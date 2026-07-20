Recursos hídricos
La industria de Alcoy podrá reutilizar el agua de la depuradora
Facsa y Fovasa desarrollan una planta piloto que genera energía a partir de caudales regenerados
En un contexto marcado por la necesidad de aprovechar mejor cada recurso, las depuradoras están dejando de ser instalaciones dedicadas únicamente al tratamiento del agua residual para convertirse en auténticos centros de recuperación de recursos. Ese es el enfoque que han impulsado Facsa y Fovasa a través del proyecto europeo Symsites, a través del cual se pretende que la industria de Alcoy pueda reaprovechar aguas depuradas.
En una planta piloto, ubicada en la depuradora de Alcoy, Facsa y Fovasa han trabajado en un proceso en el que se ha tratado de forma conjunta el agua residual urbana e industrial que llega a la depuradora y la fracción orgánica procedente de colegios y la residencia de Muro de Alcoy.
Este enfoque adquiere un valor especial en un territorio como Alcoy, donde sectores como el textil y el cosmético tienen un peso relevante en la actividad económica. Symsites ha demostrado que, combinando la digestión anaerobia (un proceso biológico que descompone la materia orgánica sin oxígeno y permite generar biogás) con tecnología de membranas (que separa el agua tratada de los sólidos y otras partículas), es posible recuperar agua regenerada y producir energía a partir de aguas residuales y biorresiduos.
Los resultados obtenidos han demostrado que este modelo puede funcionar de forma estable en condiciones reales y transformar diferentes flujos urbanos e industriales en recursos de valor. En concreto, el proyecto ha permitido obtener agua regenerada de calidad, producir biogás a partir de la materia orgánica y reducir la generación de lodos, reforzando el papel de las depuradoras como infraestructuras clave para una gestión más eficiente y circular del agua.
Biogás
En el ámbito urbano, el agua regenerada puede destinarse a usos como el baldeo de calles, el riego de zonas verdes. El agua regenerada obtenida también ha alcanzado requisitos de calidad aptos para su uso en aplicaciones agrícolas. Finalmente, en el ámbito industrial, el uso de esta agua puede abrir nuevas oportunidades para la limpieza en fábricas o incluso su uso en sus procesos industriales, mientras que el biogás generado puede contribuir a la producción de energía o calor en industrias o en la propia depuradora, que requieren este tipo de recursos en sus procesos.
Estos avances son especialmente relevantes en territorios con una fuerte actividad industrial, como Alcoy, ya que permiten mejorar el aprovechamiento del agua, reducir impactos y avanzar hacia un modelo en el que ciudad e industria colaboran para utilizar mejor los recursos disponibles.
Financiado por la Unión Europea, en el proyecto, Facsa y Fovasa han trabajado en la validación de esta solución en la depuradora de Alcoy, con la colaboración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, EPSAR, que ha cedido el espacio de sus instalaciones para el desarrollo de los trabajos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social desvela qué trabajadores nacidos en 1961 pueden jubilarse este año
- SOS del campo de Alicante: la fauna salvaje ya causa pérdidas de 15 millones de euros
- La EUIPO deja sin protección la marca del último disco de Rosalía
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Tener hijos puede aumentar considerablemente la pensión”
- Qué hacer si te cae agua al balcón desde la terraza del vecino de arriba: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal
- Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, desvela qué responder ante el tribunal médico: “Son las preguntas trampa más habituales”
- La notaria alicantina María Cristina Clemente avisa a las parejas sin hijos que hacen testamento: “No lo soléis ver”
- Carmencita crece hasta los 119 millones de facturación y completa un ciclo de cuatro años de crecimiento