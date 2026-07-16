El precio del alquiler rompe la barrea de los mil euros en Alicante tras un nuevo incremento del 3 %

Suma y sigue. Los alquileres en la provincia de Alicante se han encarecido alrededor de un 3 % en el segundo trimestre de este año con respecto al cierre de 2025, lo que propicia que el precio esté superando los mil euros de media. La insuficiente oferta, que se mantiene estancada en 33.000 viviendas, continúa detrás del imparable encarecimiento de los arrendamientos.

El Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, ha dado a conocer que los alquileres en la Comunidad Valenciana se encarecieron un 3,1 % en el segundo semestre con relación al final del ejercicio pasado. Así, la subida del precio medio al arrendar una vivienda en esta autonomía ha pasado de 1.033 euros a 1.065 euros.

La provincia de Valencia se mantiene como la más cara, con un precio medio de 1.165 euros. También es la que experimentó el mayor aumento desde finales de 2025, con un crecimiento interanual del 3,19 %. Le sigue Alicante, donde alquilar un inmueble cuesta ya, de media, 1.033 euros al mes, un 2,68 % más que el año anterior. En Castellón, con una media de 754 euros, los alquileres subieron un 4 %.

Panel de ofertas de una inmobiliaria de Alicante. / Rafa Arjones

El aumento de precios ha venido acompañado de un aumento, casi imperceptible, de la previsión de oferta del 0,2 % en Alicante y un 1,53 % en Castellón. En el segundo trimestre de 2026 se proyectan unas 79.789 viviendas en la Comunidad Valenciana, 1.024 menos que el año anterior, una caída del 1,27 %.

Por provincias, Valencia es la única que en la que se estima una pérdida de la oferta con respecto al periodo anterior. En este territorio, podrían salir al mercado un total de 39.355 viviendas, lo que supondría un 2,96 % menos que en último trimestre de 2025.

En cuanto a Alicante y Castellón, se prevé que la cifra de oferta sea, durante el segundo trimestre, 33.118 y 7.316 respectivamente.

Presión de la demanda

Durante el segundo trimestre de 2026, asimismo, la presión de la demanda, es decir, el número de personas que se interesa por cada vivienda que sale al mercado en los primeros diez días de promoción, también está aumentando. Este dato se encuentra valores muy altos que reflejan un mercado desequilibrado con una gran competencia entre inquilinos por acceder a un hogar.

Si al cierre de 2025 cada inmueble que salía al mercado en esta comunidad autónoma recibía 84 contactos en diez días, durante el segundo trimestre del 2026 esta cifra ha aumentado hasta 101. Por provincias, la presión se reduce en Valencia, que pasa a ser 138, un nivel muy crítico; en Castellón, 43 y, en Alicante, la cifra se sitúa en 67.

Un hombre consultano las ofertas de una inmobiliaria de Elche en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

El Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, con un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URCJ) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es el primer centro de investigación en España especializado en el mercado del alquiler. El Observatorio ofrece información valiosa tanto para la toma de decisiones empresariales como para la formulación de políticas públicas informadas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad.

El Observatorio del Alquiler aporta información rigurosa, completa y periódica, con un análisis del estado del alquiler en España y una visión histórica de su tendencia, con una vocación científicamente solvente de los estudios realizado

Entre otras cuestiones, trabaja sobre el estudio de la oferta, demanda, evolución de los precios, las políticas públicas de alquiler, inversión y financiación, o sobre los indicadores y perfiles socioeconómicos y demográficos.