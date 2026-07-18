Grupo Medifer, una historia de crecimiento al servicio de la agricultura

La historia de Grupo Medifer comienza en septiembre de 1972, cuando dos familias empresarias alicantinas, la familia Barrera y la familia Gutiérrez, decidieron unir experiencia, recursos y visión de futuro para fundar Constantino Gutiérrez S.A. Su objetivo era claro: ofrecer a agricultores y distribuidores productos de calidad capaces de responder a las necesidades nutricionales de los cultivos y construir una empresa de referencia en la fabricación y comercialización de fertilizantes.

Desde sus primeros años, la compañía desarrolló su actividad manteniendo una relación estrecha con el sector primario. Esa cercanía al agricultor permitió conocer de primera mano la evolución de los cultivos, los cambios del mercado y las necesidades reales del campo. Sobre esa base se fue construyendo un modelo empresarial centrado en la calidad, el servicio y la capacidad de adaptación.

Uno de los primeros grandes hitos llegó en 1988. Constantino Gutiérrez S.A. se convirtió entonces en distribuidor oficial de la multinacional noruega Hydro, actualmente integrada en Yara. Durante los siguientes 16 años, hasta 2004, la empresa comercializó sus productos en las provincias de Alicante, Murcia, Albacete y Ciudad Real.

Esta etapa permitió a la compañía crear una importante red de distribución, ampliar su conocimiento del mercado y consolidar relaciones con clientes y colaboradores de distintas zonas agrícolas. La experiencia adquirida durante aquellos años resultaría decisiva para afrontar el siguiente capítulo de su historia.

Crecimiento e innovación

En 2006 finalizó el acuerdo con Hydro y Constantino Gutiérrez S.A. comenzó a operar con su propia marca comercial: Medifer. La decisión supuso mucho más que un cambio de nombre. La empresa pasó a desarrollar y comercializar su propio catálogo de productos, iniciando una etapa de independencia, reinvención y crecimiento.

Medifer asumía así el reto de competir con una identidad propia, apoyándose en el conocimiento acumulado durante décadas y en una estructura industrial ubicada en Alicante. La compañía cuenta actualmente con dos centros productivos en la ciudad: una planta dedicada a productos sólidos en la avenida Mare Nostrum y otra especializada en productos líquidos en el Puerto de Alicante.

La ubicación portuaria de esta última instalación se ha convertido en una ventaja estratégica. Desde allí, la empresa puede agilizar la distribución nacional e internacional de fertilizantes y bioestimulantes, garantizar un suministro seguro y responder con rapidez ante posibles situaciones de tensión en el mercado. Esta capacidad logística ha reforzado el papel de Medifer como proveedor estable para agricultores y distribuidores.

El nacimiento de Grupo Medifer

El siguiente gran paso se produjo en 2008. Los propietarios impulsaron una estrategia orientada a la adquisición e integración de compañías complementarias, con el propósito de ampliar capacidades, diversificar actividades y generar sinergias. Nacía así el actual Grupo Medifer, concebido como una estructura empresarial sólida y con vocación de crecimiento.

Desde entonces, el grupo ha evolucionado mediante la incorporación de nuevos negocios, la ampliación de su oferta y la consolidación de su presencia comercial. Sin embargo, ha mantenido la esencia de la empresa fundada en 1972: acompañar al sector agrícola con soluciones útiles, cercanas y adaptadas a los nuevos desafíos.

Esta evolución se ha acelerado especialmente durante los últimos cinco años. Solo en Alicante, Grupo Medifer ha realizado inversiones superiores a los seis millones de euros para incorporar maquinaria de última generación, modernizar los procesos industriales, reducir su impacto ambiental y mejorar la calidad de sus fertilizantes y bioestimulantes.

La compañía ha presentado, además, un plan de inversión de 12 millones de euros para los próximos cinco años. Los recursos se destinarán a continuar modernizando las instalaciones alicantinas y a ampliar la capacidad productiva del grupo.

El crecimiento industrial ha ido acompañado de una apuesta por las personas. La plantilla supera actualmente los 150 profesionales y ha aumentado un 25% durante el último año. La mayor parte de estos empleos se ha generado en la provincia de Alicante, reforzando la contribución de la empresa al desarrollo económico y social de su entorno.

Para el director del grupo, Pablo Abadía, esta estrategia de inversión y crecimiento permite afrontar con mayor solvencia los periodos de incertidumbre. La combinación de fortaleza industrial, capacidad logística y talento humano facilita que la empresa pueda mantener el servicio y el suministro incluso en momentos especialmente complejos para el sector agrícola.

La innovación constituye otro de los pilares del proyecto. Grupo Medifer destina recursos a investigación y desarrollo para crear productos de mayor valor tecnológico y soluciones adaptadas a una agricultura cada vez más eficiente y sostenible. Uno de los principales resultados de esta estrategia es Gourmed Liquids, la gama de bioestimulantes de Medifer, convertida en una de las líneas de referencia de su catálogo.

Los resultados económicos reflejan esta evolución. El grupo cerró 2025 con una facturación consolidada de 107,74 millones de euros, frente a los 89,97 millones de 2024, lo que representa un crecimiento del 19,75%. El resultado antes de impuestos alcanzó los 4,12 millones de euros, un 57,51% más que en el ejercicio anterior.

Más allá de las cifras, Medifer sostiene su identidad sobre valores como el compromiso, la honestidad, la calidad, el servicio, la sostenibilidad y el trabajo en equipo. La innovación, el talento y la orientación al cliente completan una cultura empresarial que ha permitido a la compañía transformarse sin perder su vínculo con el campo.

Mapa de ubicación de Medifer (Constantino Gutiérrez) - Fábrica de sólidos.

Más de cinco décadas después de su fundación, Grupo Medifer afronta el futuro como una empresa diversificada, innovadora y en expansión. La historia iniciada por las familias Barrera y Gutiérrez en 1972 continúa avanzando con el mismo propósito: ofrecer soluciones de valor para una agricultura más productiva, sostenible y preparada para los retos del mañana.