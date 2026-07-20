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España - Argentina

La red de Telefónica en España registró un 30% más de tráfico 5G durante la final del Mundial

El pico de tráfico fue un 20% superior al máximo registrado hace justo una semana, día 12 de julio

Fachada de la sede de Telefónica.

Fachada de la sede de Telefónica. / TELEFÓNICA / Europa Press

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Europa Press

La red de Telefónica en España registró un 30% más de tráfico 5G en modalidad 'download' durante el transcurso de la final del Mundial, disputada este domingo entre España y Argentina en Nueva Jersey (Estados Unidos), en comparación con el tráfico registrado este mismo domingo antes del inicio del partido, según datos de la teleco española.

Además, la empresa presidida por Marc Murtra ha señalado que el pico de tráfico en su red durante este pasado domingo en el que se disputó la Final que le dio la segunda copa del Mundo a España fue un 20% superior al pico máximo registrado hace justo una semana, día 12 de julio.

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No obstante, Telefónica ha indicado que el incremento de tráfico en un mismo día fue incluso superior cuando España disputó la Semifinal del Mundial contra Francia, el pasado martes 14 de julio, cuando se registró un 42% de incremento durante el partido con respecto al tráfico previo al inicio del encuentro.

Fuente: El Periódico

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