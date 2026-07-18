La Cámara de Alicante renueva web y borra la gestión económica anterior a Baño

La transparencia se le vuelve a atragantar a la Cámara de Comercio de Alicante. El nuevo mandato de Carlos Baño arranca con una renovada web y un retroceso para la rendición de cuentas. La entidad publicó hace unos días un anuncio en sus redes sociales sobre el estreno del portal, pero con el cambio ha dejado atrás prácticamente todo lo anterior a la etapa del actual presidente.

Baño asumió la presidencia en julio de 2022 y, tras el escándalo de las obras sin licencias de la sede en Panoramis, la ausencia de información pública se ha repetido en este tiempo. Ahora, el empresario, imputado por los bono comercio, protagoniza un paso más en la menguante relación de datos abiertos a las que estas entidades de derecho público están obligadas por ley.

A fecha de 17 de julio de 2026, han desaparecido los presupuestos anteriores a 2023 del epígrafe de Transparencia. Fue en este ejercicio cuando el Comité Ejecutivo presidido por Baño aprobó en pleno extraordinario las obras del nuevo centro en el puerto de Alicante por un importe de 4 millones de euros. Así sólo se pueden consultar los ejercicios de 2023 a 2026.

La Cámara de Alicante informó de la nueva web a mitad de semana en sus redes. / INFORMACIÓN

Sin embargo, ahora no se puede comparar ni ver el histórico, cuestión que sí se podía hacer anteriormente, como sucede en el resto de webs oficiales de las entidades camerales de la Comunidad Valenciana. Todas comenzaron a aplicar la norma denominada de “publicidad activa” entre 2016 y 2017 y que deriva en el reflejo de los principales indicadores económicos y de organización.

“No se ha encontrado”

Es más, la Cámara persiste en la falta de publicación de las “Subvenciones” públicas. El apartado aparece vacío de contenido y con la renovación, persiste; a pesar de que, tal y como refleja, la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la Intervención General de Estado en 2025 recibiera nueve subvenciones por importe de 1,2 millones.

El cambio también ha significado tirar al traste la información relativa a los “Convenios y encomiendas” firmados entre 2022 y 2025. Los enlaces están rotos y si bien, puede ser imputable a una mala transferencia en los datos, el actual mensaje es “Parece que no se ha encontrado ese dato”.

En este punto, también se ha borrado los ejercicios anteriores a 2022; aunque la mayor gravedad reside en que, con Baño al frente, la Cámara alicantina ha disparado su dependencia de fondos públicos hasta en un 88 %, el más alto de la Comunidad Valenciana que supone 8,8 millones sobre los algo más de 10 millones de las cuentas de este ejercicio.

También se han eliminado los datos de “Retribuciones”. Solo están reflejados los de 2024 y 2025. No se ha actualizado a 2026, cuyos presupuestos y cuentas están aprobadas por el Pleno y sí publicadas.

Mensaje que aparece en el Portal de Transparencia para ver los convenios a fecha de 17 de julio de 2026. / INFORMACIÓN

En nueva etapa digital, la web de la Cámara ha pasado de reflejar las licitaciones y contratos adjudicados de más de una década a solo incorporar los realizados a partir de 2022. La documentación a reflejar en los portales de transparencia se fija por tres leyes -la autonómica es la competente en este caso -y, por el propio reglamento de estas entidades.

Desde la Cámara de Comercio se ha puesto en valor que se trata de una página enfocada al usuario y, en especial,, que se ha hecho un esfuerzo por ampliar la información en este sentido. Al mismo tiempo, se ha confirmado que puede estar sujeta a errores o alguna actualización puntual como es el caso de la nueva composición del Pleno y del Comité que se eligió el pasado 9 de julio y que se actualizará en breve.

Anteriores episodios

Al denunciar este diario la falta de transparencia el pasado febrero, las cámaras de la Comunidad Valenciana reaccionaron y publicaron en pocas horas el presupuesto de 2026. Así consta en las propias webs. Las cuentas se habían aprobado hacía meses por los respectivos organismos. En Alicante, concretamente el 27 de noviembre de 2025.

Ese cambio de paso implicó la divulgación del informe de gobierno corporativo de 2024 en el que se imputó una pérdida de medio millón de euros por la pérdida de valor de la nueva sede. La obra se encuentra paralizada desde abril de 2025.