El Estado avala el plan de inversiones de 241 millones del Puerto de Alicante

Visto bueno para el plan de inversiones del Puerto de Alicante para los próximos cuatro años. El Estado ha dado luz verde a la propuesta de 241 millones de euros presentada por la entidad, la cual también será sometida este miércoles a valoración por parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. La reforma de la fachada litoral y de los muelles, así como la conexión con el Corredor Mediterráneo, aparecen como principales actuaciones.

Puertos del Estado ha dado su aval a la hoja de ruta diseñada para el Puerto de Alicante hasta 2030. De los 241 millones presupuestados, uno de los proyectos de mayor envergadura será la mejora de los muelles 13 y 19, a donde irán a parar cerca de 40 millones. En el primer caso está previsto extender la estructura para sumar 443 metros lineales de atraque, así como ampliar el calado. En la misma línea de lo programado en el muelle 19, donde también se aumentará la profundidad para acoger embarcaciones de mayor tonelaje.

El Puerto de Alicante está mejorando resultados con el aumento del tráfico de mercancías. / INFORMACION

La conexión del Puerto con el Corredor Mediterráneo es otro de los grandes proyectos, dividido en diferentes actuaciones presupuestadas en 14 millones de euros. Se incluye la nueva estación intermodal y la electrificación e implantación del ancho estándar en las vías.

Por último, cabe destacar la remodelación del frente litoral, con un coste de unos 10 millones de euros, actuación esta presupuestada en 10 millones de euros que se va a desarrollar en tres fases, y la mejora de la terminal de cruceros con la implantación de tres nuevos duques de alba.

Resultados

El plan de inversiones será abordado este miércoles en la reunión del consejo de administración, foro en el que también se pondrá sobre la mesa un avance de los resultados económicos a 30 de mayo de 2026, con una cifra de negocio de 6,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,8 % con relación al mismo periodo de 2025.

Todo ello en un contexto en el que el resultado de explotación ha crecido un 64 %, respaldado por un incremento del tráfico portuario del 20,7 % por el importante refuerzo, entre otros, del tráfico de contenedores. También ha habido un notable avance en las tasas, a lo que ha contribuido la imparable expansión de la actividad crucerista. De mantenerse esta tendencia, el Puerto de Alicante volverá a cerrar 2026 con unos resultados históricos.