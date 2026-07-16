Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagones AlicantePlantón Les NausMujer herida vaquillaAguas fecales MorairaPerros RenfeEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Alianzas público-privada

ReR se incorpora a Alicante Futura para impulsar la innovación del tejido empresarial

La empresa tecnológica de Prensa Ibérica colaborará en proyectos de inteligencia artificial, datos y transformación digital.

Sexta edición Foro ALIA. De los modelos a las soluciones

Sexta edición Foro ALIA. De los modelos a las soluciones

Sexta edición Foro ALIA. De los modelos a las soluciones / Pilar Cortés

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Jover

Ana Jover

Alicante

ReR ha formalizado su adhesión a Alicante Futura, la estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Alicante para consolidar la ciudad como un referente en innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico. De esta manera, la empresa tecnológica de Prensa Ibérica pasa a formar parte del ecosistema de entidades comprometidas con el crecimiento económico y la transformación digital de de la ciudad dentro de un marco de colaboración que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas.

La alianza abre nuevas oportunidades en campos como la inteligencia artificial, la analítica de datos, la ciberseguridad, los espacios de datos, el cloud, la innovación abierta y la digitalización empresarial, áreas en las que ReR desarrolla proyectos para el sector privado. Además, la compañía participará en diferentes iniciativas promovidas por Alicante Futura, entre ellas encuentros de innovación, jornadas tecnológicas, programas de divulgación, hubs sectoriales, proyectos estratégicos y acciones dirigidas a fomentar la colaboración entre empresas, startups, universidades e instituciones.

Daniel Compaño, de ReR en una reciente presentación en el Foro Alia.

Daniel Compaño, de ReR en una reciente presentación en el Foro Alia. / PILAR CORTES

Sumar en el ecosistema

Como empresa tecnológica, ReR aporta una amplia experiencia en el desarrollo de soluciones dirigidas a la transformación tecnológica. Uno de sus principales ámbitos de especialización de la compañía son los "Espacios de Datos", una iniciativa estratégica impulsada por Europa para que empresas y administraciones puedan compartir información de forma segura, interoperable y bajo principios de soberanía del dato, generando nuevos servicios basados en datos e inteligencia artificial.

En este ámbito, ReR es autor de PHLOX, orientado al sector del comercio, que facilita el intercambio seguro de información sobre el comportamiento digital de los usuarios para desarrollar nuevos casos de uso relacionados con el marketing, la analítica avanzada y la inteligencia artificial. Asimismo, participa en Scutum, un espacio de datos especializado en ciberseguridad.

La incorporación al vehículo de la Agencia de Desarrollo Local permitirá reforzar la colaboración público-privada y generar nuevas oportunidades para acelerar la adopción de tecnologías innovadoras en el tejido empresarial de la provincia. "Formar parte de Alicante Futura supone integrarnos aún más en un ecosistema que está impulsando la innovación en la provincia. Creemos que la colaboración entre empresas, administraciones, universidades y centros tecnológicos es la mejor forma de generar proyectos con impacto real y contribuir al crecimiento económico y digital de Alicante", señala Roberto Álvarez, director general de ReR.

Noticias relacionadas y más

Con la adhesión, ReR recibe el reconocimiento como Alicante Futura Committed Partner, un distintivo que identifica a las organizaciones comprometidas con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico del territorio. Por su parte, la entidad pública facilitará la conexión de la compañía con el resto de agentes del ecosistema de innovación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La EUIPO deja sin protección la marca del último disco de Rosalía
  2. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Tener hijos puede aumentar considerablemente la pensión”
  3. Qué hacer si te cae agua al balcón desde la terraza del vecino de arriba: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal
  4. Carlos Baño pasa del olor de multitudes a la puerta cerrada en su renovación en la Cámara de Alicante
  5. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Cuanto más alta sea nuestra base de cotización, mayor será la prestación
  6. El auge «tramposo» de las pensiones distorsiona el mapa hotelero de Alicante
  7. Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, desvela qué responder ante el tribunal médico: “Son las preguntas trampa más habituales”
  8. La notaria alicantina María Cristina Clemente avisa a las parejas sin hijos que hacen testamento: “No lo soléis ver”

El IVIA asesora en Elche a los agricultores para combatir el virus de los cítricos

El IVIA asesora en Elche a los agricultores para combatir el virus de los cítricos

La prórroga llevaría a Almaraz a vivir hasta los 47 años, mientras más de un centenar de nucleares cierran pasados los 60

La prórroga llevaría a Almaraz a vivir hasta los 47 años, mientras más de un centenar de nucleares cierran pasados los 60

Bruselas quiere los depósitos tengan el mismo nivel de protección en toda Europa para facilitar las fusiones transnacionales

Bruselas quiere los depósitos tengan el mismo nivel de protección en toda Europa para facilitar las fusiones transnacionales

La AEB aplaude la reforma bancaria de Bruselas, pero reclama más ambición y "una ejecución inmediata"

La AEB aplaude la reforma bancaria de Bruselas, pero reclama más ambición y "una ejecución inmediata"

Las empresas privadas generan el 86,8 % del empleo y el 88,8 % de la inversión en la Comunidad

Las empresas privadas generan el 86,8 % del empleo y el 88,8 % de la inversión en la Comunidad

Moncloa negocia una 'megaalianza' energética con Argelia: disparar las compras de gas e inversiones millonarias en renovables

Moncloa negocia una 'megaalianza' energética con Argelia: disparar las compras de gas e inversiones millonarias en renovables

La previa de la final del Mundial: Lamine Yamal y Messi empatan en propiedad intelectual

La previa de la final del Mundial: Lamine Yamal y Messi empatan en propiedad intelectual

El Banco Santander pacta con los sindicatos prejubilaciones desde 55 años con hasta el 95% de salario

El Banco Santander pacta con los sindicatos prejubilaciones desde 55 años con hasta el 95% de salario
Tracking Pixel Contents