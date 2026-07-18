Gibeller, 102 años de confianza, diseño y compromiso con Alicante

Hay compañías que no solo construyen una marca, sino que terminan formando parte de la identidad de un territorio. En Alicante, el nombre de Gibeller va mucho más allá del diseño, el interiorismo o los materiales de construcción. Hablar de Gibeller es hablar de una empresa familiar centenaria que ha sabido evolucionar con el tiempo, adaptarse a las necesidades de cada época y mantener intacto su vínculo con la provincia.

Con 102 años de trayectoria, la compañía alicantina se ha consolidado como una referencia en el sector del diseño, la cerámica, los baños, las cocinas y las soluciones para proyectos de interiorismo y arquitectura. Su historia comenzó en 1924, cuando José Torregrosa adquirió un pequeño negocio dedicado a la venta de materiales de construcción. Desde entonces, varias generaciones de la familia Torregrosa han dado continuidad a un proyecto empresarial que ha crecido sin perder sus raíces.

Tradición, innovación y compromiso definen los 102 años de trayectoria de Gibeller. / INFORMACIÓN

Hoy, Gibeller es mucho más que una empresa familiar centenaria. Es una marca asociada a la confianza, al conocimiento técnico, al servicio personalizado y a la capacidad de acompañar a clientes particulares y profesionales en la creación de espacios bien pensados, funcionales y duraderos. Su valor no reside únicamente en haber cumplido más de un siglo de vida, sino en haber sabido transformar esa experiencia en una propuesta actual, competitiva y adaptada a las demandas del mercado.

La incorporación de Gibeller al Club de Empresas Centenarias de la provincia de Alicante representa un reconocimiento especialmente relevante. Formar parte del Club de Empresas Centenarias de la provincia de Alicante, que actualmente reúne a 48 socios dentro de un tejido empresarial de 145.106 empresas activas, supone una clara diferenciación y pone de manifiesto la capacidad de permanencia, adaptación y compromiso de Gibeller con su entorno. No se trata solo de una distinción histórica, sino de un símbolo de solidez empresarial.

Luis Torregrosa recibió el premio de AEFA por Manuel Peláez, fundador y primer presidente de AEFA. / INFORMACIÓN

A este hito se suma el reconocimiento recibido por parte de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, AEFA, durante la gala de su 30º aniversario, celebrada en Punta Piedra ante más de 300 empresarios e invitados. En este encuentro, Gibeller fue distinguida por sus más de 25 años como empresa asociada, un homenaje que reforzó el valor de su contribución al tejido económico alicantino y recordó la figura de Luis Torregrosa, clave en la modernización del negocio familiar y en la consolidación de una cultura empresarial basada en la constancia, la visión y la cohesión.

Pero el verdadero valor de Gibeller no está solo en su pasado. Está, sobre todo, en su capacidad para seguir avanzando. La compañía ha evolucionado desde sus orígenes ligados a la comercialización y el transporte de materiales de construcción hasta convertirse en un partner especializado para proyectos de viviendas, hoteles, restaurantes, comercios y espacios públicos. Su propuesta actual integra diseño, asesoramiento técnico, producto de calidad y una atención cercana, orientada a resolver las necesidades reales de cada cliente.

Desde su sede principal en Sant Joan d’Alacant, Gibeller ofrece un modelo de servicio integral que acompaña cada proyecto desde la idea inicial hasta la instalación final. La compañía trabaja tanto con profesionales de la arquitectura, el interiorismo y la construcción como con clientes particulares que buscan soluciones fiables, estéticas y duraderas para sus espacios. Esta capacidad de adaptación le ha permitido ampliar su presencia más allá del ámbito local, manteniendo al mismo tiempo una fuerte conexión con Alicante.

Uno de los grandes pilares de esta evolución ha sido su equipo humano. Arquitectos, diseñadores, técnicos, asesores comerciales y profesionales de atención al cliente forman parte de una estructura que combina experiencia, especialización y vocación de servicio. En un sector cada vez más exigente, donde el cliente busca seguridad, criterio y acompañamiento, Gibeller aporta una ventaja diferencial: conocimiento experto y confianza construida durante generaciones.

Su catálogo actual refleja esa evolución. La empresa ofrece soluciones de alta gama para baños, con bañeras tipo oasis, duchas funcionales de diseño avanzado, lavabos elaborados con materiales exclusivos y mobiliario elegante. También cuenta con equipamiento completo para cocinas, incluyendo superficies, grifería, electrodomésticos, complementos y mobiliario especializado. A ello se suma una marca propia centrada en spas y jacuzzis, que refuerza su posicionamiento en el ámbito del bienestar y el diseño de espacios exclusivos.

En todos sus proyectos, Gibeller mantiene una filosofía clara: cada espacio debe combinar estética, resistencia, funcionalidad y sostenibilidad. Esta visión permite ofrecer soluciones adaptadas a distintos usos y estilos, siempre con el respaldo de un asesoramiento personalizado y del cumplimiento de los criterios técnicos que exige cada intervención.

Ubicación de Gibeller Alicante en Google Maps.

Desde Sant Joan d’Alacant, la compañía mantiene vivo su vínculo con Alicante y con el territorio, pero con una mirada claramente orientada al futuro. Su reto ya no es solo conservar una historia centenaria, sino proyectarla hacia adelante con una marca sólida, especializada y preparada para seguir siendo referente en diseño, interiorismo y soluciones para espacios contemporáneos.