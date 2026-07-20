La concesión de hipotecas frena su escalada con su primera bajada en dos años

La firma de hipotecas sobre viviendas frenó en mayo la escalada que mantenía desde hacía casi dos años. Los registros contabilizaron 42.213 préstamos, un 0,1% menos que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El ligero retroceso pone fin a 22 meses consecutivos de incrementos interanuales, después de que en abril las operaciones todavía crecieran un 2,3%.

La caída, prácticamente plana, contrasta con el avance mensual del 5,5% y deja el volumen por encima de las 40.000 firmas, una cifra todavía elevada para el mercado hipotecario español. Al mismo tiempo, el importe medio de las hipotecas constituidas aumentó un 12,1% respecto a mayo del año pasado.

El cambio de tendencia en la contratación coincidió con un ligero encarecimiento de la financiación. El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas alcanzó el 2,98%, frente al 2,9% registrado en abril, y se situó en su nivel más alto desde noviembre. Pese al repunte, el coste medio acumula 16 meses consecutivos por debajo del 3%, una barrera que logró rebajar en febrero de 2025 por primera vez en casi dos años.

La evolución territorial volvió a mostrar importantes diferencias. Navarra lideró el crecimiento de las hipotecas sobre viviendas, con un incremento interanual del 33,5%, seguida de Canarias, con un 16,5%, y Cataluña, con un 9,3%. En el extremo contrario se situaron Baleares, con una caída del 19,6%; Cantabria, con un descenso del 17,9%, y Murcia, con un retroceso del 13,2%.

Los portales ven señales de moderación

Los portales inmobiliarios interpretan el ligero descenso de mayo como una primera señal de moderación, aunque destacan que el volumen de actividad continúa siendo elevado. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, explica que "el volumen de préstamos firmados en mayo parece haberse estabilizado, aunque sigue apuntando a una ralentización que posiblemente sea más evidente en las próximas estadísticas, en paralelo a las caídas que registra el número de compraventas".

Iñareta también advierte del cambio observado en el coste de la financiación: "Los tipos de interés a los que se cierran las operaciones hipotecarias siguen creciendo mes tras mes, afianzando una tendencia alcista en los costes de financiación provocada por las tensiones geopolíticas".

María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, considera que, pese al retroceso interanual, el mercado mantiene una actividad elevada. "En mayo se firmaron 42.213 operaciones hipotecarias, una cifra que vuelve a situarse por encima de la media mensual habitual de 40.000 y que confirma que la demanda mantiene un importante apetito por la compra de vivienda", señala.

La portavoz de Fotocasa sostiene que el mercado está entrando en una nueva fase del ciclo hipotecario, marcada por una mayor selección de los clientes. "El crédito sigue disponible, pero cada vez con mayor selección de los perfiles y unas condiciones algo menos favorables. Tras un largo periodo de intensa competencia comercial, la banca comienza a priorizar la rentabilidad frente al crecimiento del volumen de nuevas operaciones", añade.

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El encarecimiento del crédito se suma al elevado precio alcanzado por la vivienda y dificulta especialmente el acceso de los hogares que necesitan financiar una mayor parte de la compra. “Tras cinco años de intensa expansión, el mercado inicia una nueva etapa caracterizada por una mayor normalización de la actividad, no tanto por un posible deterioro de la financiación, como por el alto nivel alcanzado por los precios”, concluye Matos.