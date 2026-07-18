Karey, cuatro décadas fabricando y suministrando soluciones en espuma EVA

La historia de Karey Foam Solutions comenzó en 1986, cuando la compañía inició su actividad bajo la denominación de Cauchos Karey S.A. Desde sus primeros años, la empresa centró su trabajo en la fabricación de espumas técnicas de EVA, un material versátil que ofrecía numerosas posibilidades de aplicación y que, en aquel momento, estaba especialmente vinculado a la industria del calzado.

Aquellos primeros pasos marcaron el inicio de una trayectoria definida por la capacidad de adaptación, la mejora continua y la búsqueda constante de nuevas soluciones. A medida que la empresa adquiría experiencia y conocimiento técnico, fue ampliando progresivamente sus capacidades productivas y desarrollando materiales con características específicas, adaptados a las necesidades de cada proyecto y de cada cliente.

Con el paso del tiempo, Cauchos Karey evolucionó hasta convertirse en la actual Karey Foam Solutions, una compañía especializada en el desarrollo, la fabricación y la transformación de soluciones en espuma EVA. Este cambio no solo representó una renovación de su identidad, sino también la consolidación de un modelo de negocio más amplio, técnico y orientado a ofrecer un servicio integral.

Karey celebró su 40 aniversario el pasado 22 de mayo con una emotiva ceremonia. / INFORMACIÓN

En la actualidad, la compañía cuenta con centros productivos en Agost y San Vicente del Raspeig, desde los que desarrolla formulaciones, fabrica materiales y transforma la espuma en productos finales preparados para su comercialización. Esta estructura permite acompañar al cliente durante todas las fases del proceso, desde la identificación de una necesidad o el diseño de una formulación específica hasta la producción, el acabado y la entrega de la solución definitiva.

Esta visión global, basada en una propuesta de valor de 360 grados, ha sido una de las principales claves del crecimiento de Karey Foam Solutions. La empresa no se limita a suministrar un material, sino que participa activamente en el desarrollo de aplicaciones, la mejora de productos existentes y la creación de nuevas propuestas capaces de aportar funcionalidad, diseño y diferenciación.

A lo largo de sus cuatro décadas de actividad, la organización ha avanzado también en su proceso de internacionalización. La apertura hacia nuevos mercados comenzó en etapas tempranas de su historia y ha permitido que sus materiales y productos estén presentes actualmente en industrias y proyectos de los cinco continentes. Esta expansión ha ido acompañada de una estrategia de diversificación que ha reducido la dependencia de los sectores tradicionales y ha abierto la puerta a nuevos ámbitos de actividad.

La experiencia acumulada, la especialización técnica y el cuidado aplicado en cada desarrollo han convertido a Karey Foam Solutions en un referente europeo dentro del ámbito de las espumas EVA. Su posición actual es el resultado del trabajo sostenido de varias generaciones de profesionales, de la confianza de clientes y colaboradores y de una forma de entender la industria basada en el compromiso, la cercanía y la innovación.

La compañía afronta esta nueva etapa con una estructura consolidada y con el propósito de seguir creciendo de manera sostenible. Entre sus principales objetivos se encuentran el desarrollo de materiales innovadores, la creación de nuevas aplicaciones y la entrada en industrias que todavía ofrecen un importante potencial para las soluciones en espuma EVA.

Para reconocer este recorrido y compartirlo con las personas que han contribuido a hacerlo posible, Karey Foam Solutions organizó el pasado 22 de mayo una jornada conmemorativa con motivo de su 40 aniversario. El encuentro reunió a empleados, clientes, proveedores, colaboradores y representantes vinculados a la trayectoria de la empresa en un ambiente cercano y especialmente preparado para la ocasión.

La ceremonia permitió recordar los orígenes de la organización, su transformación productiva, la expansión internacional y la diversificación hacia nuevas industrias. También se destacó el papel de la innovación, la especialización y el equipo humano como motores fundamentales de su evolución.

Mapa de Karey Foam Solutions.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a las personas que han formado parte de la empresa durante estos cuarenta años, poniendo de manifiesto la importancia de quienes, con su trabajo diario, han contribuido a construir la identidad y el futuro de Karey Foam Solutions.