Pistoletazo oficial a la transformación de la antigua "ciudad de vacaciones" de Oropesa

El corte de cinta a cargo de la consellera de Turismo, Marián Cano, ha servido para poner fecha oficial a la inauguración de Pontiana Thalasso Hotel. Con la visita institucional, concluye un proceso de un año en el que la cadena de Benidorm, Magic Hotel Group, y el Grupo Fuertes han dado una vuelta de 360 grados a las conocida como "ciudad de vacaciones" en Oropesa del Mar. El complejo se ha ido abriendo de manera paulatina y, sin duda, el hotel es uno de los mayores exponentes para esta alianza empresarial que tiene como objetivo posicionar la marca en el turismo de bienestar y talasoterapia.

El vicepresidente de Magic Hotel Group, Javier García, y el presidente de compañía murciana, Tomás Fuertes, han guiado a los invitados por el hotel que forma parte del complejo Magic Worl Resort. Cano ha señalado que, desde la Generalitat, se defiende “un turismo de calidad, sostenible e innovador, que genera empleo estable y refuerza la competitividad de nuestros destinos” en la ciudad castellonense. La consellera ha agradecido a los dos grupos empresariales “su compromiso con la Comunitat Valenciana” y ha valorado que esta inversión contribuya a que la oferta turística autonómica “siga creciendo en valor, prestigio y atractivo”.

Asimismo, ha indicado que esta actuación supone “un nuevo motor económico” para Oropesa del Mar, “un activo estratégico” para la provincia de Castellón y un avance en la consolidación de la Comunitat Valenciana como destino mediterráneo innovador, diverso y de referencia internacional.

Javier García, Marián Cano y Tomás Fuertes, tras el corte de cinta en el hotel. / INFORMACIÓN

En este sentido, la titular de Turismo ha incidido en la importancia de proyectos que contribuyan a diversificar la oferta turística y atraer a un perfil de visitante que busca experiencias de calidad vinculadas al bienestar, la salud y la sostenibilidad, reforzando así el posicionamiento de la Comunitat Valenciana en un segmento turístico con un elevado potencial de crecimiento.

Durante la visita institucional, los asistentes conocieron los diferentes pilares que dan forma a este concepto. El recorrido comenzó en la zona de los circuitos de thalasoterapia con agua de mar, espacios de hidroterapia y el otro, dedicados a tratamientos personalizados que cuidan cuerpo, mente y emociones.