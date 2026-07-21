Los expertos en IA instan a pasar de la estrategia a la práctica

La inteligencia artificial (IA) ya es una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la historia. Pero para aprovechar al máximo sus decenas de aplicaciones, es vital aplicarla correctamente en las organizaciones. Sobre esta cuestión versó la tercera edición del Foro IA, organizado por Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO, El Periódico de España y ‘activos’, días atrás en Madrid.

El evento contó con el patrocinio de la Cámara de Comercio de España con el apoyo de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la Universidad Pontificia de Comillas, Ferrovial, Gestazión, Informa, Orange Empresas, Samsung, Santalucía, TRC, The Valley y The Valley Talent. La Escuela de Organización Industrial (EOI) participó además como partner académico, y el Clúster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid y Pons IP actuaron como colaboradores.

Tras las intervenciones individuales de Miguel Rego, presidente del Clúster IA de la Comunidad de Madrid, y Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la región, llegó el turno de la primera mesa redonda, sobre estrategia y toma de decisiones. El primero en tomar la palabra fue David Alonso, vicepresidente y Head of Mobile Experience de Samsung Electronics España, quien subrayó que esta compañía pone la IA a disposición de clientes y empleados. «Hace no demasiado, la IA era percibida como un juguete, algo curioso con lo que experimentar. El cambio se produjo cuando pasó a ser útil, sencilla y accesible», añadió. Samsung ha integrado esta tecnología directamente en su gama de productos, permitiendo que sus usuarios utilicen la IA «prácticamente sin darse cuenta».

El papel capital de la universidad en esta revolución Durante la jornada también tuvo lugar un diálogo con David Contreras, director de Programas de Inteligencia Artificial de la Universidad Pontificia Comillas. Contreras explicó que la universidad aún cuenta con procesos «que debemos mejorar y automatizar mediante la IA generativa», pero subrayó que el mayor reto aún es educativo, con una necesidad enorme de «formar perfiles híbridos con las capacidades necesarias para implantar estas tecnologías en las empresas». Contreras subrayó el papel de su institución en el progreso de la revolución de la IA. «Desarrollamos nuevos modelos de IA y trabajamos en la frontera del conocimiento. A través de publicaciones científicas, contribuimos a mejorar los modelos y soluciones existentes. Tenemos la obligación de transferir el conocimiento al tejido empresarial. Esa investigación debe convertirse en soluciones productivas y operativas que generen un impacto real en la sociedad», detalló, mencionando además el carácter innovador de la institución, que ya ha puesto en funcionamiento varios posgrados en IA. Sin embargo, tampoco quiso dejar de lado la vertiente social, haciendo hincapié en la necesidad de controlar la brecha generada entre los perfiles profesionales que cuentan con nociones de IA y los que no.

Acompañar en el cambio

Julián López Arenas, director de competitividad de las Cámaras de Comercio de España, hizo hincapié en la diferencia entre automatización e IA, y destacó su avance en el primer ámbito: «Actualmente, somos capaces de tramitar subvenciones de forma ágil, con procesos que antes podían tardar meses y que ahora se resuelven en días». Asimismo, puso de relieve que la IA se ha destinado, principalmente, al departamento de justificación de las ayudas. «Cuando se gestionan ayudas masivas, de importes relativamente reducidos y con cientos de miles de beneficiarios, no es viable disponer de un enorme equipo humano que revise manualmente cada expediente», admitió.

A continuación, Ana María Villalba, directora de The Valley Business & Tech School y The Valley Talent, explicó que desde su organización trabajan para acompañar a las organizaciones en la transformación. «Trabajamos mucho la conversación con los comités de dirección, en la parte de sensibilización. Hablamos también de productividad, sobre cómo utilizar la IA para ser más productivos, que es un segundo nivel de formación. Y en el tercero, una vez que ya se ha pensado cómo se quieren hacer las cosas, tratamos de ver dónde hay nuevos modelos de negocio», detalló.

Seguidamente, Arturo Malagón, responsable de Servicios Digitales de MasOrange, señaló que, para hablar de IA, su compañía lleva «muchos años hablando de datos». Recalcó así que la gran transformación que tuvo que hacer la empresa fue «dejar de pensar como una firma de IT para empezar a ser una empresa de datos». Hay procesos relacionados con la IA, como el machine learning, con los que MasOrange lleva trabajando «más de 15 años», dijo.

Por último, Manuel Ortega, director de Tecnología de Heineken España, habló del viaje que ha experimentado la compañía en el campo de la IA. «Hace años hablábamos de IA como un piloto, esa parte más relacionada con la tecnología, pero ahora podemos decir que está integrada dentro de los procesos clave de negocio», destacó.

La segunda mesa de debate abordó la organización, las personas y el cambio cultural. El primero en intervenir fue Carlos Ollero, director general adjunto de Tecnología y Operaciones en Informa D&B, que aprovechó para poner en valor la flexibilidad como una de las cualidades fundamentales para afrontar la revolución de la IA. «No se trata de cómo lo hacemos, sino de si vamos a ser capaces de variar rápidamente», destacó.

A renglón seguido, Ramón Gurriarán, director de Posgrado y Executive Education de EOI, insistió en que la transformación digital tiene mucho más que ver «con el sustantivo que con el adjetivo». «Lo realmente importante no es la tecnología, sino la transformación, y esta se hace con las personas. El fracaso de las adopciones tecnológicas no tiene que ver con la propia tecnología, sino con las personas», reiteró.

