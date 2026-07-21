El Puerto de Alicante prueba una embarcación autónoma preparada para combatir el narcotráfico

El Puerto de Alicante ha sido escenario este martes de las pruebas de navegación y demostración de una embarcación no tripulada y de última generación, equipada con inteligencia artificial (IA), concebida para misiones de vigilancia, patrulla y seguridad marina, entre ellas las de la lucha contra el narcotráfico. La lancha cuenta con tecnología alicantina y ucraniana, en un proyecto que sitúa a la ciudad como punto de referencia para el ensayo de tecnologías avanzadas aplicadas a la seguridad y vigilancia marítima.

La iniciativa, impulsada por Cyberdatacontrol SL, ha permitido comprobar en un entorno operativo real las capacidades del BNK Serie M Versión Patrulla, un barco autónomo desarrollado para realizar misiones de vigilancia costera, reconocimiento y apoyo a operaciones marítimas mediante sistemas de navegación inteligente e inteligencia artificial. Puede alcanzar una velocidad de 53 nudos, lo que equivale a unos 100 Kilómetros por hora.

La embarcación durante la demostración en aguas del puerto alicantino. / Héctor Fuentes

Las pruebas se han desarrollado en el muelle 19 del Puerto de Alicante, donde se han evaluado maniobras de precisión, navegación asistida y autónoma.

Entre las tecnologías que incorpora el sistema destacan la navegación autónoma mediante rutas programadas, radares de última generación, visión térmica e inteligencia artificial para la identificación de embarcaciones, personas y objetos flotantes, así como comunicaciones redundantes por redes móviles y satélite. El sistema también es capaz de ejecutar protocolos automáticos de seguridad en caso de pérdida de comunicaciones, garantizando la detención controlada de la embarcación y la recuperación remota del control por parte del operador.

El proyecto no contempla instalaciones permanentes en el puerto, ya que el barco será transportado en remolque, botado para la realización de las pruebas y retirado una vez concluidas las demostraciones. Todo el operativo se desarrolla en coordinación con la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima, siguiendo la normativa vigente para garantizar la seguridad de la navegación.

La demostración ha despertado una gran expectación. / Héctor Fuentes

La demostración ha permitido dar a conocer el potencial de esta tecnología para aplicaciones civiles y de seguridad, entre ellas la vigilancia de infraestructuras críticas, la protección portuaria, el control del tráfico marítimo, la monitorización ambiental y el apoyo a operaciones de búsqueda y rescate. "Es una embarcación diseñada para todas aquellas operaciones en las que las personas no deban estar por motivos de seguridad", ha declarado Alexey Krupnov, uno de los impulsores del proyecto.

Defensa

En la cita han estado presentes representantes institucionales, así como del Ejército y la Guardia Civil, teniendo en cuenta el potencial de la embarcación para operaciones tanto civiles como de defensa y seguridad. De hecho, en el desarrollo de la nave han participado ingenieros ucranianos especializados en el manejo de drones, aeronaves estas que están siendo muy utilizadas en el conflicto bélico que enfrenta al país con Rusia.

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La prueba de embarcación autónoma coincide con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la ordenanza para regular un entorno controlado de pruebas de tecnologías innovadoras en el recinto portuario. El texto será elevado para su aprobación en el próximo consejo de administración de la Autoridad Portuaria y tiene como objetivo compatibilizar el impulso a la innovación con la protección de la seguridad de las personas, las instalaciones y los bienes públicos. Asimismo, la norma busca fomentar la innovación abierta para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad del sistema logístico-portuario, atraer talento y emprendimiento al sector y favorecer la colaboración entre entidades públicas y privadas.