

Prohibición de exportación

El Gobierno de EEUU nunca ha sido ajeno al inmenso potencial de Mythos. El pasado 9 de junio, Anthropic lanzó al mercado dos modelos muy relacionados: Claude Mythos 5, limitado a las organizaciones pertenecientes al Proyecto Glasswing, y Claude Fable, una versión comercial, con capacidades muy limitadas, de Mythos. Tres días después, la Casa Blanca, bajo la influencia de Amazon, decidió imponer a Anthropic un control a la exportación de ambos modelos, citando "razones de seguridad nacional".

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, impuso así al laboratorio la prohibición de ofrecer acceso a ambos modelos a cualquier ciudadano extranjero. Fuentes de Anthropic señalaron que incluso algunos de sus empleados, los no estadounidenses, no podían hacer uso de la herramienta que ellos mismos habían diseñado. Al no encontrar justificación para discriminar a los usuarios por nacionalidad, y criticando duramente la decisión, Anthropic tomó una decisión drástica: deshabilitar los dos modelos de forma generalizada, sacándolos automáticamente del mercado.

Brecha detectada

A mediados de mes, y tras una investigación exhaustiva, Anthropic descubrió que algunos investigadores de Amazon habían encontrado un método para eludir parcialmente las salvaguardas de Fable 5. Mediante determinadas instrucciones, el modelo podía identificar vulnerabilidades de software y, en un caso, generar código demostrativo sobre cómo explotar una vulnerabilidad. Ese fue el desencadenante de que Washington impusiera la prohibición sobre los modelos.

Tras varias semanas de negociaciones, y una vez subsanada la brecha, la Casa Blanca levantó las sanciones sobre Mythos y Fable. El pasado 1 de julio Anthropic rehabilitó el servicio para todos los usuarios. Pese a que por el momento la crisis parece haber sido superada, la preocupación de la Administración Trump sobre la fragilidad de las salvaguardas impuestas por Anthropic permanece. Este nivel de cautela —EEUU nunca había prohibido expresamente la exportación de un modelo de IA, un producto intangible, como sí había hecho con chips de Nvidia, por ejemplo— demuestra que las capacidades de Mythos no encuentran precedentes en la breve historia de la IA.