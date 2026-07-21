La provincia de Alicante aprende a caminar en dos direcciones: récord económico y mayor fractura social

Alicante es una de las provincias más dinámicas de España. Así lo confirma el informe de coyuntura del primer trimestre de Ineca de este ejercicio, donde las cifras y las valoraciones económicas, sencillamente, sitúan los registros en cifras récord; sin embargo, la buena marcha de la actividad se descuelga, cada vez más, de un positivo impacto social en el territorio. A tenor del documento elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, se podría decir que la locomotora alicantina se ha convertido en una máquina capaz de ir por una vía en la que sus dos ejes se separan cada vez más.

Sobre esa distancia advierte su presidente Alfredo Millá. "Bajo esta superficie de dinamismo, persisten vulnerabilidades estructurales que el ciclo expansivo no está corrigiendo y que en algunos casos se están agravando". La alerta llega a otros ámbitos como el financiero y las advertencias se quedan en la balanza comercial; pero todo parece envuelto por los récords de empleo y actividad. De hecho, la provincia cerró el primer trimestre de 2026 con sus mejores cifras históricas de empleo (750.879 afiliados a la Seguridad Social, máximo para el mes de marzo), un crecimiento empresarial del 30,3 % en la constitución de nuevas sociedades y un tráfico aeroportuario que supera los 3,9 millones de pasajeros con un avance del 6,6 %, más del doble del ritmo nacional. El paro también se situó en su mínimo histórico absoluto con 117.064 desempleados, resultado de una reducción sostenida que acumula ya trece años y que supone una caída media de unos 720 parados al mes desde 2013.

La interpretación que se hace es uno de los valores del informe, porque aporta una perspectiva global. Millá ha destacado en el balance que “los datos del trimestre confirman que Alicante crece, pero la renta por habitante sigue por debajo de la media española; hay que crecer de otra manera para que el bienestar llegue a todos los estamentos sociales”. En este sentido, el presidente de Ineca ha incidido que "una lectura honesta de los datos obliga a distinguir entre el crecimiento en volumen -que es real e incuestionable- y la mejora en calidad de vida, que sigue siendo insuficiente e inequitativa”.

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Por su parte, el director general de Estudios y Proyectos, Santiago Carbó, ha señalado que los datos de este periodo muestran una economía provincial con una notable capacidad de adaptación en un entorno todavía incierto. Carbó ha puntualizado que “Alicante está aprovechando el dinamismo del turismo, del consumo y del mercado laboral para mantener un crecimiento superior al de la media nacional en numerosos indicadores. Sin embargo, el verdadero desafío consiste en transformar este buen comportamiento coyuntural en ganancias permanentes de productividad. Una economía que crea empleo debe aspirar también a generar más valor añadido, mejores salarios y una mayor capacidad de innovación, porque solo así podrá converger de forma sostenida con los territorios más avanzados".

El talón de la renta por habitante

Con 2.030.037 habitantes, Alicante es la cuarta provincia española por población, pero su PIB per cápita de 23.539 euros la sitúa en el puesto 42 de 52, representando apenas el 75,99 % de la media nacional. Esta es la fractura más profunda y persistente de la economía alicantina: crece en número de personas, en empresas y en empleo, pero no logra traducir ese crecimiento en mayor riqueza por habitante. Es, pues, la brecha de productividad con el resto de España no se cierra.

La brecha del desempleo estructural, que antes de la pandemia se situaba en torno al 4,56 % del paro nacional, lleva cinco años sin recuperar esos niveles a pesar del ciclo expansivo, según señala el director de Estudios, Paco Llopis. Asimismo, ha asegurado que la inflación, que ha actuado históricamente con un diferencial a favor de la provincia, se ha perdido.

Una lectura honesta de los datos obliga a distinguir entre el crecimiento en volumen -que es real e incuestionable- y la mejora en calidad de vida, que sigue siendo insuficiente e inequitativa Alfredo Millá — Presidente Ineca

Por otra parte, está el acceso a la vivienda, cada vez más difícil para quien trabaja en la provincia. El informe de Ineca recoge que el precio medio del metro cuadrado de suelo urbano sube un 30,1 % interanual hasta los 274,8 euros -casi el triple del ritmo nacional- y las transacciones caen un 13,4 %. Menos operaciones, precios disparados, podría ser el resumen. Así el mercado inmobiliario alicantino se segmenta entre compradores solventes: nacionales y extranjeros con patrimonio, que presionan los precios al alza, y trabajadores locales de rentas medias-bajas que quedan progresivamente excluidos. La disociación entre dónde se trabaja y dónde se puede permitir vivir es el desafío social más urgente que enfrenta la provincia y el que tiene consecuencias más directas sobre la vida cotidiana de su población.

Dos cruces

El arranque del 2026 expone dos cruces. En el bloque financiero, el análisis del instituto alicantino revela una paradoja estructural de primer orden: Alicante es la quinta provincia española en captación de depósitos -43.721 millones de euros, creciendo al 6,2 %- pero ocupa el puesto 27 en dinamismo del crédito (crece un 2,9 %). Por cada euro depositado en la provincia, solo se generan 0,75 euros de crédito local. Es decir, el ahorro alicantino financia el crecimiento de otras provincias, mientras el territorio alicantino perpetúa una base productiva de bajo valor añadido. "Esta asimetría no es nueva ni coyuntural: es expresión de una estructura productiva dominada por sectores de bajo capital intensivo, de la ausencia de centros de decisión financiera radicados localmente y de un ecosistema de innovación y emprendimiento insuficientemente desarrollado para retener el talento y atraer la inversión de mayor escala", indican.

Por otra parte, está la balanza comercial. El inicio del ejercicio revela que las exportaciones anotan una reducción anual del 3,1 %, frente al escaso ascenso nacional del 0,7 %. Alicante recoge el 1,97 % de las exportaciones nacionales en el trimestre. En el acumulado del año, las importaciones sube un 0,4 % de ascenso anual. El saldo queda marcado con un descenso del 17,3 % respecto al año anterior y un saldo negativo de 67,8 millones de euros. El principal sector que acusó esta circunstancia fue el calzado, cuyos 317 millones exportadores implican una caída del 6,6 % de variación anual.

Mientras el territorio alicantino perpetúa una base productiva de bajo valor añadido, el ahorro alicantino financia el crecimiento de otras provincias Paco Llopis — Dtor. Estudios Ineca

En resumen, Carbó ha añadido que "el informe pone de manifiesto que Alicante dispone de importantes activos sobre los que construir ese cambio como son la capacidad de atraer población, capacidad de emprendimiento, ahorro interno y fortaleza de sectores como el turismo y los servicios. El siguiente paso debe ser aprovechar esas fortalezas para intensificar una mayor inversión productiva, reforzar la incorporación de actividades intensivas en conocimiento y facilitar que el crecimiento económico se traduzca en un aumento efectivo del bienestar de los hogares. Esa es, en última instancia, la mejor medida del éxito económico de una provincia".

El máximo representante de la entidad económica ha pedido "una ambición compartida entre administraciones, empresas, universidades y sociedad civil”. Y concluye explicando que esta idea "significa que ninguno de los actores socioeconómicos puede cerrar solo la brecha; juntos, y solo juntos, sí podemos".