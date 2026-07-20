La industria de Alcoy podrá reutilizar el agua de la depuradora

En un contexto marcado por la necesidad de aprovechar mejor cada recurso, las depuradoras están dejando de ser instalaciones dedicadas únicamente al tratamiento del agua residual para convertirse en auténticos centros de recuperación de recursos. Ese es el enfoque que han impulsado Facsa y Fovasa a través del proyecto europeo Symsites, a través del cual se pretende que la industria de Alcoy pueda reaprovechar aguas depuradas.

En una planta piloto, ubicada en la depuradora de Alcoy, Facsa y Fovasa han trabajado en un proceso en el que se ha tratado de forma conjunta el agua residual urbana e industrial que llega a la depuradora y la fracción orgánica procedente de colegios y la residencia de Muro de Alcoy.

Este enfoque adquiere un valor especial en un territorio como Alcoy, donde sectores como el textil y el cosmético tienen un peso relevante en la actividad económica. Symsites ha demostrado que, combinando la digestión anaerobia (un proceso biológico que descompone la materia orgánica sin oxígeno y permite generar biogás) con tecnología de membranas (que separa el agua tratada de los sólidos y otras partículas), es posible recuperar agua regenerada y producir energía a partir de aguas residuales y biorresiduos.

Agua resultante del proceso de depuración. / INFORMACION

Los resultados obtenidos han demostrado que este modelo puede funcionar de forma estable en condiciones reales y transformar diferentes flujos urbanos e industriales en recursos de valor. En concreto, el proyecto ha permitido obtener agua regenerada de calidad, producir biogás a partir de la materia orgánica y reducir la generación de lodos, reforzando el papel de las depuradoras como infraestructuras clave para una gestión más eficiente y circular del agua.

Biogás

En el ámbito urbano, el agua regenerada puede destinarse a usos como el baldeo de calles, el riego de zonas verdes. El agua regenerada obtenida también ha alcanzado requisitos de calidad aptos para su uso en aplicaciones agrícolas. Finalmente, en el ámbito industrial, el uso de esta agua puede abrir nuevas oportunidades para la limpieza en fábricas o incluso su uso en sus procesos industriales, mientras que el biogás generado puede contribuir a la producción de energía o calor en industrias o en la propia depuradora, que requieren este tipo de recursos en sus procesos.

Estos avances son especialmente relevantes en territorios con una fuerte actividad industrial, como Alcoy, ya que permiten mejorar el aprovechamiento del agua, reducir impactos y avanzar hacia un modelo en el que ciudad e industria colaboran para utilizar mejor los recursos disponibles.

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Financiado por la Unión Europea, en el proyecto, Facsa y Fovasa han trabajado en la validación de esta solución en la depuradora de Alcoy, con la colaboración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, EPSAR, que ha cedido el espacio de sus instalaciones para el desarrollo de los trabajos.