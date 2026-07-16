Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sede de la Cámara51 gradosVenus alicantinaPadre Juan RelleuMicro abierto VoxEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

'Delivery'

Uber presenta una oferta para comprar Delivery Hero por 13.700 millones de euros

La multinacional de origen estadounidense formaliza su intención de adquirir el grupo alemán, pero no pujaría por Glovo para evitar conflictos competenciales

Un repartidor de Glovo en una calle de Madrid

Un repartidor de Glovo en una calle de Madrid / Jesús Hellín / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

Uber ha presentado este viernes una oferta formal para comprar Delivery Hero y convertirse así en uno de los grupos de reparto de comida a domicilio más importantes de todo el mundo. La multinacional de origen estadounidense ha lanzado una propuesta de adquisición de 41,5 euros por acción, valorando el conjunto de la compañia en unos 13.700 millones de euros, según el comunicado hecho público este viernes.

La ofensiva de Uber no pasaría por adquirir Glovo, propiedad del grupo alemán, para evitar así conflictos competenciales. Según la oferta presentada, el fondo SSW Partners se quedaría con parte de la operativa en aquellos países donde la fusión pudiera traducirse en prácticamente un monopolio. Sería el ejemplo de España, donde entre los dos actores mueven más de la mitad del reparto de comida a domicilio.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La EUIPO deja sin protección la marca del último disco de Rosalía
  2. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Tener hijos puede aumentar considerablemente la pensión”
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Cuanto más alta sea nuestra base de cotización, mayor será la prestación
  4. Qué hacer si te cae agua al balcón desde la terraza del vecino de arriba: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal
  5. La Seguridad Social reconoce el riesgo de una profesión muy común y abre la puerta a que este colectivo se jubile antes
  6. Carlos Baño pasa del olor de multitudes a la puerta cerrada en su renovación en la Cámara de Alicante
  7. ¿Puede un vecino llevar todos los invitados que quiera a la piscina? Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal
  8. Alicante suma proyectos para construir 30 nuevos hoteles en los próximos años

Uber presenta una oferta para comprar Delivery Hero por 13.700 millones de euros

Uber presenta una oferta para comprar Delivery Hero por 13.700 millones de euros

El Ibex 35 recupera los 19.300 puntos apoyado en la caída del petróleo

El Ibex 35 recupera los 19.300 puntos apoyado en la caída del petróleo

España testa en el Mediterráneo unas nuevas puertas de arrastre para reducir el impacto de la flota

España testa en el Mediterráneo unas nuevas puertas de arrastre para reducir el impacto de la flota

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa: estos son los 4 datos imprescindibles que debes saber sobre la jubilación

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa: estos son los 4 datos imprescindibles que debes saber sobre la jubilación

La economía china crece a su ritmo más bajo en casi cuatro años y complica el objetivo anual

La economía china crece a su ritmo más bajo en casi cuatro años y complica el objetivo anual

La reforma bancaria de la UE facilitará las fusiones transnacionales y simplificará la regulación

La reforma bancaria de la UE facilitará las fusiones transnacionales y simplificará la regulación

Carmencita crece hasta los 119 millones de facturación y completa un ciclo de cuatro años de crecimiento

Carmencita crece hasta los 119 millones de facturación y completa un ciclo de cuatro años de crecimiento

Las olas de calor amenazan la fidelización de turistas en la Costa Blanca

Las olas de calor amenazan la fidelización de turistas en la Costa Blanca
Tracking Pixel Contents