Lope de Vega International School: 70 años compartiendo los valores de la empresa familiar

Más de siete décadas después de su fundación, Lope de Vega International School sigue fiel a la esencia que dio origen a su proyecto educativo: ofrecer una educación integral, personalizada y centrada en los valores. Durante estos más de 70 años, este colegio con residencia ha acompañado a miles de alumnos y familias, convirtiéndose en un referente educativo en Benidorm y en la Costa Blanca.

Esta trayectoria no solo se refleja en las generaciones de alumnos que han pasado por sus aulas, sino también en la continuidad de un proyecto que mantiene vivo el legado de sus fundadores, Juan Fuster Zaragoza y Carmen Pérez González, y de la empresa familiar que impulsaron en 1956. Actualmente, el colegio está dirigido por la tercera generación de la familia, culminando con éxito el relevo generacional. La implicación de la familia en la dirección y gestión del centro ha permitido preservar una identidad basada en la cercanía, el esfuerzo, la responsabilidad y la búsqueda constante de la excelencia, combinando tradición e innovación para responder a los retos de una sociedad en continua evolución.

Como ocurre en muchas empresas familiares, la visión a largo plazo y el compromiso con las personas han sido pilares fundamentales para garantizar la continuidad del proyecto. Un modelo de gestión que demuestra que el verdadero legado no se mide únicamente por los años de historia, sino por la capacidad de transmitir unos valores que perduran de generación en generación.

Esa experiencia también se traslada a la Formación Profesional. Consciente del peso que las empresas familiares tienen en el tejido empresarial español, Lope de Vega International School trabaja transversalmente en su Ciclo Medio de Gestión Administrativa y en el Ciclo Superior de Administración y Finanzas, contenidos específicos sobre empresa familiar, una iniciativa que aporta un valor diferencial a la formación del alumnado.

De este modo, los estudiantes conocen las particularidades de este modelo empresarial, abordando aspectos como la sucesión generacional, la organización, la profesionalización o la importancia de preservar la cultura y los valores de la empresa. Una preparación que les permite comprender mejor la realidad del entorno empresarial y afrontar con mayores garantías su incorporación al mercado laboral. Esta apuesta por una formación conectada con las necesidades reales de las empresas refleja la filosofía del colegio: preparar a los alumnos no solo para obtener una titulación, sino para desarrollar las competencias personales y profesionales que demanda una sociedad cambiante.

Mapa de la ubicación de Lope de Vega International School.

Con una amplia oferta educativa que abarca desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos, además de una residencia estudiantil que acoge a alumnos nacionales e internacionales, Lope de Vega International School continúa evolucionando sin renunciar a la esencia que lo ha definido durante más de siete décadas. Un proyecto educativo que mira al futuro con la misma vocación con la que nació: formar personas preparadas para afrontar los retos del mañana manteniendo vivo el legado de una empresa familiar que ha hecho de la educación su razón de ser.