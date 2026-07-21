Pedro Vives releva a José Antonio Ibarra al frente de Futurmoda

Ocho años después de su presidencia, Pedro Vives retoma las riendas de Futurmoda. El empresario releva a José Antonio Ibarra al frente del certamen que aglutina a los fabricantes y proveedores internacionales de componentes, curtidos, textiles y maquinaria para el calzado y la marroquinería. Vives fue uno de los artífices del actual formato de la feria y antecedió en el cargo a Ibarra.

Vives es distribuidor en España de Comelz SPA, fabricante italiano líder mundial en maquinaria de control numérico y software para el corte de materiales sintéticos, textiles y pieles, con aplicación en sectores como el calzado, la marroquinería, el automóvil y el textil. Vinculado a la junta directiva de AEC (Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado) desde comienzos de la década de los 2000, cuenta con más de veinte años de trayectoria en el sector.

Pedro Vives, nuevo presidente de Futurmoda. / INFORMACIÓN

«Afronto este nuevo reto con mucha ilusión y con el mismo compromiso que ya puse en la feria hace unos años. Futurmoda ha crecido muchísimo desde entonces y quiero seguir trabajando para que la feria siga siendo un punto de encuentro sólido para toda la industria del calzado y la marroquinería», ha declarado Pedro Vives.

Vives ha querido también reconocer la labor de su predecesor. «Quiero agradecer a José Antonio Ibarra su trabajo y su dedicación al frente de Futurmoda durante estos últimos años. Ha sido una etapa muy positiva para la feria y eso también nos permite afrontar el futuro con más solidez», ha señalado el nuevo responsable.

La feria se ha convertido a lo largo de sus convocatorias en una plataforma de encuentro y de comercialización. Futurmoda está organizada por AEC y se celebra en IFA-Fira Alacant, en Elche. Sus dos citas -con maquinaria y sin ella - también sirve de oportunidad para mostrar las tendencias y los avances tecnológicos.