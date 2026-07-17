Agricultura
El IVIA asesora en Elche a los agricultores para combatir el virus de los cítricos
El investigador Antonio Olmos presenta los últimos avances relacionados con la enfermedad que amenaza a 700.000 árboles en la provincia
El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) ha participado en una jornada técnica sobre la clorosis nervial amarilla de los cítricos celebrada en Elche, en la que ha compartido con agricultores, viveristas, técnicos, investigadores y responsables de la Administración los conocimientos científicos más recientes sobre este virus emergente, que amenaza a 700.000 árboles de la zona del Camp d'Elx y la Vega Baja. En el acto se ha hablado de la situación actual en España, las estrategias de diagnóstico, las vías de dispersión y las medidas adoptadas para proteger la citricultura.
La jornada, organizada por la Cátedra de Eficiencia Hídrica y Agricultura Sostenible (CEHAS-UA) de la Universidad de Alicante y celebrada en la sede de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Izquierda del Segura, en Elche, ha contado con un elevado número de asistentes.
Durante su intervención, el investigador del IVIA Antonio Olmos ha presentado los avances científicos más recientes sobre la biología del virus, su diagnóstico y la situación epidemiológica en España, destacando la importancia de una detección temprana y de la aplicación de metodologías de diagnóstico validadas para apoyar la toma de decisiones fitosanitarias.
Colaboración
El encuentro refuerza la importancia de la colaboración entre la investigación, las administraciones públicas y los profesionales de la citricultura para afrontar con éxito los desafíos fitosanitarios actuales.
Cabe recordar que el virus de la clorosis nervial amarilla, o CYVCV, es una enfermedad emergente que afecta principalmente a limoneros y naranjos amargos. En el caso de la provincia de Alicante se había detectado en un primer momento en parcelas de limoneros, aunque posteriormente también en las de naranjos, de tal manera que la afección podría elevarse a nada menos que 700.000 árboles de ambas especies, los cuales tendrían que ser arrancados. De hecho, ya se ha procedido a la erradicación de varias plantaciones.
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