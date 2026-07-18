Innovar sin perder la esencia: el modelo de crecimiento de Galán Asociados

En un momento en el que la transformación digital está redefiniendo la forma de hacer empresa, las compañías familiares afrontan el reto de evolucionar sin perder la identidad que las ha convertido en referentes durante décadas. Es el caso de Galán Asociados, una firma nacida en Alicante hace más de 40 años que ha hecho de la innovación tecnológica una herramienta para seguir creciendo, manteniendo intactos los principios que han guiado su trayectoria: la honestidad, la profesionalidad, la cercanía y el compromiso con sus clientes.

La evolución del despacho responde a una convicción clara: la tecnología debe estar al servicio de las personas. Con esa filosofía, la firma está impulsando un modelo de asesoramiento plenamente digital que mejora la eficiencia, agiliza los procesos administrativos y facilita una comunicación más transparente con el cliente, sin renunciar al trato cercano y personalizado, atributos que caracterizan a una empresa de origen familiar.

Galán Asociados evoluciona y crece manteniendo intactos sus valores: honestidad, profesionalidad, cercanía y compromiso. / INFORMACIÓN

Este proceso de transformación ha ido acompañado de una firme apuesta por la especialización. Galán Asociados reúne profesionales de las áreas jurídica, fiscal, laboral, financiera, contable y de consultoría empresarial para ofrecer un asesoramiento integral basado en el rigor técnico, la profesionalidad y la búsqueda de soluciones eficaces para cada empresa.

Lejos de limitarse a una evolución tecnológica, la firma reivindica el valor diferencial de la empresa familiar como modelo de gestión. La honestidad en las relaciones, la profesionalidad, la visión a largo plazo, la estabilidad en la toma de decisiones, la cercanía y el compromiso con las personas siguen siendo los pilares sobre los que Galán Asociados ha construido su crecimiento durante más de cuatro décadas.

Esta estrategia se refleja igualmente en su expansión territorial. En los últimos años, Galán Asociados ha consolidado su presencia en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid, configurando una estructura territorial de proximidad que le permite acompañar a empresas de muy diversos sectores desde el conocimiento del territorio y de su realidad económica.

José Antonio Galán, socio director de Galán Asociados, lidera una etapa de crecimiento basada en la innovación, la cercanía y los valores de la empresa familiar. / HECTOR FUENTES

Uno de los hitos más recientes ha sido la incorporación de Blázquez Asociados a la estructura del grupo, una operación que refuerza la presencia de la firma en la Región de Murcia y amplía su capacidad de asesoramiento en áreas de alta especialización como las operaciones de compraventa de empresas (M&A) y el Derecho Concursal. Con esta integración, Galán Asociados supera los 130 profesionales y fortalece un modelo multidisciplinar orientado a ofrecer soluciones globales a las empresas.

Para José Antonio Galán, socio director de la firma, «la transformación digital solo tiene sentido si ayuda a ofrecer un mejor servicio a las personas. En Galán Asociados creemos que la innovación y la tecnología deben avanzar de la mano de la honestidad, la profesionalidad y la cercanía que siempre han definido a nuestra empresa familiar. Crecer significa evolucionar, pero también mantener intactos los valores que generan confianza y construyen relaciones duraderas con nuestros clientes».

Mapa de ubicación de GALÁN ASOCIADOS.

Con más de cuatro décadas de experiencia, Galán Asociados afronta una nueva etapa convencido de que el futuro de la empresa familiar pasa por integrar innovación, talento y tecnología sin renunciar a los principios que han marcado su historia. Un modelo que demuestra que es posible crecer, transformarse y competir en un entorno cada vez más exigente manteniendo la esencia de una empresa familiar comprometida con sus clientes y con el desarrollo del tejido empresarial.