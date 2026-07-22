La Costa Blanca acapara el 56 % de las iniciativas del Plan Vive de la Comunidad

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha abierto la quinta edición de Alicante Real Estate en el que se ha analizado la evolución del mercado inmobiliario en la provincia. El responsable ha puesto en los avances que se han dado en el Plan Vive en estos casi tres años de gobierno autonómico.

Fernández ha expuesto datos como los más de 300 municipios de la Comunidad Valenciana que se han sumado a esta propuesta para desarrollar vivienda. “Más de 200 solares edificables están en desarrollo o en estudio por parte de la Generalitat Valenciana”, ha subrayado.

Para el secretario autonómico, “la nueva normativa de vivienda protegida ha permitido reactivar la actividad promotora con más de 1.000 nuevas calificaciones de viviendas protegidas en nuestra comunidad”. Por otra parte, se están impulsando 4.800 acciones -solicitudes, adjudicaciones o en construcciones -en marcha en la región dentro del plan. Dentro de ese marco general, la Costa Blanca protagoniza 2.700 peticiones, es decir, aproximadamente un 56 % de las mismas. Con Benidorm como escenario, Fernández ha detallado que “117 están aquí”.

“Son cifras que demuestran que cuando existe una estrategia clara, estabilidad normativa y colaboración entre administraciones y sector privado, es posible volver a construir vivienda asequible. Pero no queremos detenernos aquí”, ha comentado.

Toni Pérez, durante su intervención en el Foro Alicante Real Estate celebrado en Benidorm. / PILAR CORTES

Locomotora hotelera

En el ámbito local, el presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, fue el primero en abrir el turno de intervenciones y el encargado de poner el acento en la parte social que representa el sector. El edil ha realizado una defensa del cambio de modelo de las segundas residencias en la Costa Blanca, donde lidera el ranking nacional, hacia uno de residencia permanente. "El nuevo residente viene a sumar y a convivir", ha destacado. En su opinión, el debate abierto también implica definir cómo se quieren que sean las ciudades.

Pérez ha recordado la apuesta que hizo Benidorm en los setenta por un diseño compacto y en altura. "El inconveniente son las leyes que no se adaptan a la realidad", ha añadido. La referencia iba cargada con toda la intención a cuenta de la falta de infraestructuras y la infrafinanciación que está sufriendo la provincia de Alicante por parte del Ejecutivo central. "Si somos la provincia que más población recibimos -la cuarta -, lo justo es reivindicar lo que nos merecemos", ha apostillado.

Por último, el alcalde benidormense ha querido destacar el papel de los hoteleros en la transformación de la ciudad, ya que "Alicante Real Estate" se ha celebrado en las recientes estrenadas instalaciones del Port Benidorm, donde la cadena de la familia Mayor ha realizado una fuerte inversión para crear nuevos espacios y darle más altura a una de las torres del establecimiento. "La renovación de la planta hotelera es la locomotora de un nuevo espacio urbano". Con la aportación hecha por el empresariado del sector, Toni Pérez considera que se ha posicionado al destino en el mundo.

Sebastián Fernández, en el foro celebrado en la terraza del renovado Port Benidorm. / PILAR CORTES

Próximos pasos

De cara a un futuro, el responsable del Consell ha confirmado que se seguirá avanzando en la senda del cambio en la esfera normativa. “En materia urbanística, se abrirán nuevas oportunidades para seguir incrementando la oferta, especialmente mediante la movilización de suelos dotacionales destinados a la construcción de vivienda para alquiler asequible”, ha asegurado.

Sebastián Fernández ha defendido que “el crecimiento urbanístico del siglo XXI debe ser plenamente compatible con la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética, la calidad arquitectónica y la adecuada integración territorial. No se trata simplemente de construir más, se trata de construir mejor, de crear ciudades más habitables, más resilientes y preparadas para responder a las necesidades de las próximas generaciones, de las próximas décadas”.

En su opinión, “la Comunidad Valenciana, y especialmente la Costa Blanca, reúne hoy todos los ingredientes para liderar este nuevo ciclo inmobiliario. Disponemos de un sector empresarial sólido, de profesionales altamente cualificados, de administraciones como el Ayuntamiento de Benidorm comprometidas y de un territorio enormemente potencial”.

El secretario autonómico ha concluido que estamos ante “una oportunidad histórica para aumentar la oferta de vivienda, mejorar su accesibilidad y consolidar un modelo de crecimiento sostenible”. Además, ha defendido el atractivo de la región como territorio para invertir.