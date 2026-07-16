Juguettos resurge con Imaginarium y eleva sus ventas un 15% en el primer semestre

La cadena española Juguettos ha cerrado el primer semestre de 2026 con un crecimiento acumulado de la facturación del 15 %, impulsado por Imaginarium, la evolución del segmento 'kidult' y su estrategia multicanal, según informa la compañía. En concreto, la juguetera con sede en Villena, consolida una trayectoria ascendente durante los últimos cuatro ejercicios e impulsa un modelo comercial orientado a reducir la estacionalidad del negocio.

"Los resultados obtenidos en los seis primeros meses del año reflejan la capacidad de la compañía para generar demanda de forma sostenida a lo largo del calendario. Nuestro objetivo es apoyarnos en una oferta cada vez más diversificada y en una propuesta de valor dirigida a conectar con nuevos perfiles de consumidor", ha señalado el director general de Juguettos, José Luis Díaz Mariscal.

La cooperativa alicantina Juguettos se consolida como la principal cadena de jugueterías de España, con una cuota de mercado que ya alcanza el 15 %, según la información facilitada este martes por la propia compañía. Un aumento de cuatro décimas que fue posible gracias la mejora de las ventas registrada por la compañía en un ejercicio marcado por el relanzamiento de la marca Imaginarium -que la firma se adjudicó tras el concurso de acreedores que presentó esta última firma- y el crecimiento del segmento kidult, es decir, los muñecos de acción y juegos destinados al público adulto. De esta forma, Juguettos cerró el ejercicio de 2025 con una facturación de 164,3 millones de euros, un 6,3 % más que el año anterior y por encima de la media del sector.

Una de las tiendas de Imaginarium que ahora gestiona Juguettos. / Europa Press

La estrategia multicanal continúa siendo uno de los pilares del posicionamiento de la firma. Aunque la red de tiendas físicas mantiene el mayor peso dentro de la actividad y se erige como el principal punto de contacto con el cliente, el 'online' también evoluciona en positivo con un incremento de dos dígitos.

Otra de las palancas de crecimiento es Imaginarium. Tras su relanzamiento en la última campaña navideña, la icónica firma juguetera sigue avanzando para recuperar su espacio en el mercado. La marca presenta una demanda sostenida en el canal físico, con un incremento de facturación próximo al 5 %. No obstante, es en el entorno digital donde registra su mejor comportamiento, consignando unas ventas que representan ya cerca del 10 % del total, según recoge la agencia Europa Press.De cara a la campaña de Navidad, Juguettos ya está trabajando en la actualización del catálogo de Imaginarium con la incorporación de 74 nuevas referencias.

Más allá de la categoría infantil

Mientras que otra línea de negocio que también crece es el segmento "kidult", dirigido al público juvenil y adulto. Tras las buenas cifras registradas en 2025, esta categoría mantiene un ritmo de crecimiento cercano al 20%, consolidándose como uno de los principales motores de desarrollo de la compañía.

En paralelo, Juguettos, que cuenta actualmente con 263 puntos de venta, sigue ampliando la propuesta comercial destinada a este público, tanto mediante la integración de nuevas referencias como a través del refuerzo de los espacios específicos para responder a una demanda cada vez mayor vinculada al coleccionismo, las licencias y el ocio especializado.

"Los resultados del primer semestre reflejan que nuestra estrategia pasa por construir un negocio equilibrado, consolidando una capilaridad estratégica basada en una red comercial cada vez más eficiente, donde priorizamos la calidad de la implantación sobre el número de puntos de venta y adaptamos nuestro crecimiento a las necesidades que nos trasladan nuestros clientes", ha subrayado Díaz Mariscal.