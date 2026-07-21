Suma y sigue: la vivienda de segunda mano se encarece un 6 % en Alicante y alcanza los precios más altos en 21 años

Lo de la vivienda parece la historia interminable. También en el apartado de segunda mano. Y es que los precios en la provincia de Alicante se han encarecido en el último trimestre un 6 %, hasta alcanzar los niveles más altos de los últimos 21 años. Nada menos que 3.204 euros se pagan en la actualidad de media por el metro cuadrado, en una dinámica al alza que de momento parece no tener fin debido, sobre todo, al cóctel explosivo que supone la combinación de una escasa oferta con una elevada demanda.

Según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa , el segundo trimestre de 2026 se cierra con un incremento trimestral del 5,9 % en la Comunidad Valenciana y una subida interanual del 19,8%. Por provincias, lidera el aumento trimestral Alicante, con un 6 %, seguido por el 5,2 % de Castellón y el 2,6 % de Valencia. Estos aumentos sitúan el precio de la vivienda en venta en territorio autonómico en 2.873 euros el metro cuadrado, si bien en la provincia alicantina es de 3.204 euros, en la valenciana de 2.536 y en la castellonense de 1.841.

Las viviendas de segunda mano siguen encareciendo sus precios. / Jose Navarro

“El precio de la vivienda mantiene una intensidad alcista extraordinaria, y la Comunidad Valenciana se posiciona como uno de los motores principales de este incremento tras los últimos incrementos. Estamos asistiendo a una aceleración muy significativa de los precios impulsada por un fuerte desequilibrio entre una demanda compradora muy activa y una oferta insuficiente para absorberla", señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

En el mercado valenciano, añade Matos, esta falta de stock disponible, unida a las buenas condiciones de financiación y a la fuerte presión demográfica, está tensionando los precios hasta situarlos en el nivel más alto registrado en los últimos 21 años. "El resultado -indica- es un encarecimiento cada vez más rápido que amplía la brecha de accesibilidad para una parte importante de los hogares".

Además, remarca la responsable de Fotocasa, "observamos dinámicas locales muy polarizadas dentro de la propia Comunidad, donde municipios como La Nucía dan un respiro al abaratarse un 12,3% trimestral, mientras que en localidades como Bigastro los precios directamente se disparan un 22,1%”.

Escaparate con ofertas de una inmobiliaria de Elche. / AXEL ALVAREZ

En las comunidades autónomas, este segundo trimestre registra 16 subidas trimestrales, ninguna de ellas por encima del 10 % desde el cuarto trimestre de 2025. La comunidad con el mayor incremento trimestral es la Región de Murcia (8,6 %), seguida de Cantabria (6,3 %), Comunidad Valenciana (5,9%), Castilla y León (5,6 %), La Rioja (5,1 %), Andalucía (4,5 %), País Vasco (4,4 %), Navarra (4,1 %), Castilla-La Mancha (3,6 %), Aragón (2,9 %), Asturias (2,6 %), Galicia (2,3 %), Extremadura (2 %), Cataluña (1,9 %), Baleares (0,9 %) y Madrid (0,7 %).

A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, junio de 2026 ha cerrado con 14 comunidades autónomas con incrementos interanuales de dos dígitos, frente a las 11 de 2025, las seis de 2024 y las siete de 2023. El orden de las comunidades de mayor a menor variación interanual es Región de Murcia (28 %), Cantabria (20 %), Comunitat Valenciana (19,8 %), Asturias (17,0 %), Andalucía (16,9 %), Galicia (13,6 %), Castilla-La Mancha (13,1 %), Madrid (13 %), La Rioja (12,9 %), Navarra (12,5 %), Castilla y León (11,6 %), País Vasco (11,5 %), Cataluña (11 %), Canarias (8,8 %), Baleares (7,8 %), Aragón (7 %) y Extremadura (6,9 %).

Ranking de precios

En cuanto al ranking de precios por comunidades, Baleares y Madrid, ocupan los primeros puestos y superan la barrera de los 5.000 euros, en concreto se paga por Baleares 5.441 euros el metro cuadrado y por Madrid 5.410.

En el orden de precios, le siguen las comunidades de País Vasco con 3.925 euros, Cataluña con 3.418, Canarias con 3.374 Andalucía con 2.990, Comunidad Valenciana con 2.873, Cantabria con 2.746, Navarra con 2.386, Asturias con 2.378, Galicia con 2.261, Región de Murcia con 2.191, Aragón con 1.948, La Rioja con 1.938, Castilla y León con 1.816, Castilla-La Mancha con 1.407 y Extremadura con 1.352.