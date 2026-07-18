La entrada de los operadores privados han supuesto una rebaja del 43 % en el tren Alicante-Madrid

La movilidad ferroviaria es para la provincia y, especialmente, para su capital un instrumento de competitividad. El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) refleja que el corredor de alta velocidad entre Madrid y Alicante es el que registra el segundo mayor descenso del precio medio unitario en España. En concreto, desde 2019 a 2025 se ha registrado una bajada del 43 %, incluida la inflación y un 31 %, sin este componente.

En lo que sí es el primero este tramo es el coste. Es el más económico en relación con los usuarios, pues el precio medio unitario (aproximado con el ingreso, que se obtiene del cociente entre ingresos por venta de billetes y viajeros por kilómetro es de 6,85 ct/Vkm que supone una bajada de 1,2 % y una variación desde 2019 hasta el 2025 del 31 %. El más caro es entre Madrid y Barcelona (9,24 ct/Vkm).

Sin embargo, no hay que confundir con el coste real, pues solo la conectividad madrileña- barcelonesa arroja un saldo positivo (6 %). En ese corredor los pagos por cánones suponen el 46 % de los costes del conjunto de los operadores, en los que van a Andalucía son el 38 % y en los de Levante queda en un 30 %. En el corredor Madrid-Alicante los costes superan a los ingresos en un 18 %.

Viajeros y plazas ofertadas por corredores ferroviarios. / Fuente: CNMC

En esta coctelera estadística, el informe anual fija que 4.470.829 de usuarios emplearon esta conexión en 2025, un 12,2 % que representa el 88 % de las plazas que se ofertaron. La ocupación se ha estabilizado. Dentro del pasaje, la CNMC desagrega el dato por recorridos de punto a punto, es decir, los usuarios que fueron de Madrid a Alicante fueron 2,6 millones, a penas un 1% más, pues la línea se alimenta mucho de la denominada transferencia, donde entran las paradas en la propia provincia (Elda y Villena) y las de otras regiones como la de Murcia y Castilla-La Mancha.

Corredor interno

En el ámbito intrautonómico, la larga distancia convencional refleja que, a pesar de los malos horarios, la unión ferroviaria entre Alicante y València contó con 312.259 pasajeros. Crece un 10,2 % en 2025 respecto al año anterior. El aumento es reseñable, porque el informe recoge una tendencia general a la baja con un retroceso de un 5,7 % hasta los 8,7 millones. La oferta lo ha hecho un 4,6% hasta los 9,9 millones de plazas. El trayecto punto a punto más destacado por número de viajeros es el Barcelona-Valencia, con casi 864.000 viajeros, un 6 % menos que en 2024. Le siguen el Madrid-Pamplona, con 383.000 viajeros (-12,9 %).

Por último, está el reparto de la cuota de mercado. En España, Renfe (AVE y AVLO) está entre el 50 y el 67 % de los viajeros en estos mismos corredores. Iryo tiene una cuota del 20-25 % en todos, salvo en Madrid-Alicante, donde, fuera del periodo estival (1 de junio a 15 de septiembre), solamente opera los fines de semana. Ouigo, en su primer año en los corredores sur, alcanza una cuota del 13-14 %.

Es, precisamente en la capital alicantina, donde el operador público sufre un retroceso a cuenta del bocado que le da Ouigo. La compañía francesa ha crecido 6 puntos porcentuales y Renfe ha bajado 5. En los resultados finales del ejercicio cerrado con porcentajes similares con este último un 62,1 % (50,2 % con AVE y 11,9 % con AVLO), la empresa de Francia, el 33,1 % e Iryo ha obtenido el 4,8 %.