Un potencial inmenso pero con lagunas de aplicación En un momento de la jornada, la periodista Isabel Benítez mantuvo un diálogo con el director de IA y Data Science de Santalucía, Néstor Álvaro. Para este, la IA tiene ahora mismo un potencial de «ocho sobre diez, porque no hace todo lo que queremos, pero es muy potente». Sin embargo, en la aplicación actual en las empresas, el ponente rebajó su calificación hasta el cuatro. «No estamos llegando a lo que hemos ideado, aunque vamos bien». En Santalucía, según explicó el directivo, la tecnología se apoya en tres pilares básicos. «El primero es la eficiencia operativa: podemos aplicar la IA, por ejemplo, a la gestión de siniestros, accidentes y otros procesos. Es un ámbito clave que se puede abordar en diferentes sectores». El segundo es la experiencia del cliente: «Debemos pensar en cómo podemos aportar más valor. Los clientes ya no quieren recibir atención únicamente durante un horario de trabajo, sino disponer de un servicio permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana, y obtener respuestas con mayor rapidez». Por último, el ponente destacó la mejora en la toma de decisiones, algo que facilita la IA gracias a «su capacidad de procesamiento de datos y la facilidad con la que permite realizar consultas», apostilló.

Nuevos perfiles

Patricia Zamacola, directora del Sector Tecnológico de LHH/Grupo Adecco, aportó una visión centrada en la preparación de perfiles con vistas a esta revolución. «Tenemos que adoptar un cambio de mentalidad. Hasta ahora, quien se incorporaba a las compañías en modalidad de prácticas hacía un trabajo de bajo valor, pero ahora lo que vemos es que las organizaciones que crecen más rápidamente son aquellas que combinan el talento júnior y el sénior», argumentó.

Acto seguido, Ramiro Sueiro, Chief Business & AI Officer de Gestazión, definió la revolución de la IA con un símil: no es otro partido, es «un cambio de deporte». «Conseguir que la gente cambie su mindset es lo más complicado porque, teniendo en cuenta la baja curva de aprendizaje de esta tecnología, el reto está en asumirla y sacarle todo su potencial», opinó el ponente.

Alberto Terol, responsable de Gestión del Cambio Digital de Ferrovial, habló sobre los tres niveles que han asignado a sus empleados en función de su implicación con la IA. «Tenemos los starters, que trabajan más con agentes sencillos; los makers, que son personas que entran ya más en automatismos, y los pioneers, que están ansiosos de experimentar con tecnología», enumeró. Más allá, el ponente afirmó que existen comunidades de aprendizaje sobre la IA en Ferrovial, a través de gente que se quiere posicionar como referente de acompañamiento. «Más allá de que tengamos formación en los tres niveles, los propios compañeros se ayudan entre ellos en ese viaje. Ese peer-to-peer learning resulta tremendamente poderoso, y permite que se expongan públicamente las dudas. Es un ejercicio honesto y parte de una cultura de asumir, desde ser líderes, que estamos aprendiendo», concluyó.

Debate superado

Para clausurar la jornada tuvo lugar una tercera mesa, centrada en gobernanza, riesgos y marco normativo. Pedro Pablo Pérez, director general de TRC, defendió que el debate sobre la adopción de la IA ya está superado y que el verdadero desafío es implantar un modelo de gobernanza sólido, especialmente en sectores como la defensa y la salud, donde la protección de los datos es crítica. En estos ámbitos, donde la IA empieza a apoyar decisiones que afectan a infraestructuras críticas, hospitales o administraciones, el reto ya no es desarrollar pilotos, sino llevar la IA a producción con garantías de seguridad, explicabilidad y resiliencia, especialmente en entornos de misión crítica. «La IA es una infraestructura crítica y debe diseñarse con el mismo nivel de seguridad que cualquier otro sistema esencial», concluyó.

Marta Sanz Arronte, Global Head of AI Governance del BBVA, fue la siguiente en intervenir. «En el BBVA estamos trabajando en la creación de un marco para el desarrollo, el despliegue y el mantenimiento de agentes a escala en toda la organización», adelantó.

Posteriormente, Violeta Arnaiz, directora de Propiedad Intelectual, IA y Software de PONS IP, aportó su visión desde el sector que domina. «La irrupción de la IA en la propiedad intelectual ha llegado como la caída de un meteorito. Cuando no hay una persona detrás de la creación, no existe un titular de derechos y el sistema deja de funcionar de manera tradicional», manifestó.

Pedro Jesús Rodríguez González, subdirector general de Sociedad y Economía Digital de la Comunidad de Madrid, habló sobre el proyecto de ley de administración digital y administración electrónica que ha presentado recientemente la región. «La ley busca que los sistemas de IA utilizados en Madrid sean confiables. Para ello, deben ser auditables, explicables y estar basados en principios éticos», puso de manifiesto.

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Finalmente, intervino Pablo Carlier, director de Data Analytics & AI Sales EMEA South de Google Iberia. «Lo importante es comprender cómo escala el problema con la tecnología. Estamos llegando al final de una curva y aún no somos conscientes del potencial de esta tecnología», dijo, clausurando la jornada.