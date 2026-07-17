La previa de la final del Mundial: Lamine Yamal y Messi empatan en propiedad intelectual

La final del Mundial de fútbol se presenta muy igualada y con las lógicas incertidumbres con relación a quién levantará finalmente el trofeo este próximo domingo. Eso en lo que se refiere al terreno deportivo, porque existen otros campos en el que España ya gana, y con holgura, a Argentina. Este es el caso de las marcas, tanto en lo que respecta a la propia selección como a los jugadores. Así se ha encargado de destacarlo la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, que ha informado que Lamine Yamal y Messi empatan con siete marcas de la UE, si bien Dani Olmo, Laporte, Pedri, Joan García y Grimaldo decantan la balanza del lado español.

Este domingo todas las miradas a nivel internacional estarán puestas en el partido que disputarán las selecciones de España y Argentina, los vigentes campeones de Europa y el mundo respectivamente, en lo que será la final más deseada y esperada de la historia de los mundiales. Pues bien, en este contexto, y a la espera de lo que suceda en esta cita futbolera en Nueva York, se ha conocido que, de entrada, España lidera la que se podría denominar Copa Mundial de Propiedad Intelectual.

Lamine Yamal en uno de los partidos que ha disputado en el Mundial. / Carlos Ramírez / EFE

Así lo ha destacado la EUIPO con un post que ha publicado en redes sociales sobre la final del Mundial, con algunas curiosidades sobre las marcas de la UE relacionadas con las federaciones, varios de los jugadores finalistas y otros elementos emblemáticos del torneo. Cabe reseñar, en este sentido, que una marca de la Unión Europea, conocida por las siglas EUTM en inglés o MUE en español, se obtiene mediante un único procedimiento y concede protección en los 27 Estados miembros. Esa protección se aplica a los productos y servicios incluidos en el registro, no a cualquier utilización posible de la imagen o del nombre.

Así, y tras la publicación de la EUIPO, se ha conocido que la Real Federación Española de Fútbol es titular de 16 marcas de la UE, que incluyen emblemas históricos y actuales, carteles y el logotipo "Vamos 2030", este último en copropiedad con la Federación Portuguesa de Fútbol. Argentina, por su parte, posee nueve marcas de la UE, incluidas varias versiones de su emblema.

Futbolistas

En lo que respecta a los jugadores, seis miembros de la selección española poseen, o han solicitado, derechos de propiedad intelectual. En primera posición se sitúa la estrella del equipo, Lamine Yamal, con siete marcas de la UE. Una de las imágenes mostradas por el organismo representa la conocida celebración del jugador español, con los brazos cruzados y los dedos formando el número 304, una referencia al código postal de Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció.

En el listado de marcas registradas por parte de futbolistas españoles aparece a continuación Dani Olmo con seis. Aymeric Laporte, por su parte, tiene cuatro, a las que se suman tres más pendientes de resolución, y Pedri y Joan García una cada uno. Álex Grimaldo, por último, cuenta con dos solicitudes pendientes de examen.

Messi, la estrella argentina, en un encuentro de la Copa del Mundo. / RONALD WITTEK

Argentina, por su parte, cuenta con tres jugadores que son titulares de derechos de propiedad intelectual. Messi, como no podía ser de otra forma, lidera la lista con siete marcas, las mismas que Lamine Yamal. El astro argentino protege, entre otros elementos, su apellido, su firma y el conocido logotipo formado por una "M" estilizada. Los otros jugadores del combinado albiceleste que poseen marcas son Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, quienes poseen una cada uno.

Cabe destacar que las marcas personales permiten a los deportistas controlar su explotación en prendas, calzado, publicidad, productos digitales y otras categorías comerciales incluidas en cada solicitud.

Eso en lo que respecta a los dos contendientes, pero hay más cosas. Empezando por el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, que está protegido como marca tridimensional de la UE y mediante varias marcas figurativas.

Como última curiosidad, la propia FIFA también ha registrado a Naranjito, la recordada mascota del Mundial de España de 1982, junto con el logotipo de "Spain 2030".

Iluminación

En este contexto, la EUIPO ha anunciado que este sábado por la noche iluminará su edificio principal en Alicante con los colores de la bandera de España, en lo que se configura como un homenaje al representante de la Unión Europea en la final de la Copa del Mundo de Fútbol, y también por ser el país que acoge la sede de la propia oficina. Este pasado jueves se hicieron las pruebas correspondientes, para que todo esté listo para la jornada previa a la celebración del partido.