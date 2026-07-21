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Más de centenar de limpiadoras reclaman el desbloqueo del convenio en Alicante

CCOO y UGT reclaman ante Subdelegación la publicación del Real Decreto que desliga el SMI con los complementos

Concentración para exigir el desbloqueo del convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia de Alicante

Concentración para exigir el desbloqueo del convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia de Alicante

Pilar Cortés

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Ana Jover

Ana Jover

Alicante

La plaza de la Montañeta de Alicante se ha convertido en el escenario elegido por los sindicatos para reclamar el desbloqueo del convenio para las empleadas de la limpieza de edificios y locales. CCOO y UGT han reunido a más de un centenar de personas que han reclamado ante la Subdelegación de Gobierno alicantina que el Ejecutivo central publique la resolución que fija las condiciones de complementos que no forman parte del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El sector, altamente feminizado, está ligado a la precariedad y el actual convenio caducó hace tres años, según indican desde las organizaciones sindicales. Retomar las negociaciones se califica como básico para la defensa de un empleo digno en un ámbito que sale por segunda vez a la calle en la provincia y que afecta a más de 8.000 empleadas. Elvira Castilla Díaz, secretaria general del sector limpieza y servicios a la sociedad de la Comunidad Valenciana por UGT, ha explicado que "el acuerdo vencido, desde hace tres años, está por debajo del SMI y, hasta el momento, las patronales lo único que han pretendido y pretenden es quitar la antigüedad, hacerlo que lo poco que hay sea todo absorbible y consideran que la subida también sea compensada con el SMI".

Para la representante de UGT, es inaceptable la respuesta que se nos ha dado hasta ahora y es que "ya ganamos bastante". Castilla señala no solo razones obvias económicas, sino también considera que se debe tener en cuenta que "una gran mayoría trabaja para la administración pública, ya sea ayuntamientos o consellerías". "No entendemos que ellos mismos hagan unos presupuestos incluso por debajo del SMI para adjudicárselo a las empresas".

Un momento de la manifestación que se ha celebrado en Alicante este martes.

Un momento de la manifestación que se ha celebrado en Alicante este martes. / PILAR CORTES

Jornadas parciales

Por su parte, Yolanda Carrillo, secretaria general de la Federación de Hábitat de Comisiones Obreras de Alicante- l'Alacantí, ha incidido en este retorcido de mínimos, donde se trata de identificar la subida salarial con el aumento del salario mínimo. "Las propuestas que nosotros estamos haciendo es SMI y a partir de ahí los complementos, que es lo que el Real Decreto que este Gobierno quería publicar y se ha quedado en un cajón". Por este motivo su protesta se hacía frente a la Subdelegación.

Aunque las fechas son complicadas por el periodo vacacional, las portavoces sindicales han asegurado que "no descartamos más movilizaciones, pero estamos hablando de contratas públicas, colegios y dependencias, institutos, donde la mayoría son trabajadoras fijas discontinuas también, si bien hay una mayoría en la pequeña y mediana empresa que también están afectadas por este convenio". Carrillo ha hecho al final de sus declaraciones un llamamiento para que "ambas partes seamos capaces de sentarnos y desbloquear esto".

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Dese CCOO, se ha recordado que las movilizaciones comenzaron hace un año y hasta ahora no han tenido resultado. "La gente ya está cansada y quiere soluciones", ha destacado. A su alrededor decenas de trabajadoras y trabajadores, algunos con paraguas para protegerse del sol que caía con fuerza a media mañana en la ciudad alicantina. Entre las manifestantes, algunas recuerdan que tienen contratos de 3 o diez horas semanales en oficinas bancarias o que muchas no llegan ni siquiera a los contratos de jornadas parciales.

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