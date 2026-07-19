Los hoteles temáticos valencianos preparan el salto a República Dominicana

En 2013, Casual Hoteles se convirtió en la primera cadena hotelera valenciana que tematizaba sus establecimientos. Era su manera de distinguirse y, sobre todo, de romper con esa sensación de que todas las habitaciones de hoteles son iguales. Trece años después, la compañía fundada por Juan Carlos Sanjuán cerró 2025 con 26 inmuebles – 18 de gestión directa- y se encamina este año hacia la treintena.

Enfocado en el segmento urbano a pesar de estar en grandes destinos turísticos como Ibiza, la firma prepara el salto transoceánico hacia República Dominicana, tal y como reconocía su CEO en una reciente conferencia en Benidorm. Es más, en su radar, también está Tailandia. En ambos casos, el propósito de la cadena es apostar por esa internacionalización que le ha valido posicionarse en un segmento de establecimientos pequeños y medianos en ciudades como Atenas, donde siguen peleando por abrir un segundo hotel, o Florencia, donde su tres estrellas es uno de los mejores puntuados en una conocida plataforma de reservas.

“Hemos encontrado que hay un modelo que se puede hacer y mejorar”, comenta Sanjuán. “Huimos un poco del turismo masivo sobre playa, buscamos mucho más el turismo urbano, cultural, gastronómico y, sobre todo, salimos fuera”. Casual Hoteles tiene una cartera de 1.010 plazas repartida principalmente en España (687), Portugal (131), Grecia (112) e Italia (80) y cerró el año pasado con una cifra de negocio de 33,6 millones de euros y un Ebitda de 6,7 millones.

La cadena decoró uno de sus pasillos en València con una imagen de las Fallas. / INFORMACIÓN

Su crecimiento, salvo el momento de la pandemia, se explica en gran parte, por la propia forma de entender la hotelería de su fundador. Sanjuán explica algunas claves como la tematización. “No repito ninguna habitación en ningún hotel, lo cual nos permite que el cliente, cuando vuelva puede vivir una experiencia distinta”, comenta.

Con ese punto de partida, la cadena ha fijado tres puntales para atraer huéspedes. El primero es el “enganche emocional”. Sanjuán cuenta diferentes anécdotas con las que explicita ese reiterado propósito por facilitar la llegada, la estancia y la salida. Así que desde notas de bienvenida, un wasap de cómo llegar, una carta de almohadas o enchufes USB para facilitar la recarga de los equipos, son algunas de las cuestiones con las que se quieren diferenciar de la competencia. También destaca la gestión del desayuno, del que dice que no hay que complicarse la vida, al tiempo que revela cómo ha cambiado en sus establecimientos todas las tostadoras de pan para que sea un aparato que lo haga de manera rápida y el pan no de vueltas y vueltas.

La segunda es la fidelización, una especie de club donde el cliente habitual gana literalmente. “Está gustando bastante, es disruptivo porque estamos dando descuentos reales y no puntos que no sirven para el cliente que no vuelve. Damos dinero que incluso pueden gastar en Amazon”, subraya.

Coach de inteligencia artificial

Y el tercero es la apuesta por el talento interno. Juan Carlos Sanjuán es consciente, como el resto de empresarios del sector, las dificultades para encontrar buenos profesionales y retenerlos. Entre las líneas para lograrlo está el pago de la formación al 100 %. La empresa lo hace si hay un compromiso de quedarse un año y también ponen médico privado para facilitar la atención sanitaria al personal.

Imagen de unas de las habitaciones tematizadas de Casual Hoteles. / INFORMACIÓN

La innovación está ligada lógicamente a los recursos humanos y el CEO de Casual Hoteles explica que “ahora mismo estamos trabajando en muchos proyectos con inteligencia artificial. Mi equipo de contabilidad ya no toca las facturas, llegan por correo electrónico y las contabilizamos. Estamos trabajando todo el tema de traducción de la web y, en breve, el agente de IA contestará al teléfono sobre cualquier pregunta que le quieras hacer referente al turismo, al hotel o a la ciudad en la que te alojes”.

Consciente del impacto que este desarrollo tecnológico puede tener en la plantilla, ha previsto incorporar un “coach en IA, porque sé que puede generar incertidumbre y no queremos que haya un equipo con miedo y vean que esto no va en su contra, sino que les va a apoyar en el trabajo”.

Por último, la cadena valenciana ha ligado su nombre a la Responsabilidad Social Corporativa y su memoria da buena cuenta de que Sanjuan ha tenido claro que la implicación con el territorio y con el planeta no va de farol. El apoyo a equipos deportivos o toda la apuesta de reforestación para compensar la huella de carbono son un diario abierto y público.