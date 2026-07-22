Frank Mascico: "Calp es nuestra plaza con 2.800 viviendas, pero ya hemos abierto el primer hotel en Baleares"

¿Qué es el Grupo Esmeralda y en qué territorio centra su actuación?

El Grupo Esmeralda es una de las unidades, la fundacional, del Grupo AR, y lleva en funcionamiento desde 1979. Desde un principio vio el potencial de Calp como plaza, y desde entonces ha centrado su actuación en este municipio, hasta el punto de que lo único que promovemos se centra en este territorio. La prueba es que en todo este tiempo llevamos más de 2.800 viviendas entregadas, en una progresión que nos ha llevado a activar otras unidades de negocio que, por ejemplo, han permitido la puesta en marcha de tres hoteles en la misma ciudad y nos han llevado a una compra también importante de suelo.

¿Los cambios normativos han propiciado un cambio de objetivos?

Con los cambios nos hemos visto en la obligación de exportar nuestro modelo de crecimiento fuera de la plaza de Calp, hasta el punto de que ya hemos hecho nuestros primeros pinitos en Baleares, con la apertura de un primer hotel en Sant Antoni. Además, tenemos un planteamiento de crecimiento también en Canarias, así como en ciudades como València o Elche, a lo que se une que estamos destinando la parte residencial al empuje de la marca AR con el desarrollo de 400 nuevas viviendas en el propio Calp merced a dos proyectos impulsados en los últimos años, uno vendido y otro en curso.

Frank Mascico junto a la directora de eventos de INFORMACIÓN, Victoria Ferrá. / PILAR CORTES

¿Cómo impactó la crisis en la compañía?

Con la crisis estuvimos un tiempo fuera del mercado residencial, dedicándonos a gestionar el stock de vivienda bajo el paraguas de los alquileres turísticos. Pero los tiempos cambian, y teniendo en cuenta que tenemos reserva de suelo y que en Calp hay muchísima demanda, decidimos desinvertir en ciertos activos para enfocar el crecimiento hacia solares finalistas. Como digo, nuestro primer proyecto residencial, el Jade 1, lo vendimos en tiempo récord, y el Jade 2 lo tenemos al 60 % comercializado mientras trabajamos en el tercero y el cuarto.

¿Cómo es el mercado de Calp?

Gracias a nosotros y a otros promotores, en la actualidad hay 22 proyectos en marcha de obra nueva, cuando el municipio siempre había sido considerado como el hermano pequeño de Calp. Por otro lado, se trata de una plaza que siempre ha sido de mercado belga, teniendo en cuenta que se trata de un país llano y que el tener una montaña en medio del mar les atrae muchísimo. Ahora, con todo, se está produciendo una diversificación. Los belgas siguen comprando, pero también llegan polacos y de otras zonas limítrofes a las zonas que en la actualidad están en conflicto, buscando seguridad y, por supuesto, un buen lugar para vivir.

¿Planes de futuro?

Estamos en una fase expansiva, con la activación de nuevas unidades de negocio. Hasta ahora la hermana pequeña era la dedicada a la restauración, pero ya gestionamos dos restaurantes con estrella Michelín, y tenemos previsto abrir otras nueve unidades en el conjunto de la provincia. Teniendo en cuenta que estamos en una senda de crecimiento en otras zonas de España, pasará lo mismo con la restauración.