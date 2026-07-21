El verano atasca las ITV alicantinas: talleres y camiones emigran a Murcia y Albacete

Pasar la Inspección Técnica del Vehículo, la conocida como ITV, se ha vuelto a complicar en la provincia de Alicante con la llegada del verano. La falta de personal está en el epicentro de la gestión de unas estaciones en manos públicas desde hace tres años. Desde entonces hasta ahora, la situación ha pasado del caos a casos puntuales de normalización y verdaderos atascos en localidades como Benidorm; pero, con la llegada del verano la situación se complica y obliga a largas esperas a los conductores y, en el caso de transportistas y talleres se buscan alternativas como Murcia o Albacete.

Desde la Asociación de Talleres de la Provincia de Alicante (Atayapa), denuncian que las vacaciones de los trabajadores convierte el hecho de pasar la ITV en reto con consecuencias negativas. Su presidente Alejandro Rico asegura que "los talleres tenemos una problemática importante y es que desde el cambio de gestión pública a privada se eliminaron las líneas para profesionales, que facilitaba mucho ofrecer este servicio. Ahora, tenemos que acudir como cualquier usuario y pedir cita que, en muchos casos, se demora hasta en un mes". Rico subraya que "algunas líneas están mucho más saturadas".

La denuncia se confirma con una sencilla visita a la web de Sitval, la empresa pública dependiente de la Conselleria de Industria, cuenta con un mapa orientativo. En las siete estaciones de la provincia, la situación a fecha de este lunes 20 de julio es que Ondara y Alcoy no cuenta con disponibilidad de cita previa. El otro atasco está en Benidorm, que la reserva más próxima es el 5 de septiembre.

Cartel de ITV en la estación de Benidorm. / David Revenga

Lista actualizada

A medida que se baja hacia el sur de la provincia, se detectan menos diferencias entre la fecha actual y la petición. En Villena, la primera cita previa libre se sitúa a 17 agosto; le sigue Elche, con el 10 de agosto y Alicante, con el 5 agosto. El resto de peticiones son posibles este mes de julio: Redován (23), Orihuela (23), Torrevieja (27). Por último, están Pilar de la Horadada y Novelda (21), es decir, prácticamente en el día. No obstante, esta disponibilidad puede ser engañosa, caso de la localidad del Vinalopó, porque se trata de que se ha liberado un hueco y las citas con un horario para elegir no son factibles hasta el 26 de agosto.

Mientras llegan los refuerzos de personal anunciados por Sitval, Rico reconoce que algunos talleres se han visto obligados a buscar alternativa, pues si acudes a la estación sin cita previa, las esperas se pueden disparar hasta las cuatro horas. "Hay asociados que se van fuera de la provincia de Alicante, porque allí no se pide cita previa y se les atiende de inmediato, y esta circunstancia, como asociación alicantina, nos preocupa. La verdad es que no es la solución".

El máximo responsable de Atayapa apunta a que desde la empresa se ha lanzado una oferta de empleo para 70 personas; sin embargo, al ser para cubrir toda la Comunidad Valenciana, considera que "será insuficiente". "Estamos en precario". Alejandro Rico recalca que preocupa especialmente los "muchísimos problemas en Benidorm, que es la que quizás está más saturada. Alcoy, también y, más normalizada, Alicante

La asociación ha mantenido reuniones con la Conselleria de Industria y "una de las soluciones que hemos pedido es que restablezcan esa línea de talleres para agilizar, pero de momento no tenemos respuesta. Nos han escuchado pero sin respuesta".

Una mecánica revisa uno de los coches en el taller de Alejandro Rico. / PILAR CORTES

También a Albacete

La situación en otra esfera profesional como la de Transportistas que, además de Murcia, han incluido a la vecina provincia de Albacete en el radar. Así lo señala el secretario general de la Federación Provincial de Transporte de la Provincia de Alicante, Antonio Gabaldón, quien destaca que "estamos teniendo muchas dificultades para pasar la inspección aquí, tanto por la saturación como también por el hecho de que en muchas ocasiones llegan los vehículos a la estación sin cita previa, que es una de las posibilidades, y se encuentran con que no está acondicionada la línea para camiones".

Así que la mayoría de transportistas están optando por marcharse a los territorios limítrofes, caso de Murcia y Albacete. "Las estaciones de la provincia de Alicante dependen directamente de la Administración, y el servicio es mucho más rígido. Sin embargo, tanto en Murcia como en Albacete hablamos de estaciones privadas, mucho más flexibles en cuanto a horarios y precios", enfatiza.

De hecho, las ITV de estos dos territorios, conscientes de las dificultades que tienen los transportistas para pasar la inspección en Alicante, les ofrecen todo tipo de facilidades, por lo que es común encontrarse camiones alicantinos en estaciones de Almansa, Murcia, Alcantarilla o San Pedro del Pinatar. Según Gabaldón, "hay que tener en cuenta que el grueso de nuestra flota está en la Vega Baja y que, por tanto, tienen relativamente cerca las estaciones murcianas".

El representante provincial del sector dice ser consciente del esfuerzo que está realizando la Generalitat para mejorar el servicio de las ITV en la Comunidad Valenciana, pero añade que "con nosotros, al menos de momento, no están dando con la tecla. De hecho, si tuviésemos un buen servicio no se harían más kilómetros para ir a Murcia o Albacete".