ReR se incorpora a Alicante Futura para impulsar la innovación del tejido empresarial

ReR ha formalizado su adhesión a Alicante Futura, la estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Alicante para consolidar la ciudad como un referente en innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico. De esta manera, la empresa tecnológica de Prensa Ibérica pasa a formar parte del ecosistema de entidades comprometidas con el crecimiento económico y la transformación digital de de la ciudad dentro de un marco de colaboración que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas.

La alianza abre nuevas oportunidades en campos como la inteligencia artificial, la analítica de datos, la ciberseguridad, los espacios de datos, el cloud, la innovación abierta y la digitalización empresarial, áreas en las que ReR desarrolla proyectos para el sector privado. Además, la compañía participará en diferentes iniciativas promovidas por Alicante Futura, entre ellas encuentros de innovación, jornadas tecnológicas, programas de divulgación, hubs sectoriales, proyectos estratégicos y acciones dirigidas a fomentar la colaboración entre empresas, startups, universidades e instituciones.

Daniel Compaño, de ReR en una reciente presentación en el Foro Alia. / PILAR CORTES

Sumar en el ecosistema

Como empresa tecnológica, ReR aporta una amplia experiencia en el desarrollo de soluciones dirigidas a la transformación tecnológica. Uno de sus principales ámbitos de especialización de la compañía son los "Espacios de Datos", una iniciativa estratégica impulsada por Europa para que empresas y administraciones puedan compartir información de forma segura, interoperable y bajo principios de soberanía del dato, generando nuevos servicios basados en datos e inteligencia artificial.

En este ámbito, ReR es autor de PHLOX, orientado al sector del comercio, que facilita el intercambio seguro de información sobre el comportamiento digital de los usuarios para desarrollar nuevos casos de uso relacionados con el marketing, la analítica avanzada y la inteligencia artificial. Asimismo, participa en Scutum, un espacio de datos especializado en ciberseguridad.

La incorporación al vehículo de la Agencia de Desarrollo Local permitirá reforzar la colaboración público-privada y generar nuevas oportunidades para acelerar la adopción de tecnologías innovadoras en el tejido empresarial de la provincia. "Formar parte de Alicante Futura supone integrarnos aún más en un ecosistema que está impulsando la innovación en la provincia. Creemos que la colaboración entre empresas, administraciones, universidades y centros tecnológicos es la mejor forma de generar proyectos con impacto real y contribuir al crecimiento económico y digital de Alicante", señala Roberto Álvarez, director general de ReR.

Con la adhesión, ReR recibe el reconocimiento como Alicante Futura Committed Partner, un distintivo que identifica a las organizaciones comprometidas con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico del territorio. Por su parte, la entidad pública facilitará la conexión de la compañía con el resto de agentes del ecosistema de innovación.