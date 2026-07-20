El Puerto de Alicante se convierte en un banco de pruebas

El Puerto de Alicante se va a convertir en un entorno controlado de pruebas. El recinto podrá acoger ensayos de prototipos y tecnologías innovadoras, algunas de las cuales, dependiendo de su interés, podrá implantar para reforzar su competitividad. El último paso en este sentido ha sido la elaboración de una ordenanza para regular esta actividad.

La Autoridad Portuaria de Alicante tiene la pretensión de convertir el puerto en un espacio de referencia para la innovación abierta, capaz de atraer talento, emprendimiento y proyectos tecnológicos vinculados al sector logístico portuario. Para ello, pretende favorecer la colaboración entre administraciones públicas, empresas, startups, emprendedores, universidades, centros tecnológicos y otros agentes con capacidad innovadora, creando un ecosistema que facilite el desarrollo y validación de nuevas soluciones tecnológicas.

La iniciativa encuentra su respaldo en la normativa estatal sobre ciencia, innovación y empresas emergentes, que atribuye a las administraciones públicas un papel activo en la promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Un marco legal que fomenta la creación de aceleradoras, incubadoras, centros demostradores, espacios de experimentación y entornos controlados de pruebas o "sandboxes", concebidos como instrumentos que permiten validar tecnologías y servicios innovadores en condiciones reales antes de su implantación definitiva.

Muchas de estas tecnologías emergentes requieren fases de experimentación en escenarios reales para comprobar su utilidad, viabilidad y efectos. Para ello, resulta necesario disponer de espacios donde puedan probarse prototipos, plataformas y proyectos innovadores bajo condiciones controladas.

La Autoridad Portuaria de Alicante ha apostado por crear este entorno controlado, y para ello ha redactado una ordenanza, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con la finalidad de compatibilizar el fomento de la innovación con la protección de la seguridad de las personas, las instalaciones y los bienes públicos, Además, el texto identifica como objetivos fundamentales impulsar la innovación abierta para mejorar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad del sistema logístico-portuaria, atraer talento y emprendimiento al sector y favorecer la cooperación entre entidades públicas y privadas.

Adopción

Según ha explicado el presidente de la propia Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, todo ello responde al interés general de convertir al Puerto de Alicante en un espacio de desarrollo tecnológico y de economía azul sostenible, facilitando la experimentación y validación de tecnologías innovadoras, incluidas aquellas basadas en la inteligencia artificial. Además, los ensayos que se realicen en el recinto permitirán al puerto ser un testigo privilegiado de los resultados que ofrezcan los prototipos, pudiendo implantarlos si resultan de su interés.

De hecho, en las últimas fechas ya se han llevado a cabo algunos ensayos, como los de drones o tecnologías para la mejora de la calidad de las aguas.