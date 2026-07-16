Las olas de calor amenazan la fidelización de turistas en la Costa Blanca

En los últimos dos meses, la provincia de Alicante ha soportado cuatro episodios de altas temperaturas. Las olas de calor no son un fenómeno meteorológico exclusivo de la Costa Blanca, muy al contrario, se han extendido hasta el punto de convertir el centro y norte de Europa en sufridos compañeros de un efecto provaocao por el cambio climático. Las consecuencias son de alcance muy derivado y, en el sector turístico, nadie oculta su preocupación, si bien todos prefieren utilizar el concepto de "ocupación", es decir, que se están tomando iniciativas.

Este miércoles CaixaBank Resarch ha actualizado uno de sus informes relativos y los autores - el economista David Cesar Heymann y el científico de Datos, Eduard Alcobé Garcia - corroboran en esta tercera serie que el primer documento "no fue un episodio aislado, sino una tendencia que persiste en el tiempo". El documento aborda cómo afectan estos episodios a los turistas extranjeros que nos visitan y que, por lo tanto, los sufren. La conclusión es que hasta un 15 % de los denominados "clientes fieles" sí se replantean no volver.

En abril, la ciudad de Alicante puso datos a los efectos del cambio climático y la estrategia de destino sostenible hacía una llamada a la acción para no perder, nada más y nada menos, que 80 millones de euros, 800 empleos en el sector y un descenso de 12 millones en la recaudación fiscal en el umbral del año 2040. Benidorm lleva más de una década con proyectos y programas sostenible para minimizar el impacto y la realidad evidencia que hacen falta cambios en la escena urbana para que el calor sea soportable o, al menos, no un condicionante negativo.

La situación es, especialmente clara, en zonas mediterráneas como la provincia de Alicante, donde la fidelización es una seña de identidad como demuestra cada año el aeropuerto y destinos de referencia como Benidorm. Si se hace extensivo este porcentaje, la Costa Blanca se juega del orden de 135.000 turistas mensuales, si se toman como referencia el último mes del que hay datos oficiales en el INE (mayo) en los que se han recibido del orden de los 900.000 visitantes extranjeros. El equivalente económico de ese agujero ascendería los 150 millones, pues el gasto medio se situó en los 1.184 euros

Probabilidad de regresar a España según temperatura. / Fuente: CaixaBank Research

El peso de un grado más

"Encontramos que los turistas extranjeros que habían experimentado temperaturas excepcionalmente elevadas durante su estancia mostraban una menor propensión a regresar al año siguiente. En concreto, cuando la desviación de la temperatura media respecto a su referencia histórica superaba los 8 ºC –lo que considerábamos una ola de calor extrema–, la probabilidad de repetir visita se reducía en un 13,8%". La actualización de este análisis se realiza a partir de los datos internos de pagos con tarjetas extranjeras en TPV de CaixaBank cruzados con información climática de la European Union’s Copernicus Land Monitoring Service Information de 2024 y 2025.

En este sentido, los autores explican que la posición de liderazgo turístico de España convive con un reto estructural de primer orden: el cambio climático. El informe pone de manifiesta que el paaís es "un destino muy competitivo por la riqueza de su oferta, la calidad de sus infraestructuras y la amplitud de su calendario turístico, pero una parte relevante de su atractivo se apoya todavía en unas condiciones climáticas que están cambiando con rapidez. En este contexto, es importante entender cómo reaccionan los turistas ante experiencias térmicas extremas para anticipar riesgos y oportunidades del sector".

Del cruce de datos se determina que "cuando la temperatura experimentada por el turista se sitúa en torno a su promedio histórico, la propensión a regresar a España se mantiene estable". En cambio, a medida que la desviación positiva de la temperatura aumenta por encima de los cuatro grados, la probabilidad de retorno se reduce. En los episodios más extremos, los turistas expuestos a vacaciones anormalmente calurosas presentan una propensión a volver aproximadamente un 15 % inferior a la de aquellos cuya estancia transcurrió bajo condiciones térmicas más próximas a la normalidad histórica. Este resultado es especialmente relevante, porque se obtiene en un contexto en el que el turismo internacional hacia España mantiene un gran dinamismo, lo que sugiere que el efecto climático opera incluso en una fase de elevada demanda agregada.

Probabilidad de que los turistas repetidores vuelven en zonas del Mediterráneo. / Fuente: CaixaBank Research

Sustitución climática

En el caso concreto la provincia alicantina, el estudio revela que los turistas que sufrieron olas de calor en el Mediterráneo en el verano de 2024, y que vuelven en 2025, tienen una mayor propensión a elegir destinos con temperaturas históricas 5 grados por debajo de la temperatura histórica de su destino en 2025. Ello evidencia que existe un margen de sustitución climática importante dentro de las mismas temporadas y categorías de destino. Otro ejemplo de este tipo de sustitución es que los turistas que visitaron el interior en verano de 2024, sufrieron olas de calor y decidieron volver a la misma área al año siguiente, tendieron a elegir destinos con mayor altitud que los turistas que no experimentaron olas de calor.

En conjunto, los resultados muestran que los turistas responden a las olas de calor de dos formas. Por un lado, reducen su propensión a volver a España. Por otro, sin modificar la tipología del destino principal ni la temporada del viaje, optan por destinos más frescos. Para el sector turístico español, las implicaciones son importantes. Heymann y Alcobé Garcia señalan, en primer lugar, que la fidelización de los turistas internacionales puede verse erosionada por las olas de calor extremas. En segundo lugar, la adaptación de la oferta será cada vez más determinante para sostener la competitividad. Mejorar el confort térmico de alojamientos y espacios públicos, ampliar las zonas de sombra, reforzar la eficiencia energética, adaptar horarios y diversificar actividades en interiores y al aire libre son medidas que pueden reducir el impacto del calor sobre la experiencia turística y mantener los niveles de fidelización de los turistas internacionales en España.

La principal novedad en esta tercera serie es que el estudio ampía el análisis para estudiar no solo si los turistas regresan, sino también cómo ajustan sus decisiones cuando regresan. En este caso, apuntan a que, si sufrieron una ola de calor, el año siguiente buscan zonas o fechas con temperaturas esperadas más frescas. En concreto, la probabilidad de elegir en 2025 un paquete de destino y fechas con una temperatura histórica al menos 5 ºC inferior a la de 2024 aumenta con la proporción de días de la estancia previa en los que se superaron temperaturas máximas de 32 ºC. Dicho de otro modo, la experiencia de calor extremo reordena las preferencias dentro del mercado turístico español.