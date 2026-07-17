Casual Hoteles fija Alicante en su radar para continuar su expansión

La fiebre hotelera por invertir en Alicante empieza a sacar a la luz que los precios se han disparado. La cadena de hoteles tematizados valenciana es una de las que lo ha intentado en varias ocasiones, pero hasta la fecha no ha encontrado su hueco, tal y como ha reconocido Juan Carlos Sanjuán. El fundador de Casual Hoteles responde de esta manera a los planes de expansión para la provincia de Alicante, donde tiene en Benidorm su representación dentro de los 26 establecimientos con los que cuenta.

"Estamos en una época muy alta de la economía y tanto el que tiene un hotel o tiene un edificio no ofrece las rentabilidades que buscan la compañía. Lo que hay ahora no nos da confort para 20 años", sostiene. La empresa gestiona 18 hoteles de manera directa. "Un contrato de alquiler que se firma ahora, dentro de 5 años, cuando venga cierta crisis, que en algún momento vendrá, puede ser bastante complicado asumirlo. Así es que sí, Alicante es un destino superinteresante para nosotros que estamos estudiándolo y tenemos en el radar entre las tres primeras ciudades a invertir en España, pero nos está costando bastante, la verdad", explica.

Sobre la base de un concepto de hotel urbano, la firma mantiene una apuesta por expandirse en destinos consolidados. "Elche es un destino que es precioso, pero no está en nuestro target, al igual que Castellón". Sin embargo, Alicante "nos encaja muchísimo". Durante su conferencia en la jornada de Turismo de Benidorm organizada por AVE, Sanjuán argumenta la propuesta de que la cadena se apoya en un modelo que, aun estando en puntos muy turísticos como puede ser el destino benidormense o Ibiza, los establecimientos no tienen piscina, sino que apuestan por otros servicios.

Una de las habitaciones tematizadas de un hotel de la cadena en València. / INFORMACIÓN

Para el hotelero, la Comunidad Valenciana encaja en esa filosofía. "Cierto es que la Comunidad siempre se ha apoyado en sol y playa y ahora están saliendo cada vez más empresas o cadenas hoteleras que están en el mercado urbano. Así, València está creciendo mucho y Alicante, bastante". Sanjuán considera que la localidad alicantina "se ha dado cuenta ya que no solo sol y playa y que no es la hermana pequeña de Benidorm, sino que Alicante en sí es un destino muy importante".

Desestacionalizar

La buena marcha del ejercicio abre, por otro lado, la puerta a la desestacionalización. El CEO de la compañía revela que, en municipios como Benidorm,en marzo este año "hicimos casi un 90 % de ocupación. Son datos muy positivos y que se van replicando ejercicio tras ejercicio. Creemos que la temporada se puede alargar un poquito más para intentar desestacionalizar". Para el empresario valenciano, este objetivo es complicado, "porque diciembre es una época que normalmente la gente quiere estar en familia y, en enero, pues acabamos determinar el año". Sin embargo, Sanjuán ve el lado positivo de este punto: "También es bueno tener algunos meses un poquito más bajos para atacar a los hoteles y reformarlos".

En línea con este aspecto, está el impacto del cambio climático. Casual Hoteles compensa su huella de carbono con la plantación de árboles; pero en lo que respecta a la gestión hotelera Juan Carlos Sanjuán reconoce que "la desestacionalización va a hacer que haya meses de más clima cómodo para el turista y en los que puedan bajar nórdicos, pero también es verdad que allí hace menos frío también. Entonces, hay viajeros que van a plantearse si bajar o no bajar, por eso el mercado alemán se ha quedado mucho tiempo dentro de su propio país".