El Ministerio evalúa en Alicante nuevas puertas de arrastre para reducir el impacto de la flota pesquera

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participa, junto al Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSI) y la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAC), en una campaña internacional que se desarrollará hasta el 22 de julio en aguas de la provincia de Alicante para evaluar el impacto de las puertas de arrastre semipelágicas, conocidas como puertas voladores, sobre el fondo marino. El objetivo es constatar el potencial de esta tecnología para reducir la huella ambiental sin comprometer la eficiencia de la actividad pesquera, justo una de las exigencias de la Unión Europea (UE).

La campaña combinará la actividad de un buque pesquero comercial con la del buque de investigación Emma Bardán, de la Secretaría General de Pesca. En cada una de las zonas de estudio, el Emma Bardán realizará un cartografiado del fondo marino antes y después de los arrastres efectuados alternativamente con puertas semipelágicas y puertas convencionales. Asimismo, llevará a cabo perfiles de la columna de agua mediante equipos oceanográficos (CTD) para medir, entre otros parámetros, la turbidez generada por cada sistema.

Las puertas voladoras que van a ser evaluadas en esta campaña. / INFORMACION

Los datos obtenidos permitirán comparar la huella que dejan ambos tipos de puertas sobre el fondo marino y aportar evidencia científica sobre el potencial de las puertas semipelágicas para reducir el impacto ambiental de la pesca de arrastre manteniendo la eficiencia de la actividad pesquera.

La campaña es especialmente relevante para las pesquerías mediterráneas de arrastre de fondo, que capturan especies de alto valor comercial como la merluza, la gamba de altura, el salmonete de fango, la gamba rosada, la pota, el jurel, la galera o la breca. Los resultados contribuirán a mejorar el conocimiento científico sobre tecnologías que puedan favorecer una pesca más sostenible sin comprometer la viabilidad de la actividad.

El buque oceanográfico Emma Bardán es, junto con el Vizconde de Eza y el Miguel Oliver, uno de los tres buques de investigación pesquera y oceanográfica de la Secretaría General de Pesca. El Emma Bardán es el más pequeño de los tres con 29 metros de eslora y 7,5 de manga.

Personal del CSIC participando en la campaña. / INFORMACION

No obstante, está preparado y equipado para el desarrollo de campañas multidisciplinares. Cuenta con dos laboratorios y un diseño para reducir al mínimo los ruidos y vibraciones, lo que le permite la obtención de datos acústicos de investigación pesquera de gran calidad.

Esta campaña científica se pone en marcha justo en un contexto en el que la Unión Europea tiene a la flota pesquera del Mediterráneo bajo la lupa, con continuos recortes en los días para salir a faenar. Las restricciones, justificadas en criterios de sostenibilidad, arrancaron hace seis años. Desde entonces, y de forma paulatina, las embarcaciones han pasado de faenar 240 días al año a solo 133, un tijeretazo que, de haber prosperado la propuesta planteada para 2025, que implicaba solo 27 días de trabajo, ya habría supuesto el final para el sector. Sin embargo, un apaño de última hora, consistente en el cambio de las actuales redes por otras más amplias, permitió mantener las 133 jornadas.

Con todo, la amenaza de nuevos recortes sigue flotando como una espada de Damocles sobre el sector, aún a pesar de que las diferentes medidas puestas en marcha en los últimos años han permitido la recuperación de la fauna marina y, consecuentemente, de las capturas.

Ayudas del Consell

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado más de 16 millones de euros en ayudas para impulsar la pesca y la acuicultura sostenibles. El jefe del Consell ha destacado la apuesta de su Ejecutivo por el sector pesquero, con un incremento del presupuesto cercano al 40 % y el compromiso de seguir trabajando para flexibilizar los criterios de la UE.