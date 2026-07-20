La victoria de España no anima al Ibex 35: el petróleo a 90 dólares pesa sobre los mercados

La victoria de La Roja en el Mundial no ha sido suficiente para dar un balón de oxígeno al parqué español este lunes. El Ibex 35 amanece este lunes sumergido en rojo con una caída del 0,40%, a medida que el petróleo toca máximos del último mes. El recrudecimiento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos en los últimos días vuelven a sembrar nerviosismo en las bolsas, desde Madrid hasta Seúl.

El barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, repunta más de un 2,5% este lunes hasta los 90 dólares, territorio que abandonó tras la firma de paz provisional entre Washington y Teherán a mediados de julio. Precisamente anoche, EEUU lanzó nueve ataques contra Irán, mientras la crucial vía marítima, el estrecho de Ormuz, permanece cerrada.

Los valores más perjudicados este lunes son Solaria (-2,66%), Acciona (-1,29%) e IAG (-1,25%). Del lado contrario, Repsol es el valor que más sube con un alza del 2,19%. Le siguen Endesa (+1,85%), Colonial (+1,73%) y Merlin (+0,54%).

Este clima de aversión al riesgo también ha contagiado a los bonos del Estado en diversos mercados, con oleadas de ventas en EEUU y Australia. Si bien las tensiones geopolíticas están impulsando gran parte de las ventas ante el temor a un aumento de la inflación, un temor subyacente en torno a las valoraciones del sector de la inteligencia artificial (IA) ha llevado a las acciones asiáticas cerca de la zona de corrección. El índice de referencia surcoreano, el Kospi, se desplomó un 4,3% tras la reanudación de la sesión bursátil del viernes.

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El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia también entró en territorio bajista el pasado viernes después de que la startup china de IA Moonshot AI no lograra cumplir las expectativas de los inversores.