Las empresas privadas generan el 86,8 % del empleo y el 88,8 % de la inversión en la Comunidad

El 86,8 % del empleo y el 88.9 % de la inversión. Esas son dos de las principales aportaciones de las empresas privadas a la Comunidad Valenciana, según los resultados del Barómetro del Empresario que han sido presentados este viernes en Dénia por parte de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Un informe en el que también destaca que la creciente percepción positiva que la sociedad tiene de los propios empresarios.

El Barómetro del Empresario es un proyecto nacional impulsado por AVE en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la consultora GAD3 para ofrecer datos objetivos sobre la aportación de las empresas a la sociedad y conocer cómo perciben los ciudadanos la figura del empresario.

La jornada, celebrada en la Estación Marítima de Baleària en Dénia, ha reunido a empresarios, directivos y representantes de organizaciones de la sociedad civil de la Comunidad Valenciana. La apertura ha corrido a cargo de Agnès Noguera, vicepresidenta de AVE, José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, y Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), quienes han coincidido en destacar la necesidad de seguir poniendo en valor la contribución de los empresarios al progreso económico y social y respaldarlo con datos rigurosos y análisis objetivos.

La vicepresidenta de AVE, Agnés Noguera. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Durante la presentación de resultados, el director adjunto de Investigación del Ivie y catedrático de la Universitat de València, Joaquín Maudos, ha expuesto las principales conclusiones de este informe, que cuantifica el peso real del sector privado en la economía española y confirma que las empresas continúan siendo el principal motor de creación de riqueza y empleo.

España cuenta actualmente con 3,31 millones de empresas activas, de las cuales 372.121 se encuentran en la Comunidad Valenciana, lo que supone el 11,2 % del total nacional.

Según el estudio, las empresas generan el 85,6% del empleo existente en España, lo que equivale a algo más de 19 millones de puestos de trabajo. En la Comunidad Valenciana ese porcentaje asciende hasta el 86,8%, situándose por encima de la media nacional y confirmando el protagonismo del tejido empresarial valenciano en la creación de oportunidades laborales. .

La contribución empresarial resulta igualmente decisiva en la generación de riqueza. En 2025, el 86,9 % del Producto Interior Bruto español fue generado por el sector privado. En el caso de la Comunidad Valenciana, el peso del sector “privado” (sin incluir la sanidad, la educación y los servicios sociales producidos por el sector privado, ya que las estadísticas regionales no permiten separar a nivel regional la parte pública de la privada de estos sectores) sobre el valor añadido bruto alcanza el 82,9 %, ligeramente por encima de la media nacional (82,7 %).

El estudio evidencia igualmente que la inversión empresarial continúa siendo el principal motor del crecimiento económico.

Durante 2025, casi nueve de cada diez euros invertidos en España (89,6 %) procedieron del sector privado, porcentaje que en la Comunidad Valenciana se sitúa en el 88,8 %. En ámbitos especialmente estratégicos para la competitividad, como la inversión en tecnologías de la información y la comunicación, la Comunidad Valenciana presenta incluso un peso superior al conjunto de España (90,3 % vs 89,3 %), mientras que en activos intangibles mantiene todavía margen de mejora al presentar un peso del sector privado por debajo de la media nacional (92,8 % vs 94,8 %).

Ingresos públicos

La contribución empresarial no termina en la creación de empleo o riqueza. El Barómetro del Empresario dedica un apartado específico a cuantificar el peso de las empresas en la financiación de las administraciones públicas.

Solo a través del Impuesto sobre Sociedades, las empresas aportaron 45.665 millones de euros en 2024, lo que representa ya el 12 % del total de los ingresos tributarios, una décima más que el año anterior. A ello se suman numerosos impuestos y tributos vinculados a la actividad empresarial, como el IRPF de los autónomos, el IAE, el IBI o los impuestos especiales.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha estado presente en la jornada. / Vicens Gimenez

Además, las empresas asumen el 70,6 % de las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores, con una aportación superior a 121.500 millones de euros, y su contribución global (sumando el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores) representa el 33,9% del conjunto de los ingresos públicos, una cifra superior a la media de la Unión Europea y de la eurozona y que ha aumentado en los últimos años.

Percepción

A continuación, el presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha presentado los resultados de la encuesta realizada en la Comunidad Valenciana sobre la valoración social del empresario. Los resultados muestran una evolución favorable respecto a la percepción pública. El 77 % de los encuestados en la Comunidad Valenciana afirma tener una imagen positiva o muy positiva de los empresarios, mientras que el 69 % considera que esa imagen se ha mantenido o incluso ha mejorado durante el último año, reflejando una progresiva consolidación del reconocimiento social hacia la actividad empresarial.

La encuesta también revela que la ciudadanía identifica a las empresas como un actor relevante para afrontar algunos de los principales retos económicos y sociales. Los jóvenes son quienes muestran una actitud más favorable hacia el emprendimiento: seis de cada diez menores de 29 años afirman plantearse crear una empresa en el futuro, y una amplia mayoría considera que el sector privado debería desempeñar un papel aún más relevante en el impulso de la iniciativa empresarial.

Pese a la valoración positiva del empresario, el estudio refleja que persisten importantes obstáculos para quienes desean poner en marcha un proyecto empresarial. El 79% de la población de la Comunidad Valenciana considera que emprender en España sigue no siendo fácil, una percepción que se acompaña de una visión crítica sobre el entorno regulatorio. Cerca de la mitad de los encuestados cree que España ofrece peores condiciones que otros países europeos en aspectos como la facilidad para crear y hacer crecer empresas, la regulación y la burocracia.

Debate

La jornada ha concluido con la mesa redonda "El papel del empresario en la Comunidad Valenciana", moderada por Diego Lorente, director de AVE, en la que han participado Darío Grimalt, director de Expansión de ALE-HOP, y Guillermo Utor, vicepresidente de Baleària.

Durante el coloquio, ambos han coincidido en que las empresas desempeñan un papel decisivo en la generación de empleo, inversión, innovación y bienestar, y han defendido la importancia de seguir acercando la realidad empresarial a la sociedad mediante datos objetivos, ejemplos de impacto y un diálogo permanente con las instituciones y la ciudadanía. “Entre empresarios, empresarias, sociedad e instituciones públicas debemos dignificar y poner en valor la figura del empresario, dando a conocer su contribución al bienestar común: crea empleo, impulsa la innovación, genera riqueza y favorece el progreso de nuestra sociedad. Solo así conseguiremos animar a más personas a emprender y a que cada vez haya más buenas empresarias y buenos empresarios”, ha señalado Grimalt.

Noticias relacionadas

Por su parte, Utor ha señalado que los empresarios son “el principal motor de crecimiento y empleo” y que su responsabilidad “va más allá de generar beneficios”. Como ejemplo de responsabilidad, ha señalado que “la sociedad hoy exige un compromiso real con el territorio y la sostenibilidad, y esto guía nuestra inversión en buques más eficientes e innovadores que mejoren la conectividad”. “La confianza de la sociedad se logra con buenos resultados, pero también con buen gobierno, transparencia y un trato responsable hacia los stakeholders”, ha concluido.