Iberdrola ganó un 22% más hasta junio y reafirma sus previsiones a cierre de año

Iberdrola ganó 4.340 millones de euros hasta junio de 2026, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por la plusvalía de 953,3 millones de euros de la venta de su negocio en México a Cox. El beneficio neto ajustado, que excluye la venta de centrales térmicas en México, creció un 8%.

La compañía, que atribuye el crecimiento al fuerte desempeño de su negocio de redes en Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, confirma sus objetivos a finales de año, cuando espera alcanzar un crecimiento superior al 8% en el beneficio neto ajustado, aunque su presidente, Ignacio Sánchez-Galán, ha dejado la puerta abierta a mejorar todavía más sus previsiones en los próximos meses. "Si sigue esta tendencia quizás a partir del verano les podremos dar incluso información más favorable", ha asegurado en la presentación de resultados ante los analistas.

El resultado operativo (ebitda) ajustado se situó en 8.050 millones, un 7,4% por encima del registrado en el mismo período del año anterior, impulsado por la actividad del segundo trimestre, y marcado por un alza del negocio de redes (12,6% más, hasta los 4.212,7 millones) y una mayor generación eléctrica (1% más, hasta los 3.789,7 millones).

La compañía reconoce que todos sus mercados se han beneficiado de un "entorno regulatorio favorable a la electrificación", lo cual le permite asegurarse unos ingresos predecibles a partir de su negocio regulado de redes eléctricas, tanto de transporte como de distribución.

Y esa sigue siguendo su apuesta. Iberdrola invirtió en los primeros seis meses 7.000 millones de euros, un 25% más que un año antes, y más de la mitad lde ese dinero (4.400 millones) se destinó al negocio de redes. De hecho, los activos de redes crecieron un 11% hasta cerca de 55.000 millones, principalmente en el Reino Unido (+11%), Estados Unidos (+12%) y Brasil (+18%). De ese total, 40.000 millones corresponden a redes de distribución (+6%) y 15.000 millones a transporte, con un crecimiento del 30% en el último año.

Además, la empresa anunció este martes su entrada en Finlandia con la compra de la mayor distribuidora del país, Caruna, por 5.000 millones de euros. La operación, cuyo cierre está previsto para el primer trimestre de 2027, sigue "el mismo raciocinio" que otras compañías extranjeras adquiridas por Iberdrola, como Scottish Power, según ha defendido Sánchez-Galán.

"Somos inversores industriales y vemos oportunidades que otros no ven, tal y como hemos demostrado. Además, tenemos plusvalías de la venta de México, por lo que estamos llevando el dinero de un país a otro", ha añadido. Las inversiones en generación superaron los 2.200 millones, más de un 70% en eólica terrestre y marina con la instalación de más de 1.600 megavatios (MW) en el periodo. La eléctrica espera la puesta en marcha de 2.100 MW más hasta diciembre.

Bombeo hidroeléctrico

En Iberia, la producción hidroeléctrica del primer semestre alcanzó los 12.009 gigavatios-hora (GWh), un 3% inferior a la del primer semestre de 2025, pero con 4.053 GWh generados en instalaciones de bombeo, un 26% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto supone que el bombeo representa 35% del total de la producción hidroeléctrica de Iberdrola en España y lleva al nivel de reservas hidroeléctricas a alcanzar un récord del 73% (8.269 GWh).

Sobre el apagón del 28 de abril de 2025, Sánchez Galán ha reiterado que fue resultado de una "planificación inadecuada" por parte de Red Eléctrica en su función de operador del sistema. "Podría entender el apagón si no hubiera energía, pero si hay cuatro veces mas energía de la necesaria, no. El operador del sistema no lo ha gestionado bien", ha insistido Galán, quien ha vuelto a poner en cuestión la idoneidad de que el operador del sistema eléctrico y el transportista sean la misma empresa.