EUROVAL, valoraciones profesionales para impulsar cada negocio

Un informe de tasación profesional no es únicamente un documento que establece el valor de un inmueble o de un activo. En el ámbito empresarial puede convertirse en una herramienta decisiva para cerrar una compraventa, respaldar un procedimiento judicial, ordenar un patrimonio, reducir riesgos o facilitar el acceso de un cliente a la financiación. Bajo esta perspectiva, EUROVAL, una de las principales tasadoras con más de 35 años de trayectoria, desarrolla una amplia oferta de valoraciones, tasaciones oficiales y servicios de consultoría dirigidos específicamente a profesionales.

La compañía va así más allá de las valoraciones hipotecarias para integrarse en el trabajo cotidiano de inmobiliarias, despachos de abogados, asesorías, gestorías y brokers hipotecarios. Su propuesta se apoya en tres elementos principales: el análisis de las necesidades concretas de cada cliente, el asesoramiento especializado durante el proceso y la búsqueda de la excelencia en el servicio. El objetivo es que el profesional pueda ofrecer una respuesta más completa, segura y cualificada a sus propios clientes.

Cabe destacar que EUROVAL está homologada por el Banco de España desde 1990 y las principales entidades financieras del país. Esta condición aporta respaldo técnico y regulatorio a sus informes y permite que determinadas tasaciones tengan validez ante entidades financieras, organismos públicos y otros operadores que requieren documentación oficial.

La compañía cuenta con especialistas en activos intangibles y propiedad industrial. / INFORMACIÓN

El servicio parte de una idea sencilla: cada operación necesita una valoración adecuada a su finalidad. No requiere el mismo enfoque una tasación hipotecaria que un informe destinado a una herencia, un divorcio, un litigio, una operación societaria o una compraventa. Por ello, EUROVAL ofrece tanto tasaciones oficiales homologadas como valoraciones de mercado, informes patrimoniales, inventarios de bienes, valoración de empresas y activos, operaciones vinculadas y servicios de consultoría.

La compañía cuenta con especialistas en activos intangibles y propiedad industrial, lo que permite extender la valoración más allá del ámbito estrictamente inmobiliario.

Agencias inmobiliarias

Para una agencia inmobiliaria, disponer de una valoración objetiva permite fijar precios realistas, captar propiedades con argumentos sólidos y facilitar la negociación entre compradores y vendedores. Una tasación bien coordinada también puede evitar retrasos durante el proceso hipotecario y contribuir a que la operación avance sin bloqueos innecesarios.

EUROVAL ofrece a estos profesionales tasaciones homologadas, valoraciones de mercado, informes para compraventas, herencias y divorcios, notas simples y apoyo técnico en operaciones complejas. La finalidad es transformar la tasación en un valor añadido para la inmobiliaria, mejorando la experiencia del cliente y reforzando la confianza desde el inicio de la relación comercial.

Abogacía

En los despachos jurídicos, el valor de un bien puede convertirse en una cuestión central. Herencias, particiones patrimoniales, divorcios, extinciones de condominio, expropiaciones, reclamaciones, concursos de acreedores y litigios inmobiliarios requieren informes capaces de sostener una posición jurídica con datos objetivos.

Para estos casos, EUROVAL elabora informes adaptados al activo y a la finalidad procesal. La compañía dispone de un equipo multidisciplinar formado por arquitectos, ingenieros, economistas y especialistas en valoración, así como de profesionales capaces de aportar respaldo técnico en procedimientos en los que el informe debe superar la contradicción y la defensa pericial.

La colaboración con una sociedad de tasación homologada permite al abogado reforzar la credibilidad de sus argumentos, ofrecer mayor seguridad jurídica al cliente y reducir la incertidumbre en conflictos patrimoniales. EUROVAL no se limita, por tanto, a entregar una cifra: analiza el contexto del caso y adapta el trabajo a las necesidades del procedimiento.

Asesorías y gestorías

Las asesorías y gestorías intervienen habitualmente en operaciones fiscales, contables, patrimoniales e inmobiliarias. En este entorno, una valoración fiable puede ser necesaria para ordenar una herencia, calcular el valor de determinados activos, documentar operaciones vinculadas o apoyar decisiones empresariales.

EUROVAL colabora con estos despachos ofreciendo soluciones con respaldo técnico y legal en materia de valoración inmobiliaria y gestión patrimonial. Entre las ventajas señaladas por la compañía se encuentran la agilización de las gestiones, una mayor seguridad jurídica y fiscal, la reducción de incidencias y el acceso a soporte especializado.

Brokers hipotecarios

En el trabajo de un broker hipotecario, los plazos pueden resultar determinantes. Una tasación que se retrasa puede frenar la aprobación de la financiación y perjudicar la experiencia del cliente. Por ello, EUROVAL plantea su relación con estos intermediarios desde la agilidad, la fiabilidad y la capacidad de respuesta.

La compañía se integra como un socio técnico que facilita el seguimiento de las operaciones y aporta informes válidos para entidades financieras. Este modelo de colaboración permite a los profesionales ampliar su oferta sin aumentar su estructura interna. Al externalizar la gestión técnica de las valoraciones, pueden reducir carga administrativa, optimizar procesos y ofrecer nuevos servicios. La tasación deja así de percibirse como un trámite aislado y pasa a formar parte de una estrategia para generar negocio, fidelizar clientes y reforzar la reputación profesional.

Mapa de Euroval.

En un mercado en el que la rapidez debe convivir con el rigor, EUROVAL combina informes homologados, asesoramiento especializado y conocimiento de distintos tipos de activos para aportar seguridad a las decisiones. Más allá de determinar valores, la compañía convierte la valoración en una herramienta al servicio del crecimiento y de la calidad profesional.