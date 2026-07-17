Generalitat y empresarios reclaman la doble vía electrificada para el tramo ferroviario Teruel-Sagunt

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) estudiará la presentación de alegaciones al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunt, tras conocer que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha descartado en un estudio preliminar de sus técnicos la doble vía electrificada prevista para el resto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. La Generalitat también presentará alegaciones, pues supone "renunciar a una capacidad de futuro". Para el vicepresidente tercero de la Generalitat, José Díez, es "un error gravísimo dejar perder la ocasión y quedarnos con infraestructuras del siglo XIX".

Según la CEV, este eje ferroviario constituye una infraestructura esencial para el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana y para mejorar la conexión entre los puertos de Valencia, Sagunt y Castellón, las áreas industriales y logísticas y el interior peninsular. Por ello, considera que las inversiones que se acometan deben responder a una visión de largo plazo y garantizar una capacidad suficiente para absorber el crecimiento previsto del tráfico ferroviario, tanto de mercancías como de pasajeros.

La patronal entiende que renunciar a la doble vía supone limitar el potencial de un corredor llamado a desempeñar un papel clave en la competitividad empresarial, la reindustrialización, la descarbonización del transporte y el fortalecimiento de la autonomía estratégica de España y Europa. Para presentar alegaciones hay un plazo previsto de 45 días desde la publicación en el BOE.

Documento

Por este motivo, la CEV, en el seno de su comisión de infraestructuras de Transporte, Movilidad y Logística, analizará exhaustivamente el documento en colaboración con todas las entidades y sectores económicos que integran la comisión. “A falta de un estudio pormenorizado del informe, tenemos claro que no se puede renunciar a un corredor de altas prestaciones que conecte de forma competitiva Sagunt y València con Teruel, Zaragoza y el norte de la península", ha señalado el presidente de la Confederación, Vicente Lafuente.

Para la CEV, la propuesta que plantea el Ministerio compromete el desarrollo de una infraestructura clave para la economía. “Las grandes infraestructuras no pueden diseñarse pensando únicamente en las necesidades de hoy. Si queremos una economía más competitiva, una industria más fuerte y un transporte de mercancías más sostenible, debemos dotarnos de corredores ferroviarios preparados para las próximas décadas. Limitar ahora la capacidad del tramo Teruel-Sagunt puede hipotecar su desarrollo futuro”, ha explicado Vicente Lafuente.

Impacto negativo

Asimismo, desde la CEV advierten del impacto negativo que esta decisión tendría sobre el tejido industrial, concretamente en la comarca del Camp de Morvedre, que actualmente experimenta una destacada expansión empresarial. "Esta conexión ferroviaria es una pieza clave para consolidar todo el desarrollo industrial y logístico que se está desarrollando en Sagunto y su entorno", ha lamentado el presidente de la CEV. Del mismo modo, ha recordado que la Comunitat Valenciana concentra algunos de los principales nodos logísticos y portuarios del Mediterráneo y que disponer de conexiones ferroviarias modernas y con capacidad suficiente resulta imprescindible para consolidar su posición como plataforma logística del sur de Europa.

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Vicente Lafuente ha subrayado que la CEV defenderá aquellas actuaciones que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas y aprovechar plenamente el potencial del corredor cantábrico-mediterráneo como infraestructura estratégica para el conjunto del país.

Fuente: Levante - EMV