El desafío de impulsar un modelo inmobiliario para la Costa Blanca

INFORMACIÓN celebrará el próximo miércoles 22 de julio, en el Hotel Port Benidorm, una nueva edición del Foro Alicante Real Estate, su encuentro anual dedicado al análisis del sector inmobiliario. Bajo el título «El nuevo ciclo inmobiliario. La Costa Blanca: un mercado en transformación», la jornada reunirá a representantes institucionales y profesionales para abordar la evolución del mercado y los retos asociados al desarrollo del litoral mediterráneo.

La jornada comenzará con una apertura institucional a cargo de Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, quien abordará el contexto actual del sector y las principales cuestiones relacionadas con la vivienda y la evolución del territorio.

A continuación, se celebrará la mesa redonda «El litoral mediterráneo ante un nuevo modelo de desarrollo», en la que participarán Cristóbal Ruiz, ingeniero de Caminos y director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario; y Rafael Ballester, abogado urbanista en Pérez Segura Abogados. La conversación estará moderada por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN.

Durante esta primera sesión se reflexionará sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo de crecimiento equilibrado, capaz de compatibilizar la actividad inmobiliaria y turística con la planificación urbana, la sostenibilidad y la protección de los valores que han convertido a la Costa Blanca en uno de los territorios más atractivos del arco mediterráneo.

El programa incluirá también una entrevista a Frank Mascico, director comercial de Grupo Esmeralda —AR Hotels—, quien aportará la visión del sector hotelero sobre la evolución del destino, los nuevos perfiles de visitantes y residentes y la relación entre la actividad turística y el desarrollo inmobiliario.

La segunda mesa redonda, titulada «Segunda residencia frente a residencia permanente: el nuevo perfil del comprador», contará con la participación de María José Rocamora, CEO de Alicante Urbana, y Elena Argilés, CEO y fundadora del Estudio de Arquitectura Argilés Blasco. La sesión será moderada por Victoria Ferrá, directora de Eventos de INFORMACIÓN.

El perfil del comprador de vivienda en la Costa Blanca está experimentando una transformación marcada por nuevas necesidades, estilos de vida y formas de relacionarse con el territorio. Junto al tradicional mercado de segunda residencia, adquiere cada vez mayor relevancia la demanda de viviendas destinadas a convertirse en residencias permanentes, lo que plantea nuevos desafíos para promotores, arquitectos, administraciones públicas y empresas vinculadas al sector.

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Alicante Real Estate se plantea como un espacio de análisis y diálogo sobre el futuro del mercado inmobiliario de la Costa Blanca. En un escenario de transformación, el encuentro permitirá compartir diferentes perspectivas sobre urbanismo, vivienda, turismo, arquitectura y desarrollo territorial, con el objetivo de identificar las claves de un nuevo ciclo inmobiliario más equilibrado, competitivo y adaptado a las demandas de la sociedad.