ESPHOUSES: más de 20 años promoviendo y asesorando en la compra de viviendas en Alicante

Abrir las ventanas y sentir la cercanía del Mediterráneo. Desayunar en una terraza aprovechando el clima de la Costa Blanca. Pasear hasta la playa o disfrutar de una vivienda luminosa y conectada con todos los servicios. Para muchas personas, comprar una casa en Alicante no representa únicamente una inversión inmobiliaria: significa comenzar una nueva etapa de la vida.

Sin embargo, encontrar la vivienda adecuada es bastante complicado. La ubicación adecuada, el presupuesto, la documentación, la financiación o las características del inmueble son algunas de las cuestiones que deben valorarse muy en serio antes de tomar una decisión. El proceso puede resultar todavía más complicado cuando el comprador es extranjero y no conoce en profundidad el mercado inmobiliario de la provincia de Alicante.

En este contexto, contar con un equipo especializado puede marcar la diferencia. Con más de veinte años de experiencia, ESPHOUSES se ha consolidado como una compañía especializada en la compra, venta y promoción de viviendas en la Costa Blanca, acompañando a clientes nacionales e internacionales durante todas las fases de la adquisición del inmueble.

La compañía dispone de una amplia selección de apartamentos, pisos, bungalows, viviendas adosadas, villas independientes, propiedades de lujo y promociones propias de obra nueva, vivienda vacacional y residencia permanente. Su catálogo abarca algunos de los principales destinos residenciales y turísticos de la provincia, como Alicante, Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela Costa, Finestrat, Benidorm, Altea, La Vila Joiosa y Calp.

El residencial OLAS, en Guardamar del Segura, tiene apartamentos situados a 100m metros de la playa. / .

Esta variedad permite ofrecer alternativas adaptadas a diferentes presupuestos, necesidades y estilos de vida: desde viviendas urbanas bien comunicadas hasta villas independientes con jardín, piscina privada y vistas al mar.

El modelo de ESPHOUSES se basa en un acompañamiento personalizado durante todo el proceso de compra. Su equipo ayuda al cliente a identificar sus necesidades, seleccionar las propiedades más adecuadas, organizar las visitas y resolver las dudas que puedan aparecer antes de formalizar la operación.

El asesoramiento incluye también cuestiones relacionadas con la documentación, la financiación, los aspectos legales y la firma de la compraventa. Además, la compañía ofrece un servicio posventa para que el comprador continúe contando con apoyo después de recibir las llaves.

El objetivo es reducir la incertidumbre y facilitar una experiencia más cómoda y segura, especialmente para quienes adquieren una propiedad desde otro país.

Próximos proyectos en la provincia de Alicante

Uno de los principales elementos diferenciales de ESPHOUSES es que combina su actividad como agencia inmobiliaria con el desarrollo de promociones propias. La compañía es promotora inmobiliaria líder en la Costa Blanca, con más de 20 años de experiencia en la construcción y venta de viviendas de obra nueva.

Esta doble vertiente permite a ESPHOUSES conocer directamente las distintas fases que intervienen en la creación y comercialización de una vivienda: desde la planificación del proyecto hasta su construcción, venta y posterior entrega.

Sus promociones apuestan por una arquitectura contemporánea, viviendas luminosas, eficiencia energética nivel A y espacios concebidos para disfrutar del clima mediterráneo. Terrazas, piscinas, zonas verdes, solárium, garajes, trasteros y sistemas de domótica forman parte de las prestaciones incorporadas en distintos proyectos.

Entre sus proyectos en desarrollo en la provincia de Alicante destacan propuestas como Rcial. OLAS, en Guardamar del Segura, con apartamentos situados a 100m metros de la playa.

Por otro lado, para quienes buscan obra nueva en un entorno urbano de ciudad de Alicante, ERANDI es su mejor elección en relación calidad / precio. ERANDI II cuenta con 35 viviendas y 2 locales, ERANDI III, con 103 viviendas y ERANDI IV con 57.

El residencial SEA VIEW VI cuenta con 28 villas independientes y 11 viviendas adosadas. / .

En Sierra Cortina, Finestrat, a solo 5 minutos de las playas de Benidorm, se encuentra en marcha SEA VIEW VI con 28 villas independientes y 11 viviendas adosadas próximas a Benidorm.

Tres conceptos diferentes que responden a distintas formas de vivir: junto al mar, en la ciudad o en un entorno residencial con mayor privacidad.

Atención para el comprador extranjero

La Costa Blanca es uno de los destinos residenciales más valorados por los compradores extranjeros. El clima, las playas, los servicios, las conexiones aéreas y el estilo de vida mediterráneo atraen a personas interesadas en una segunda residencia, una inversión o un nuevo lugar en el que vivir.

No obstante, comprar una propiedad desde el extranjero puede plantear numerosos interrogantes relacionados con los trámites, la financiación, los impuestos o el funcionamiento del mercado local.

ERANDI III dispone de 103 viviendas / .

Para responder a estas necesidades, ESPHOUSES cuenta con un equipo eficaz y capaz de atender al cliente en más de diez idiomas y dispone de oficinas en Alicante, Guardamar del Segura, Altea, Finestrat y en Polonia.

Esta presencia permite acompañar al comprador antes, durante y después de su llegada a España, facilitando la comunicación y ofreciendo una atención adaptada a sus circunstancias.

Asesoramiento para vender una vivienda

ESPHOUSES también acompaña a los propietarios que desean vender su inmueble en la Costa Blanca. El proceso comienza con una valoración profesional para establecer un precio coherente con las características de la propiedad, su ubicación y la situación del mercado. Posteriormente, el equipo diseña una estrategia de comercialización destinada a dar visibilidad a la vivienda entre compradores nacionales e internacionales.

ERANDI IV contará con 57 / .

Con más de 2000 inmuebles vendidos y el conocimiento de las diferentes zonas de la provincia y su capacidad de difusión permiten presentar cada inmueble ante el público adecuado y venderlo en tiempo récord.

El primer paso para tu nuevo hogar

Encontrar una casa en la Costa Blanca implica mucho más que elegir un número de habitaciones o calcular la distancia hasta la playa. Supone decidir dónde vivir, cómo disfrutar del tiempo libre y qué estilo de vida se quiere construir.

Con una amplia trayectoria en el mercado inmobiliario, un equipo multilingüe y promociones propias en algunos de los enclaves más atractivos de la provincia de Alicante, ESPHOUSES acompaña a sus clientes para que la adquisición y inversión en su vivienda en Costa Blanca sea eficaz, sin complicaciones y sin estrés para el comprador, para su comienzo de una nueva vida junto al Mediterráneo.