Los extranjeros acaparan el 45 % de las compras de vivienda en Alicante

Las costas españolas siguen siendo uno de los destinos favoritos del comprador extranjero en Europa, según se desprende de los datos recopilados por el portal inmobiliario pisos.com, sumados a los del último informe trimestral del Colegio de Registradores. Y eso impacta de lleno en la provincia de Alicante, que lidera las compras de viviendas por parte de clientes foráneos con un 44,65 % del total, situándose por delante del 34,30 % de Málaga y del 28,89 % de Baleares, consolidando el eje mediterráneo-insular como el gran imán de la inversión foránea. En el otro extremo, Lugo (2,48 %), A Coruña (2,80 %) y Pontevedra (3,36 %) registran los porcentajes más bajos entre todas las provincias costeras

El lado negativo es que el impacto del comprador internacional se refleja también en los precios. La Costa del Sol, donde Málaga acapara el 34,30 % de las compraventas en manos de extranjeros, es al mismo tiempo el litoral que más se ha encarecido en el último lustro: un 73,14 % más caro, al pasar de 280.497 euros de media en 2021 a 485.645 euros en 2026. Las Islas Baleares siguen la misma lógica. Con un 28,89 % de compradores foráneos, el precio medio de la vivienda en la costa balear se ha incrementado un 65,04 % en cinco años, hasta los 578.562 euros. Y en la Costa Blanca, donde Alicante lidera el ranking nacional con ese 44,65 % de inversión extranjera, el encarecimiento supera el 46,60 %.

Inmobiliaria de Benidorm especializada en la venta a extranjeros. / David Revenga

"La correlación entre inversión extranjera y subida de precios sigue siendo muy robusta en el arco mediterráneo, pero lo verdaderamente revelador de los datos de este lustro es su dirección. El capital foráneo se ha mantenido donde ya estaba y ha ampliado fronteras hacia litorales que antes eran prácticamente desconocidos para ese perfil de comprador", señala Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Si los datos de 2026 muestran un mapa costero dominado por el Mediterráneo y las islas, los de la evolución desde 2021 apuntan a un giro que no puede pasarse por alto. Pontevedra es el caso más extremo, en el que el porcentaje de compraventas por parte de extranjeros ha pasado del 0,71 % al 3,36 %, un incremento del 373,24 % en cinco años. Le siguen Asturias (del 2,12 % al 6,89 %, +225 %), Lugo (del 0,81 % al 2,48 %, +206,17 %) y A Coruña (del 1,18 % al 2,80 %, +137,29 %). También destacan Cantabria (del 2,47 % al 3,97 %, +60,73 %) y Barcelona, cuyas costas del Maresme y el Garraf han visto crecer la presencia foránea un 78,51 % en el mismo periodo (del 7,77 % al 13,87 %).

Parque inmobiliario entre Benidorm y Finestrat. / HECTOR FUENTES

"Lo que vemos en el norte es el inicio de un proceso de internacionalización del mercado costero que tardó décadas en producirse en el Mediterráneo. Los precios todavía bajos en términos relativos, sumados al atractivo de un litoral menos masificado y, en el caso gallego, a una naturaleza muy diferenciada, están actuando como palanca para ese comprador extranjero que busca alternativas a destinos ya maduros", explica Font.

El precio respalda esa lectura: en las Rías Baixas el coste medio por inmueble en costa es de 201.787 euros y en las Rías Altas, de 184.226 euros, frente a los 578.562 euros de Baleares o los 485.645 euros de la Costa del Sol. El margen de entrada, aunque cada vez más estrecho, sigue siendo sustancialmente más amplio.

Encarecimiento

Los datos de precios de pisos.com confirman que el encarecimiento ha sido la norma en prácticamente todas las costas españolas durante el último lustro. Más allá de los casos extremos ya citados, costas como la del Maresme (+42,12 %), Costa Blanca (+46,60 %) y Costa de Almería (+43,73 %) también han registrado incrementos muy por encima de la inflación acumulada en ese periodo. Los aumentos más moderados se concentran, de nuevo, en el norte: la Costa Verde apenas ha subido un 8,75 % y las Rías Baixas, un 12,87 %.

"El mercado costero en su conjunto ha vivido un ciclo de revalorización sin precedentes en la última década. Pero los datos más importantes no son los precios absolutos, sino más bien la convergencia que se está produciendo. Las costas baratas suben más en porcentaje que las caras, y eso va a transformar profundamente dónde y cómo invierte el comprador en los próximos años", concluye Ferran Font, director de Estudios de pisos.com