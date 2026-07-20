Benidorm marca senda veraniega con una ocupación del 89,4 % en el arranque de julio

La primera quincena de julio confirma las previsiones de ocupación hotelera en la provincia y en la Comunidad Valenciana. Hosbec ha avanzado que el arranque del mes se tradujo en una ligera mejoría en las plazas que vendieron los establecimientos. Por destinos, Benidorm reafirma liderazgo con la mayor ocupación de la región con un 89,4 %, dato prácticamente idéntico al de 2025; sin embargo, en el ámbito provincial, es Valencia quien logra la mejor estadística co un 90,8 % gracias al fuerte tirón de Gandía.

Si bien hay que tener en cuenta que la planta hotelera benidormense es sustancialmente superior al resto, la ocupación es uno de los termómetros del buen momento que atraviesa el sector turístico. La Comunidad se queda, pues, en una media del 86,8 % en la primera quincena de julio de 2026, cuatro décimas por encima del mismo periodo de 2025 (86,4 %). No obstante, la Costa Blanca -sin Benidorm- es el único destino que retrocede: 81,8 % de ocupación (-1,3 puntos) y 77,6 % en"on the books" (-2,4 puntos).

Desde la patronal hotelera, advierten que "los mayores crecimientos interanuales se producen en Alicante Sur, que pasa del 70 % al 74,2 %, con una mejora de 4,2 puntos". La escena se repite en similares términos en la provincia de Castellón, que alcanza el 79 % y avanza 3,6 puntos; Ambos destinos cuentan con margen para incorporar reservas de última hora y aproximarse a los niveles de otros territorios de cara al periodo central del verano.

Benidorm lideró la ocupación hotelera la primera quincena de julio. / Fuente: Hosbec

Rumbo fijo

El comportamiento de los mercados emisores vuelve a poner de manifiesto el marcado carácter internacional de Benidorm, aunque con un equilibrio cada vez mayor entre la demanda extranjera y la nacional. El mercado británico continúa liderando la clasificación con un 38,8 % de los clientes alojados en hoteles, prácticamente el mismo peso que hace un año, mientras que el turismo español representa ya un 37,5 %, reduciendo la diferencia entre ambos mercados a poco más de un punto porcentual. Portugal consolida además su posición como tercer mercado emisor con un 5,8 %, acompañado por Rumanía (2,3 %), Irlanda (1,9 %), Países Bajos (1,7 %) y Bélgica (1,6 %), configurando una demanda internacional amplia y diversificada.

Por categorías hoteleras, el comportamiento vuelve a ser muy homogéneo. Los establecimientos de 4 estrellas alcanzan una ocupación del 89,4 %, prácticamente igual que la registrada hace un año, mientras que los 3 estrellas se sitúan en el 89 %, manteniéndose igualmente en niveles de plena actividad durante el inicio de la temporada alta.

De cara al resto del mes, Hosbec sostiene unas perspectivas "muy favorables". "Las reservas ya confirmadas alcanzan el 87 %, un porcentaje que previsiblemente seguirá creciendo con las reservas de última hora y que permite anticipar que Benidorm volverá a cerrar julio con ocupaciones cercanas al lleno técnico".

Ocupación hotelera en la Costa Blanca en la primera quincena de julio de 2026. / Fuente: Hosbec

Bajar medio escalón

Respecto al resto de la provincia, Hosbec publica los datos de la Costa Blanca - sin Benidorm y Vega Baja - mantiene un elevado nivel de actividad en el arranque de julio, aunque modera ligeramente sus registros respecto al extraordinario comportamiento del pasado verano. ·La ocupación hotelera alcanza el 81,8 %, apenas 1,3 puntos por debajo de la primera quincena de 2025 (83,1 %), confirmando la fortaleza de un destino que sigue sustentándose en el equilibrio entre la demanda nacional e internacional", señalan.

Los turistas españoles representan el 56,4 % de las estancias, mientras que el mercado británico continúa siendo el principal emisor extranjero con un 12,7 %, seguido por Noruega (3,8 %), Bélgica y Países Bajos (3,1 % ambos). Los hoteles de 4 estrellas vuelven a liderar la ocupación con un 88,4 %, mientras que la previsión para la segunda quincena de julio ya alcanza el 77,6 %, con margen para seguir creciendo gracias a las reservas de última hora.

Dentro de este escenario, "Alicante Sur mejora de forma notable su comportamiento respecto al pasado año y alcanza una ocupación del 74,2 %, más de cuatro puntos por encima del 70% registrado en 2025". El análisis de la patronal hotelera reflejaquee el mercado nacional gana protagonismo y representa ya el 59 % de la demanda, frente al 50,4 % del año anterior, mientras que el Reino Unido se mantiene como principal mercado internacional con un 12,2 %. Completan el mapa de nacionalidades Francia y Noruega (2,9 % cada una), Bélgica (2,4 %), Irlanda y la República Checa (2,2 %), reflejando una demanda exterior diversificada.

Las reservas para la segunda quincena de julio se sitúan actualmente en el 70%, anticipando una evolución positiva conforme se acerque el pico de la temporada estival.