El Consell destina 130.000 euros a apoyar la innovación de la juguetera Miniland

El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha visitado en Onil las instalaciones de la juguetera Miniland, para conocer de primera mano los procesos de diseño, fabricación y desarrollo de sus productos. Esta empresa alicantina, dedicada al diseño y fabricación de juguetes educativos y artículos de puericultura, está presente en más de 60 países.

En esta estrategia de crecimiento, Miniland ha contado con el respaldo de la Generalitat a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i), que ha destinado más de 130.000 euros a apoyar la innovación, la digitalización y la internacionalización de la compañía.

Este apoyo, financiado por la Unión Europea a través del programa FEDER Comunidad Valenciana para el periodo 2021-2027, se ha materializado en proyectos de digitalización orientados a mejorar la experiencia de los clientes, tanto en la atención como en el producto final, y en el desarrollo de nuevas líneas de puericultura fabricadas con materiales sostenibles, con las que la empresa ha diversificado su cartera de productos. Ivace+i ha respaldado igualmente acciones de apoyo estratégico y de promoción internacional de la firma.

El secretario autonómico conversando con un responsable de la empresa. / INFORMACION

Durante la visita, Felipe Carrasco ha subrayado que el sector del juguete "es estratégico para nuestra economía, genera empleo y forma parte de nuestra identidad industrial y Miniland refleja cómo las ayudas se traducen en resultados: productos más sostenibles, procesos más eficientes y una mayor presencia en los mercados exteriores”.

En este sentido, el secretario autonómico de Industria ha señalado que el Consell “seguirá defendiendo los intereses de la industria juguetera valenciana, también en el ámbito europeo, frente a la competencia desleal de productos que no cumplen los estándares de seguridad”.

Un sector en recuperación

El sector del juguete atraviesa un momento de recuperación tras varios ejercicios marcados por la incertidumbre económica. La Comunidad Valenciana concentra buena parte de esta actividad: es la tercera autonomía española más exportadora de juguete, con el 8,8 % del total exportado a nivel nacional, y las empresas de la Foia de Castalla facturan alrededor del 11 % del total nacional, unos 180 millones de euros.

Con esta visita, la Generalitat reafirma su compromiso con el tejido industrial de la provincia de Alicante y con un sector que combina tradición, empleo cualificado e innovación, y que constituye una de las señas de identidad productivas de la Comunidad Valenciana.