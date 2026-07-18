BBVA Futuro premia un proyecto ilicitano que apoya la diversidad funcional

BBVA Asset Management, la gestora de activos de BBVA, vuelve a apostar por proyectos que mejoran la vida de las personas. En esta ocasión, lo hace a través de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, con la que respaldará un total de 25 iniciativas que recibirán entre 32.000 y 72.000 euros. En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, son tres iniciativas de carácter social y medioambiental las seleccionadas, las cuales recibirán en conjunto 96.000 euros, financiadas con parte de la comisión del fondo BBVA Futuro Conservador, FI.

Las entidades escogidas ya están generando un valor real y es que se enfocan en impulsar el empleo de mujeres en situación vulnerable, fomentar la autonomía de menores con diversidad funcional y contribuir a la recuperación de espacios naturales dañados por incendios.

Entre los dispositivos creados por el equipo de la Fundación se encuentran una base adaptada para los pedales de una bicicleta infantil y un asa especial que permite sujetar envases sin ayuda. / AXEL ALVAREZ

En la provincia de Alicante, el proyecto distinguido ha sido «Innovación para la autonomía personal de menores con diversidad funcional», de la Fundación para la Salud Infantil de la Comunitat Valenciana, con sede en Elche. La entidad recibirá 32.000 euros para desarrollar una iniciativa de atención temprana que combina la intervención en neurodesarrollo con la impresión 3D.

El programa está dirigido a niños y niñas de cero a seis años y parte de una premisa: adaptar los objetos y el entorno cotidiano a las necesidades de cada menor puede favorecer su independencia y participación desde las primeras etapas de la vida. La fundación dispone de ocho impresoras 3D con las que diseña productos de apoyo personalizados para comer, jugar, desplazarse o manipular objetos.

Entre los dispositivos creados por el equipo se encuentran una base adaptada para los pedales de una bicicleta infantil, pensada para que una niña pueda pedalear con mayor estabilidad, y un asa especial que permite sujetar envases de yogur y otros recipientes sin ayuda. Son soluciones pequeñas, pero realizadas a medida y con un efecto directo en la vida diaria de los menores y sus familias.

«A veces, una pequeña adaptación marca una gran diferencia, convierte una dificultad en una oportunidad para participar, aprender y disfrutar», explica Patricia Amorós, terapeuta ocupacional de Fundación Salud Infantil y responsable del proyecto.

La impresión 3D permite crear soluciones personalizadas que favorecen la autonomía de menores con diversidad funcional. / AXEL ALVAREZ

La iniciativa no busca únicamente resolver una necesidad funcional concreta, sino promover un modelo centrado en las capacidades de cada menor. «No se trata de cambiar al niño o la niña, sino de adaptar el entorno para que pueda mostrar todo su potencial», señala Cristina Ruiz, terapeuta ocupacional de Fundación Salud Infantil y también responsable del proyecto. La especialista subraya, además, que «una sociedad inclusiva comienza cuando dejamos de mirar la discapacidad y empezamos a ver a la persona».

La impresión 3D permite probar los diseños, modificarlos y ajustarlos con rapidez hasta encontrar la solución más adecuada para cada caso. Esta personalización resulta especialmente relevante durante la primera infancia, cuando los avances en autonomía pueden influir en la confianza, el aprendizaje y la participación en las actividades cotidianas.

La Fundación para la Salud Infantil también desarrolla un proyecto de cooperación en Dakar, Senegal, adonde miembros de su equipo viajan aproximadamente dos veces al año. Esta línea amplía el alcance social de la entidad y permite trasladar conocimientos y recursos a otros contextos, manteniendo la salud, el desarrollo y la autonomía infantil como principales ejes de actuación.

La directora del Centro de Banca de Clientes de BBVA en Elche, Franscisca Hermosilla García, ha destacado el carácter transformador de la propuesta: «La Convocatoria Solidaria BBVA Futuro nace para impulsar iniciativas con impacto medible, y este proyecto es un excelente ejemplo de cómo una idea innovadora puede mejorar la calidad de vida de muchos menores y fomentar la autonomía de niños y niñas con diversidad funcional».

Pequeñas adaptaciones diseñadas a medida pueden transformar la vida cotidiana de los menores y sus familias. / AXEL ALVAREZ

Un impulso a la transformación

La octava edición de BBVA Futuro ha reconocido 25 iniciativas en España, con ayudas de entre 32.000 y 72.000 euros y una donación global de un millón de euros. La convocatoria recibió 250 candidaturas, de las que 189 cumplieron todos los requisitos. Desde su puesta en marcha en 2018, el programa ha destinado más de siete millones de euros a proyectos sociales y medioambientales, de los que 597.000 euros han llegado a la Comunitat Valenciana.

Junto al proyecto de Elche, la Fundación Secretariado Gitano recibirá 32.000 euros para desarrollar «Conéctate al empleo: mujeres que avanzan», destinado a mejorar en Valencia y Paterna la empleabilidad de mujeres gitanas menores de 30 años en situación de exclusión social.

Por último, la tercera ayuda en la Comunidad Valencia será para la Fundación Desert Leaves y su proyecto «Brotes Verdes», que restaurará 6,64 hectáreas afectadas por el incendio de 2023 en Fuente la Reina mediante la plantación de más de 6.000 árboles de especies nativas, medidas contra la erosión y formación de jóvenes en gestión forestal y empleo verde.