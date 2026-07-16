La reforma bancaria de la UE facilitará las fusiones transnacionales y simplificará la regulación

La Unión Europea (UE) da ya las últimas pinceladas a la presentación del ambicioso informe de reforma de la banca que busca, entre otras cosas, reducir la excesiva fragmentación del sistema, con el objetivo de facilitar o al menos no entorpecer las fusiones transnacionales, y simplificar la regulación. La idea de los cambios pasa porque el sector bancario continúe siendo resiliente, pero que además pueda apoyar mejor la economía europea financiando el crecimiento sostenible, la innovación y la seguridad, según un borrador del documento del que ha tenido conocimiento EL PERIÓDICO. Se trata de la primera gran reforma del sector tras la crisis financiera mundial de 2008, lo que da una idea de su importancia e impacto.

El informe comunitario usa la cifra de 1,2 billones de euros anuales estimada por el llamado informe Draghi para evaluar las necesidades de inversión de Europa en sectores estratégicos como las tecnologías profundas, las tecnologías limpias (vinculadas al medioambiente), la defensa, la inteligencia artificial (IA) y la biotecnología. En un análisis reciente de las patronales financieras españolas AEB, CECA y Unacc, se afirmaba que con una serie de medidas nuevas, "la capacidad de concesión de crédito del sector bancario podría aumentar en más de 2 billones de euros en la Eurozona, de los que más de 250.000 millones corresponderían a España".

El documento, que se dará a conocer el viernes por la propia comisaria de Servicios Financieros y la Unión de Ahorros e Inversiones de la Comisión Europea (CE), la portuguesa María Luis Albuquerque, identifica los tres retos principales que, en opinión de la CE, limitan la capacidad del sector bancario para apoyar la economía europea: reducir la fragmentación del sector, tener más en cuenta las especificidades europeas y simplificar el marco regulador.

Respecto a las medidas por las que apuesta la Comisión, aún no detalladas en profundidad, pasan por simplificar y racionalizar la regulación de los requisitos de capital, fomentar la integración del mercado salvaguardando la estabilidad financiera en todos los Estados miembros, y dar una importancia capital a simplificar el marco regulador.

La banca urge los cambios

Fuentes del sector bancario consultadas aplauden el espíritu del informe pero reclaman que las medidas se tomen con la mayor celeridad posible, sobre todo para convertir las exigencias de estabilidad financiera en normas para potenciar la competitividad respecto a otros sistemas financieros internacionales.

En esta línea, la presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, señalaba el mes pasado que "la simplificación, la integración financiera y la competitividad de la banca es la base del crecimiento que Europa necesita". Kindelán enlazaba esa competitividad bancaria a "la capacidad de nuestras empresas para invertir y expandirse, para hacer frente a la transformación industrial, la transición energética o para financiar las necesarias inversiones en seguridad y defensa".

Menos fusiones y compras

Respecto al primero de los retos, el informe explica que la excesiva fragmentación del sector impide aumentar la escala de las entidades, obtener mejoras de eficiencia, utilizar productivamente los recursos y diversificarse geográficamente a través de las fronteras nacionales. Y cita un ejemplo: el crédito transfronterizo a empresas dentro de la zona euro supone únicamente un 16% del crédito empresarial total. Añade el documento que desde la crisis financiera mundial de 2008, las fusiones y adquisiciones transfronterizas en la UE han disminuido de forma significativa, aunque aumentaran en 2025. La consecuencia de esta situación, a juicio de la CE, es que muchos grupos bancarios de la UE son grandes en relación con el tamaño de su economía nacional, pero no en relación con el tamaño de la economía de la UE, de la Unión Bancaria o de sus competidores internacionales.

Pero el informe ataca directamente también lo que califica de intervenciones nacionales en las fusiones bancarias y resalta que cuando son injustificadas a escala nacional obstaculizan la capacidad de consolidación de los bancos de la UE también mediante fusiones transfronterizas, lo que, a juicio de la CE, restringe la capacidad de estas entidades de competir eficazmente en los mercados financieros mundiales en las actividades de banca corporativa y de inversión.

De hecho, una de las propuestas de la CE pasa por utilizar sus instrumentos de ejecución cuando se detecten infracciones del derecho de la Unión en las intervenciones en fusiones y adquisiciones que puedan menoscabar la libre prestación de servicios, la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento.

Un nuevo seguro de depósitos

En esta misma línea de facilitar las operaciones, la Comisión sustituirá la propuesta de 2015 sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos por una nueva dedicada a revisar y simplificar la estructura del marco de seguro de depósitos. El objetivo es garantizar que una posible quiebra de un grupo transfronterizo no genere distorsiones en Estados miembros concretos ni pasivos para los sistemas de garantía de depósitos y los presupuestos nacionales.

La CE destaca que en la Unión Europea existen más de 4.500 bancos y alrededor de 650 grupos bancarios, con lo que es fundamental mantener el compromiso con las normas internacionales establecidas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, pero también reconoce que las reformas posteriores a la crisis financiera mundial, pese a las mejoras aportadas, han vuelto innecesariamente complejo el margo regulador en el que operan. No solo por la complejidad del marco regulador, sino por la existencia de normas paralelas, solapadas y también por las dificultades de coordinación.

La presidenta de la AEB, recientemente, hacía hincapié en que "tenemos un sistema fragmentado, con múltiples y capas de supervisión que no siempre están alineadas: 22 organismos, reguladores y supervisores, más de 1.700 normas y unas 90.000 páginas de regulación. En la práctica esto supone además 8.000 requerimientos de información, unas 430 reuniones supervisoras al año por entidad y un largo etcétera de obligaciones que afectan a la eficiencia".